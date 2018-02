Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter World :Depuis l'annonce du jeu Monster Hunter World, beaucoup ont demandé une version Nintendo Switch, mais selon Haruhiro Tsujimoto, président et directeur général de Capcom, ce serait problématique, comme il l'a expliqué dans une interview publiée ce matin dans le Toyo Keizai Online. Haruhiro Tsujimoto explique que le jeu a été développé pour les consoles de salon et PC car il y a des limites à ce que les consoles portables peuvent faire, et les développeurs ont voulu créer un jeu avec une technologie de pointe, répondant aux attentes des joueurs. Cela a permis aux développeurs de présenter une écologie réaliste, et c'est un élément qui a été accueilli favorablement par les joueurs.Interrogé sur la possibilité de développer le jeu sur Nintendo Switch, il a reconnu qu'il existe une vraie demande, ce qui explique pourquoi Capcom a déjà lancé le jeu Monster Hunter XX sur Nintendo Switch. Toutefois, compte tenu des «différentes conditions», il serait difficile de porter le jeu Monster Hunter World sur Nintendo Switch. Cette console est différente des consoles de salon à la fois dans les fonctionnalités et la base de l'utilisateur. Chaque console a ses propres caractéristiques, et Haruhiro Tsujimoto précise que les développeurs de Capcom doivent créer un jeu qui leur convient. Comment adapter les franchises de Capcom au Switch, y compris Monster Hunter, est une question qui sera étudiée plus tard selon lui...Source : https://www.dualshockers.com/monster-hunter-world-nintendo-switch-port-difficult-according-capcoms-president/