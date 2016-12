Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Sqaure-Enix précise que le premier DLC du jeu est disponible sur Ps4 et Xbox One. Pour rappel, voici ce que contient la version gratuite :- Accumulateur d’expérience- Etoile de l’Exterminateur- Billet de carnaval gratuit- T-Shirt KupoNotez que pour ce dernier, il faudra attendre la mise à jour qui sera disponible en janvier 2017 pour l’obtenir dans le jeu. Pour ceux ayant acheté le Season Pass, le contenu sera un peu plus étoffé…Source : https://twitter.com/FFXVEN/status/812059027102277632

posted the 12/23/2016 at 12:48 AM by link49