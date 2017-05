Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Même deux mois après leurs sorties, il est très difficile de trouver des Amiibo à l’effigie du jeu Legend of Zelda : Breath of the Wild, celles-ci étant en rupture de stock dans les différentes enseignes. Du coup, sur certains sites de revente, il n’est pas rare de voir des prix élevé, pouvant aller jusqu’à 145,49 euros, contre 14.99 euros pour le prix de base officiel. Normalement, Nintendo devrait refournir d’autres stocks début juin…Source : http://www.nintendo-master.com/news/amiibo-zelda-breath-of-the-wild-entre-rupture-de-stock-et-prix-delirants