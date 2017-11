Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le site Thesixthaxis a publié sa preview. Pour eux, le jeu a tout le potentiel pour être l'un des meilleurs RPG de cette année, avec un système de combat amusant, un monde intéressant et beau, et des personnages qui sont sympathiques et ont leurs propres histoires. Sur les premières impressions, il y a peu de jeux qui peuvent se vanter d'avoir le même niveau d'humour, de cœur et d'espoir. Heureusement, les propriétaires de Nintendo Switch n'ont pas non plus besoin d'attendre longtemps pour en faire l'expérience.J'ajoute cette vidéo expliquant un premier ressenti sur le titre :Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain...Source : http://www.thesixthaxis.com/2017/11/20/is-xenoblade-chronicles-2-the-last-great-nintendo-switch-game-of-the-year/