Bloomberg : Sony envisageait au départ de faire davantage grimper la ''taxe Next Gen''

Comme chacun le sait depuis bien des semaines, la Next Gen sera accompagnée d'une taxe magique qui boostera le prix de certains jeux jusqu'à 79,99€ au lieu des 69,99€ habituels. Ce sera le cas pour une grande partie des jeux Sony mais pas que puisque sont également concernés des titres comme Call of Duty : Cold War et NBA 2K21 (sur PS5 comme sur SX) ou encore Godfall.



Et apprenez que si ce futur nouveau standard fait mal dans le bas du dos, ça aurait pu être bien pire : Bloomberg rapporte que, selon ses sources au sein de Sony, que les discussions préalables suggéraient un prix encore plus élevé (89,99€ ?) mais savait que la mesure serait encore plus impopulaire qu'elle ne l'est déjà. D'ailleurs, les éditeurs qui se sont engagés dans la tendance ont encore du mal à assumer, préférant parler de « cas par cas » en fonction de la valeur du produit, à l'instar de Capcom tout juste à l'instant. C'est une manière de comprendre qu'on peut s'attendre aux 80 boules pour Resident Evil Village.



Une situation certes objectivement compréhensible pour palier aux coûts de développement même si certains noteront que c'est « étrangement » chez les consoleux qu'il y a quelque chose à rentabiliser : sur PC, Call of Duty : Cold War et Godfall restent à 59,99€.