Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo vend au Japon la console sans le dock :Moins cher, cette version contient juste la console, deux Joy-Con. Il n’y a donc pas de câble HDMI et d’adaptateur secteur. A noter que cette version n’est pas prévu en Occident…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/835123223687737345

posted the 05/29/2018 at 03:32 PM by link49