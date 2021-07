Valve présente sa propre machine portable (avec ou sans dock), la Steam Deck

En rumeur il y a quelques temps, celle que l'on appelait pour la vanne la « Switch de Valve » mais que l'on nommera au final « Steam Deck » est officialisée, avec même déjà un premier aperçu complet via cette vidéo fournie par IGN.Donc dans les grandes lignes, c'est bien une portable MAIS qui pourra se connecter à la TV via son propre dock (vendu à part, notez), et vous aurez dans les visuels ci-dessous la fiche technique complète avec son APU custom en partenariat avec AMD (Zen 2 + RDNA 2), tournant sur une version refaite du SteamOS avec apparemment l'intégralité des features et, c'est le plus important, l'accès à toute votre librairie Steam.Le prix est de 399$ (par contre c'est du 1280x800p max l'écran) en notant bien que dans ce type d'annonce, c'est du hors taxe et il faudra attendre davantage de précisions concernant l'Europe, sachant que la machine sortira mondialement en décembre prochain.Plus précisément en ce qui concerne les prix (là encore hors taxe) :- 399$ pour du 64Go- 529$ pour du 256Go- 649$ pour du 512Go