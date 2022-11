Le PlayStation VR 2, c'est pour le 22 février 2023, au prix de 599,99€

Sans chercher à lâcher le moindre beau projecteur, du genre au cœur d'un gros State of Play dédié, Sony Interactive nous balance au visage la date de lancement et le PRIX du PlayStation VR 2.Et ce sera donc pour le 22 février 2023 au doux prix de 599,99€, ce qui pique un peu les fesses (399€ le premier casque à l'époque) mais on notera que les deux contrôleurs VR Sense sont inclus dans la box, ainsi qu'un casque audio.