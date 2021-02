Le nouveau Nintendo Direct, c'est pour demain

En cette période incroyablement morne en actualité, l'annonce d'un Nintendo Direct vient apporter un peu de lumière et la firme nous donne rendez-vous ce mercredi à 23h00 pour un Live de tout de même 50 minutes.Tout cela sera basé sur les jeux du premier semestre donc vu la durée, on peut s'attendre à de belles surprises et des annonces de dernière minute, comme dans la grande tradition de l'éditeur.