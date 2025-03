Death Stranding 2 : la nouvelle présentation de 10 minutes, avec la date de sortie !

Le rachat de la franchisepar Kojima Productions a t-il causé un semblant de froid avec PlayStation ? On peut légitimement se poser la question quand on voit que le jeu connaît une nouvelle étape dans sa campagne marketing un dimanche tardif… alors qu'un State of Play a eu lieu il y a peu, sans que le jeu n'y fut mentionné.Bref, accueillez donc cette superbe bande-annonce comme Kojima sait si bien les faire (donc 10 minutes) et surtout une date de sortie : le 26 juin 2025, uniquement sur PlayStation 5 dans un premier temps.