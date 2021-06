Sony confirme que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sortiront sur PS4 Sony confirme que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sortiront sur PS4

On s'y attendait mais un peu moins et ça risque encore de faire râler ceux qui aimeraient bien que la transition soit pleinement effectuée : God of War Ragnarok mais aussi Gran Turismo 7 seront cross-gen, et sortiront donc simultanément sur PlayStation 5 et PlayStation 4.



On rappellera que ce sera également le cas de Horizon Forbidden West, qui aimerait bien avoir une date en passant.