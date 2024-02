Face à la pression constante du AAA, Neil Druckmann aimerait revenir aux chantiers confidentiels Face à la pression constante du AAA, Neil Druckmann aimerait revenir aux chantiers confidentiels

Si Naughty Dog a déjà perdu quelques membres historiques, Neil Druckmann continue de maintenir la barre avec talent (le cas Factions mis à part)… mais pour encore combien de temps ?



Car dans une interview accordée avec la chaîne Youtube Logic, le directeur créatif de Uncharted 4 et The Last of Us, aujourd'hui président des Dogs, commence à envisager un autre avenir, celui d'un retour aux petites équipes, à la prise de risque d'ordre créatif, et de manière plus globale à des chantiers plus confidentiels, ceux où l'erreur peut encore être permise.



« Je suppose que je ne me vois pas faire éternellement des jeux à cette échelle. C'est beaucoup, et cela vous demande beaucoup. C'est très stressant de gérer autant de personnes et de multiples studios dans le monde. »



« On finit par entrer dans une nouvelle phase de la vie où les enfants deviennent la priorité, et je suis aujourd'hui dans une situation similaire. Ma fille a maintenant 13 ans et j'ai l'impression que la vie l'éloigne de moi. Je sais que le temps est limité, donc il devient très précieux, et je ne veux pas louper les moments où ma famille veut passer du temps avec moi. »



Pour Neil Druckmann, tout a changé avec Uncharted 2, le jeu qui a propulsé les Dogs vers les sommets en terme de prestance chez les PlayStation Studios, mais qui en parallèle a démultiplié la pression chez les employés pour chaque projet.



« Uncharted 2 fut le jeu le plus amusant que j'ai eu à créer. Uncharted 1, beaucoup de gens l'ont adoré, mais ce n'était pas un énorme succès, bien que suffisant pour rendre Sony satisfait et nous faire gagner assez d'argent. Mais avec Uncharted 2, nous avions l'impression de faire quelque chose de vraiment spécial. Nous savions que nous volions inaperçus jusque là, et que personne n'allait s'attendre à ce que nous allions offrir. »



« Et je me souviens que nous passions ainsi des nuits tardives à jouer en multijoueurs, car il y avait juste cette camaraderie et aucun stress. Mais après Uncharted 2, tout est devenu incroyablement stressant, car nous ne volions plus sous le radar et que le public s'attendait à ce que chaque prochain jeu soit génial. »



Druckmann prend aujourd'hui en comparaison le réalisateur cinématographique Quentin Tarantino dont il est un grand fan, et ses déclarations publiques sur sa volonté de ne pas aller au-delà de 10 films (il en reste 1 d'ailleurs), même si celui qui a aujourd'hui un concept pour The Last of Us III se doute que Tarantino continuera de faire parler de lui… mais dans des projets moindres comme des séries TV ou d'autres choses qui lui donneront une liberté créative.



Ce n'est pas la première fois qu'un grand réalisateur fait état de la problématique autour d'une pression devenue trop grande. On pourrait notamment prendre en exemple Ken Levine qui, lui aussi pour des raisons de stress et d'ordre familial, a délaissé sa franchise Bioshock pour rebondir avec une équipe de moindre taille, et tant pis si le projet prend tout son temps pour arriver (on parle de Judas).