Voici une Information autour de la Xbox One :Microsoft planifie déjà sa conférence Xbox de l'E3 2018. Phil Spencer a confirmé que Microsoft avait déjà des idées, plus de 5 mois avant l'E3 2018. Il n'a pas donné de détails sur ce qui sera montré pendant l'événement mais a déclaré qu'il y aura quelques changements, positifs de surcroît. Pour rappel, l'E3 2018 aura lieu du 12 au 14 juin 2018 à Los Angeles...Source : https://www.gamespot.com/articles/xbox-e3-briefing-will-include-positive-changes-thi/1100-6456152/

Xbox One

Who likes this ?

posted the 01/19/2018 at 03:35 PM by link49