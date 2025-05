Clair Obscur : Expedition 33 dépasse le million de ventes en seulement 3 jours

A peine le temps de sabrer le champagne que Sandfall double déjà la mise en annonçant que l'excellenta dépassé le million de ventes en l'espace de 3 jours, preuve d'un bouche-à-oreille de plus en plus important où sur Steam, le RPG français a quasiment touché les 100.000 joueurs connectés simultanément.Du côté de l'éditeur Kepler Interactive, la fête bat également son plein : jamais ils n'ont édité un produit aussi fort quand on remarque que le précédent pic record était, à 18.000 connectés sur la plate-forme de Valve.