Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :On va faire simple, la plupart des enseignes vendront le jeu environ 55 euros.A la Fnac, il faudra compter 59.99 euros, avec la possibilité d'avoir un bon d'achat de 10 euros.Micromania sera le plus cher.A noter que ce dernier fait une offre de reprise. La liste est disponible ici : http://www.micromania.fr/liste-jeux-eligibles-29-99-god-of-war Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 20 avril prochain...Source : member15179.html