Voici une Information concernant le jeu Super Mario Odyssey :Le jeu est un retour au style open-world vu dans Super Mario 64, Sunshine et Galaxy, et ceci a été voulu par Nintendo et Shigeru Miyamoto. Selon ce dernier, Nintendo voit la série Mario comme ayant ces deux chemins distincts, entre jeu pour public casual et pour public hardcore gamer. Le jeu Super Mario Odyssey est clairement destiné au hardcore gamer selon lui. Il ajoute que ces dernières années, Nintendo a fait, entre autres, le jeu Super Mario 3D World, et même si c'est un jeu 3D, il accessible à tout le monde. Le jeu Super Mario Odyssey s’éloigne de cette tendance, donnant aux joueurs hardcore plus de contrôle sur l’expérience et en leur permettant d’utiliser leurs compétences de jeu plus efficacement. Pour rappel, le jeu sortira à la fin de l’année…Source : http://attackofthefanboy.com/news/super-mario-odyssey-is-meant-for-hardcore-gamers/