Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Nintendo et The Pokemon Company ont envoyé un email pour remercier les joueurs japonais d’avoir joué aux jeux Pokemon Let’ Go Pikachu / Eevee. L’email contient un message de Junichi Masuda de Game Freak. Dans le message, il commence par demander au joueur comment se passe son aventure, s’il profite bien de leur temps avec Pikachu et Evoli et s’il a essayé de changer la coiffure de son partenaire Pokemon. Il a ensuite révélé quelques détails sur le développement des jeux Pokemon Let’s Go Pikachu / Eevee. Il a ajouté qu’une centaine de membres seulement travaillaient dans l’équipe de développement de Pokemon Let Go Pikachu / Eevee et qu’ils rencontraient de nombreuses difficultés pour relever le défi de sortir un jeu Pokemon sur Nintendo Switch. Le résultat de ces difficultés est un jeu qui permet aux joueurs d’être proches de leur Pokémon, estime Junichi Masuda. Il a enfin conclu son message en disant qu'il était heureux de voir les joueurs s'amuser avec la nouvelle Poke Ball Plus et utiliser les fonctionnalités multi-joueurs des jeux Pokemon Let’s Go Pikachu / Eevee…Source : https://nintendosoup.com/masuda-pokemon-lets-go-pikachu-eevee-required-100-people-to-develop/