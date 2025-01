Nintendo officialise sa Switch 2, avec un premier rendez-vous signé pour début avril

Loin est l'époque des grands shows sur scène et c'est pas une habituelle malchance que Nintendo a choisi pile le moment où votre serviteur était au médecin pour révéler sans RDV préalable sa Nintendo Switch 2.Car elle s'appellera donc bien Nintendo Switch 2, avec le logo leaké préalablement, le design aussi, les fonctionnalités des joycons également, faisant doucement sourire devant les « excuses » de Genki qui stipulait un flingue pointé sur leur crâne que « Non non, on ne sait rien en fait, promis hein ».Et voilà donc la Next Gen quasiment 8 ans jour pour jour avant le grand show de la Switch 1, dont l'équivalent devra malheureusement attendre le 2 avril, laissant entendre (là encore selon les mêmes rumeurs) un lancement en mai ou juin. Peut-être même avec ceconfirmé en douce.Le strict minimum, juste histoire de lancer le marketing, avec de nouveau confirmation d'une rétrocompatibilité physique et numérique (mais à diverses exceptions encore à spécifier), et histoire de prouver que les choses avancent vite, un rendrez-vous à prendre sur Paris du 4 au 6 avril pour tester les premiers jeux, à condition de vous inscrire