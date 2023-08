PlayStation Portal : Sony dévoile officiellement sa ''console'' nomade 100% Remote Play PlayStation Portal : Sony dévoile officiellement sa ''console'' nomade 100% Remote Play

Comme malheureusement de routine depuis bien trop de temps, c'est sans projecteur car uniquement via le PlayStation Blog que Sony dévoile son prochain hardware, le fameux « Project Q » qui possède maintenant un nom définitif : PlayStation Portal.



Et on sait désormais tout :



- Design dévoilé

- Ecran LCD 8 pouces

- 1080p/60FPS

- Full Streaming Wi-Fi depuis une PS5 (pas de Cloud malheureusement)

- 219,99€



Voilà voilà...





(Note :

Il ne sera pas non plus possible de lancer un jeu en Cloud sur PS5, puis d'activer le remote play sur PS Portal)