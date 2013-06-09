PS Plus
À compter du 20 mai, les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux clients augmenteront dans certaines régions. En raison des conditions actuelles du marché, les tarifs s'élèveront à 10,99 $ US / 9,99 € / 7,99 £ pour les abonnements d'un mois et à 27,99 $ US / 27,99 € / 21,99 £ pour les abonnements de trois mois. Cette modification de prix ne s'applique pas aux abonnés actuels (à l'exception de la Turquie et de l'Inde), sauf si l'abonnement existant est modifié ou arrive à expiration.
Les PS5 et maintenant le PS+, quelle époque formidable.
posted the 05/18/2026 at 04:13 PM by jenicris
Concernant le online, ce qui me fait le plus chier c'est la vérification via carte d'identité / scan facial qui va entrer en vigueur au Royaume Uni et sans aucune doute dans le reste du monde après en mode "ça passe chez les gens", insouciant que vous êtes tous.
Il y a pas a dire ils savent vous remercier pour les pipes que vous leur faite
50% voire + de leur user abonné a cette daube
Mais ptain chaud, manquerais plus qu'ils fassent marche arriere et retourne aux portages PC et ça me donnera quasiment plus aucune raison d'acheter la PS6
Je sais bien que t’es le bouffeur de chibre officiel du Divin Chauve mais de là à être aussi con
negan Genre Microsoft n'a pas baissé les prix, c'est Asha qui est revenu à la base
Pendant que chez Sony ça revient a l'anal
Ça fait des années que j’attends les promo, fin bon, le tarif remisé est l’ancien prix fort.
adamjensen Vous allez faire la fête entre cheaters le 19/11 sur STEAM
Le cuivre aussi depuis le début d'année ça n'arrête pas de monter....
La question est, jusqu'à ou ça va aller...
Sony et les prix c'est juste une vaste blague.
Dans tous les cas je suis bien content de plus jouer en multi chez eux depuis quelques mois. Payer pour jouer en ligne c'est déjà honteux mais en plus ils augmentent encore les prix.
Suikoden c'était 8,99€
Vive le physique j'en envie de dire
Il n'y a que les segments de l'électronique où généralement une décote se faisait au fil des années, décote visible sur le marché des consoles des jeux vidéos moins sur les autres segments hightech, en raison de la multiplication des références qui sortent et une forte concurrence. Leurs baisses de prix pour ces produits hightech nous pouvons les associer sur le fait qu'il faut faire place à l'arrivée d'un nouveau produit. Pour faire simple un prix soldé sur des anciennes références.
Mais lorsque le marché ira mieux, cher Sony, pensez à rebaisser le prix, hein ? !
Allo ? Allo? Vous m'entendez ?!
Tes "jeux offerts" ne sont pas "offerts", c'est de la LOCATION. Tant que tu payes, tu peux y jouer. Quand tu arrêtes de payer, tu ne peux plus. Tu confonds tout.
Les seuls jeux vraiment offert c'était quand tu étais Gold sur 360 (au début) J'ai choppé des jeux pendant des années, je ne suis plus abonnés depuis des années, et je peux toujours y jouer (et les retélécharger)
Donc, je te le redis, tu n'es pas obligé d'avoir un abonnement pour jouer à un jeu démat.
Spoil : tu peux même y jouer toute ta vie. Des jeux démats que j'ai acheté en 2008, que j'ai payé une seule fois... je peux toujours y jouer.
Et sans abonnements.
Déjà je joue 75% du temps solo le reste du temps c'est EA FC et souvent entre septembre et Mai/juin donc même pas toute l'année, même en payant 28 balles, ça va augmenter un peu du coup 30 ptete mais ça ne vaut pas le coup de payer 30 balles juste pour jouer en ligne a FIFA ...
A voir, tout augmente, normal qu'on cherche des astuces a payer moins cher ...
Moi c'est juste pour le foot que je paie le multi car jouer au foot contre un bot bof quoi
J'attendrais sûrement le multi GTA pour reprendre un Abo, le mien se termine en septembre je crois
Il raconte sa vie le type
Vive le demaaàaaat
Donc non, pas besoin d'être abonné pour jouer à du jeu démat. Et pour les posséder, encore moins !
Il fait les nouveautés a 90 euros pour 8 euros et il vient faire le mec offusquer ce clodo ...
Sony, for the payer
Quel problème avec les mods ?
Comment fais tu pour jouer à 9 jeux dans un seul mois ?
J’ai pu jouer à certaines perles, mais les acheter à l’unité me serait reveni moins cher. D’autant plus que privilégier le physique pour certains jeux, permet de les revendre.
Je me suis fais violence et j’ai abandonné ça et un gatcha. Now j’ai plus de temps et d’argent.
J'en ai rien a fouttre qu'ils veulent proposer un service type gamepass, mais il y a 3 fonctionnalités qui devraient etre gratuites :
- jeu online, sauf que si Sony le retire, ils perdent la majorité de leurs abonnés...
- save dans le cloud
- screenshot dans le cloud (meme en payant tu ne peux pas garder indefiniment tes screenshots chez Playstation alors que c'est totalement gratuit sur Steam )
Les mecs voient Steam grossir, en parti pour ces raisons, et du coup qu'est ce qu'ils font? Ils vont sortir des consoles et des services encore plus chers
Déjà s'ils avaient mieux gérés, ils seraient pas "obligés" de sortir des jeux sur Steam, mais ils continuent de creuser... un puit sans fond visiblement, mais un jour le reveil va faire mal à force d'abuser....
Ce n'est pas faute d'avoir prévenu.