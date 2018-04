Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Selon Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities, il y a de fortes chances que l'accueil critique reçu par le jeu et son contenu contribuent à propulser les ventes du dernier God of War, et en faire l'exclusivité Ps4 la plus vendue. Il estime que le titre devrait se vendre à au moins 10 millions d'unités dans le monde, et Sony pourrait même en vendre jusqu'à 20 millions. Reste à voir si cela se réalisera en fin de vie du titre...Source : https://gamingbolt.com/god-of-war-could-be-highest-selling-ps4-exclusive-will-sell-above10-million-units-michael-pachter