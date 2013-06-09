profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/18/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2182
visites since opening : 8105082
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Et une nouvelle hausse de prix chez Sony...le PlayStation Plus!
PS Plus


À compter du 20 mai, les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux clients augmenteront dans certaines régions. En raison des conditions actuelles du marché, les tarifs s'élèveront à 10,99 $ US / 9,99 € / 7,99 £ pour les abonnements d'un mois et à 27,99 $ US / 27,99 € / 21,99 £ pour les abonnements de trois mois. Cette modification de prix ne s'applique pas aux abonnés actuels (à l'exception de la Turquie et de l'Inde), sauf si l'abonnement existant est modifié ou arrive à expiration.


Les PS5 et maintenant le PS+, quelle époque formidable.
Twitter PlayStation - https://x.com/i/status/2056404450793938989
    tags : sony ps+
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/18/2026 at 04:13 PM by jenicris
    comments (92)
    xynot posted the 05/18/2026 at 04:16 PM
    Étant donné qu'il y a de la RAM dans le PS+
    tripy73 posted the 05/18/2026 at 04:18 PM
    xynot : c'est pour financer la RAM des serveurs du PSN
    masharu posted the 05/18/2026 at 04:19 PM
    Si j'étais abonné, je me désabonnerais.

    Concernant le online, ce qui me fait le plus chier c'est la vérification via carte d'identité / scan facial qui va entrer en vigueur au Royaume Uni et sans aucune doute dans le reste du monde après en mode "ça passe chez les gens", insouciant que vous êtes tous.
    shinz0 posted the 05/18/2026 at 04:19 PM
    Les pauvres faut les aider...
    ratchet posted the 05/18/2026 at 04:21 PM
    Heureusement que je joue qu’à des jeux solo bordel
    brook1 posted the 05/18/2026 at 04:22 PM
    Vu qu'ils ne peuvent plus augmenter le prix de leur console dans l'immédiat, faut bien traire le peu d'abonnés qu'il reste au PSN+
    jenicris posted the 05/18/2026 at 04:22 PM
    ratchet la même
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 04:23 PM
    je sais meme pas comment on peut accepter de s'abonner a ce truc au taro officiel , tu paie ton jeu online full price et apres tu te fais racketter pour y avoir acces
    kisukesan posted the 05/18/2026 at 04:23 PM
    Pas d'évolution sur les tarifs annuels ?
    elicetheworld posted the 05/18/2026 at 04:25 PM
    Et même pas le temps de respirer avec ces augmentations,juste 2 jours ....
    negan posted the 05/18/2026 at 04:25 PM
    Pendant que Xbox baisse les prix Sony les augmente.

    Il y a pas a dire ils savent vous remercier pour les pipes que vous leur faite
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 04:26 PM
    negan Genre Microsoft n'a pas baissé les prix, c'est Asha qui est revenu à la base.
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 04:27 PM
    ils poussent vers l'extra et leur joueurs ont donc l'impression de faire une bonne affaire , alors que c'est l'ensemble du service qui pue la merde
    50% voire + de leur user abonné a cette daube
    foxstep posted the 05/18/2026 at 04:27 PM
    les abos annuel pas touché?

    Mais ptain chaud, manquerais plus qu'ils fassent marche arriere et retourne aux portages PC et ça me donnera quasiment plus aucune raison d'acheter la PS6
    newtechnix posted the 05/18/2026 at 04:28 PM
    au moment où Microsoft a fait marche arrière sur le tarif gamepass ( mais bon quand t'enlèves du matos c'est aussi plus facile )
    adamjensen posted the 05/18/2026 at 04:31 PM
    Et pendant ce temps là, sur Steam...
    gat posted the 05/18/2026 at 04:31 PM
    negan pendant que xbox baisse ses prix

    Je sais bien que t’es le bouffeur de chibre officiel du Divin Chauve mais de là à être aussi con
    negan posted the 05/18/2026 at 04:31 PM
    barret49201 publié le 18/05/2026 à 18:26
    negan Genre Microsoft n'a pas baissé les prix, c'est Asha qui est revenu à la base

    Pendant que chez Sony ça revient a l'anal
    suikoden posted the 05/18/2026 at 04:32 PM
    C'etait combien avant ? Je pensais que c'était deja à 9,99€ xD
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 04:33 PM
    adamjensen Des cheaters et moders de partout
    ravyxxs posted the 05/18/2026 at 04:35 PM
    PC tout gratuit
    serve posted the 05/18/2026 at 04:38 PM
    Putain ils osent encore l'augmenter
    zanpa posted the 05/18/2026 at 04:38 PM
    Toutes ces boîtes capitaliste (et j’ai rien contre le capitalisme au contraire) qui nous font les pleureuses pour expliquer l’augmentation de leur prix pour toujours maintenir leur marge d’enculer, ça me fait bien rire Par contre ton salaire lui, il n’augmente pas donc t’es forcément le grand perdant ! Mais t’en as qui vont t’expliquer que c’est normal et vont les défendres…
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 04:39 PM
    Ils n’en ratent pas une.

    Ça fait des années que j’attends les promo, fin bon, le tarif remisé est l’ancien prix fort.

    adamjensen Vous allez faire la fête entre cheaters le 19/11 sur STEAM
    51love posted the 05/18/2026 at 04:40 PM
    "Vous comprenez c'est pour payer les serveurs et nos jeux first party"

    fan2jeux posted the 05/18/2026 at 04:41 PM
    Fais chier, j'en aie rien à foutre du online mais je suis tenu par les couilles à cause du cloud save
    brook1 posted the 05/18/2026 at 04:43 PM
    barret49201 Sur console, c'est la double peine. T'as l'abonnement plus les cheaters/modeur PC sur les jeux cross-plateforme
    cyr posted the 05/18/2026 at 04:43 PM
    Tous augmente, c'est l'époque qui veut ça.

    Le cuivre aussi depuis le début d'année ça n'arrête pas de monter....
    La question est, jusqu'à ou ça va aller...
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 04:47 PM
    brook1 Perso j'ai jamais vu de cheater sur console...? Il me semble que c'est surveillé.
    romgamer6859 posted the 05/18/2026 at 04:48 PM
    jenicris tu peux même pas garder tes saves sans payer, rien que ça...
    zanpa posted the 05/18/2026 at 04:49 PM
    cyr voilà l’exemple des type qui te disent « tout augmente donc c’est normal » avant l’augmentation ils faisaient déjà payer bien plus cher que le coup de production … l’économie et toi c’est pas ton truc ! Tu crois qu’avant l’augmentation des prix, ils margaient pas comme des cochons ? Ils n’ont aucunement besoin de montrer les prix , sauf pour gagner encore plus de fric et de maintenir leur marges toujours plus haut que l’année précédente … c’est la base de l’économie ! Mais toi, c’est « les pauvre c’est normal il faut les comprendre tout augmente » …
    yukilin posted the 05/18/2026 at 04:53 PM
    Jamais été abonné et je ne le serai sûrement jamais
    jenicris posted the 05/18/2026 at 05:01 PM
    romgamer6859 tu as totalement raison. De la bonne grosse daube.

    Sony et les prix c'est juste une vaste blague.
    Dans tous les cas je suis bien content de plus jouer en multi chez eux depuis quelques mois. Payer pour jouer en ligne c'est déjà honteux mais en plus ils augmentent encore les prix.
    brook1 posted the 05/18/2026 at 05:05 PM
    barret49201 Ça existe sur GTA Online entre autres, mais ce que je veux dire c’est que sur les jeux avec du cross-play PC, t'es exposé à la triche et au moddeur comme tout le monde, ton abonnement console te protège en rien
    jenicris posted the 05/18/2026 at 05:07 PM
    Et le "si vous voulez pas de hausse, restez abonné"

    Suikoden c'était 8,99€
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 05:07 PM
    Je joue uniquement en solo.

    Vive le physique j'en envie de dire
    jobiwan posted the 05/18/2026 at 05:08 PM
    cyr Euh, de manière globale, les tarifs ont toujours augmenté quelque soit les services ou les produits de grande consommation. Tu veux que je te rappelle le prix d'un timbre poste dans les années '90 : 2,30 FFrs (0,35 €). Aujourd'hui : 1,52 € au tarif Lettre Verte pour un service probablement de moins bonne qualité ou 1,60 € pour l'équivalent du timbre rouge.

    Il n'y a que les segments de l'électronique où généralement une décote se faisait au fil des années, décote visible sur le marché des consoles des jeux vidéos moins sur les autres segments hightech, en raison de la multiplication des références qui sortent et une forte concurrence. Leurs baisses de prix pour ces produits hightech nous pouvons les associer sur le fait qu'il faut faire place à l'arrivée d'un nouveau produit. Pour faire simple un prix soldé sur des anciennes références.
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 05:09 PM
    ravyxxs ils sont pas perdant en donner le online gratuit ? Je veux dire ils ont des serveurs à faire marcher et entretenir
    ducknsexe posted the 05/18/2026 at 05:11 PM
    Pay Has No Limits
    romgamer6859 posted the 05/18/2026 at 05:12 PM
    jenicris j'imagine que le extra et le premium suivront
    guiguif posted the 05/18/2026 at 05:12 PM
    Solo + physique : Perfect
    magneto860 posted the 05/18/2026 at 05:13 PM
    Il y avait des rumeurs depuis le début de l'année et un State of Play est attendu ce mois-ci en principe, donc ils y feront l'annonce.
    jenicris posted the 05/18/2026 at 05:17 PM
    romgamer6859 sûrement mais pour l'instant rien d'officiel
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 05:18 PM
    marchand2sable posted the 05/18/2026 at 05:26 PM
    Bien content d'avoir un PC, la PS5 c'est uniquement pour avoir en physique les jeux que j'aime. C'est devenu hors de prix le PSN et le PS+.
    keiku posted the 05/18/2026 at 05:26 PM
    les service, il n'y a pas pire
    icebergbrulant posted the 05/18/2026 at 05:30 PM
    L’excuse des conditions du marché actuelles, on va faire semblant d’y croire
    Mais lorsque le marché ira mieux, cher Sony, pensez à rebaisser le prix, hein ? !

    Allo ? Allo? Vous m'entendez ?!
    jenicris posted the 05/18/2026 at 05:31 PM
    icebergbrulant ça par contre ils le feront jamais comme de par hasard
    icebergbrulant posted the 05/18/2026 at 05:43 PM
    osiris67 posted the 05/18/2026 at 05:50 PM
    1 an que j ai arreté de souscrire a ce service. On pouvait avoir l’année pout une 40aine d euro ya encore quelques année. Maintenant c est hors de prix. Triste epoque.
    forte posted the 05/18/2026 at 05:55 PM
    rupinsansei3 Pour le coup rien à voir j'ai envie de te dire, tu peux jouer en solo en achetant des jeux démats !
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 06:04 PM
    forte
    forte posted the 05/18/2026 at 06:06 PM
    rupinsansei3 Oui ? Je le répète au cas où tu n'as pas bien lu, mais OUI, tu N'ES PAS OBLIGE d'avoir un abonnement pour jouer à des jeux solo démats, d'où mon "rien à voir". (même si oui, vive le physique !)
    pcverso posted the 05/18/2026 at 06:07 PM
    Bon bah plus qua augmenter les jeux et le compte est bon .
    ravyxxs posted the 05/18/2026 at 06:08 PM
    rupinsansei3 Je sais pas comment ça marche, mais sur PC, depuis les débuts donc 1995, les seuls jeux qui ont exiger des abonnements mensuels, sont les MMORPG, Wow par exemple ou encore Guild Wars il me semble, Dark Age of Camelot, FF14 etc
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 06:14 PM
    forte moi je joue jamais en réseau. Quand je m'abonne c'est juste pour les jeux offert. Tu es content maintenant moi t'avoir expliqué. Voila pourquoi je faisais référence au physique
    forte posted the 05/18/2026 at 06:22 PM
    rupinsansei3 Oui et donc je te le rérépète, tu peux acheter et non seulement "louer" un jeu démat.

    Tes "jeux offerts" ne sont pas "offerts", c'est de la LOCATION. Tant que tu payes, tu peux y jouer. Quand tu arrêtes de payer, tu ne peux plus. Tu confonds tout.

    Les seuls jeux vraiment offert c'était quand tu étais Gold sur 360 (au début) J'ai choppé des jeux pendant des années, je ne suis plus abonnés depuis des années, et je peux toujours y jouer (et les retélécharger)

    Donc, je te le redis, tu n'es pas obligé d'avoir un abonnement pour jouer à un jeu démat.

    Spoil : tu peux même y jouer toute ta vie. Des jeux démats que j'ai acheté en 2008, que j'ai payé une seule fois... je peux toujours y jouer.

    Et sans abonnements.
    ioop posted the 05/18/2026 at 06:38 PM
    Faut arrêter la ... Je pense sérieusement a ne plus m'abonner

    Déjà je joue 75% du temps solo le reste du temps c'est EA FC et souvent entre septembre et Mai/juin donc même pas toute l'année, même en payant 28 balles, ça va augmenter un peu du coup 30 ptete mais ça ne vaut pas le coup de payer 30 balles juste pour jouer en ligne a FIFA ...
    ioop posted the 05/18/2026 at 06:39 PM
    Et surtout mon pote peux faire un partage de jeu via la party et je peux jouer contre lui au final ....

    A voir, tout augmente, normal qu'on cherche des astuces a payer moins cher ...
    ioop posted the 05/18/2026 at 06:41 PM
    Après ya gta mais le multi va pas arriver maintenant ..... On verra ...
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 06:43 PM
    ioop L’autre ragondin qui se plaint que c’est trop cher en baisant les studios toute l’année
    ioop posted the 05/18/2026 at 06:48 PM
    walterwhite tout augmente sans raison valable ... Les jeux offerts je l'ai check jamais tellement c'est de la merde ou des jeux deja fait 5ans avant

    Moi c'est juste pour le foot que je paie le multi car jouer au foot contre un bot bof quoi

    J'attendrais sûrement le multi GTA pour reprendre un Abo, le mien se termine en septembre je crois
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 07:04 PM
    forte tu es un représentant du demat ou...

    Il raconte sa vie le type

    Vive le demaaàaaat
    forte posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    rupinsansei3 Un représentant du démat mon copain ? Je dois acheter bien plus de jeux physiques récents que toi. Au mois. Depuis des années. Non, dans mon monde la petite guéguerre demat/physique n'existe pas, je ne suis un un gamin de 5 piges, les deux peuvent cohabiter. Mais surtout, je ne transforme pas et ne déforme pas de fausses vérités, comme tu viens justement d'en balancer une (même deux tiens)

    Donc non, pas besoin d'être abonné pour jouer à du jeu démat. Et pour les posséder, encore moins !
    rendan posted the 05/18/2026 at 07:44 PM
    J'ai lâché la PS5 pour un PC gamer surpuissant Tout gratuit
    negan posted the 05/18/2026 at 07:51 PM
    walterwhite L’autre ragondin qui se plaint que c’est trop cher en baisant les studios toute l’année

    Il fait les nouveautés a 90 euros pour 8 euros et il vient faire le mec offusquer ce clodo ...
    oreillesal posted the 05/18/2026 at 07:53 PM
    Parfait ça, manque plus que les jeux maintenant.
    Sony, for the payer
    shambala93 posted the 05/18/2026 at 08:20 PM
    barret49201
    Quel problème avec les mods ?
    zboubi480 posted the 05/18/2026 at 08:30 PM
    Ah........
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 08:41 PM
    forte mais quel homme
    zorroauditore posted the 05/18/2026 at 08:52 PM
    Sony
    midomashakil posted the 05/18/2026 at 08:56 PM
    donc le psn passe par Détroit d'Ormuz
    supasaiyajin posted the 05/18/2026 at 09:03 PM
    Pas surprenant, ça faisait un moment que ça nous pendait au nez. Maintenant, c'est aux joueurs de se désabonner en masse. Mais le feront ils ? Je ne pense pas.
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 09:04 PM
    forte blague à part. Pour revenir au sujet, je suis pas totalement d'accord avec sur le demat. Contrairement au physique, on a pas totalement le droit d'exploitation comme sur le physique. On peut ni revendre ni échanger ni offrir. Moi aussi j'achète du demat depuis belle lurette mais en général c'est des grosse promos. Je n'ai jamais acheté un jeu plein pot. Et quand je disais vive le physique, c'est que par exemple pour le mois d'octobre je me suis abonné pour jouer a silent hill 2. Et je me suis retrouvé a faire pas moins de 9 jeux ce même mois. J'ai pu économiser pas moins de 500 balles au lieu de payé des jeux que je pourrais pas revendre ni l'envie de les rejouer. je trouve que ce système de localisation est très économique. En tout cas j'ai envie de dire vive le physique. Je suis me procurer horizon zero dawn remastered en ocaz pour 17€ alors qu'il est a 50€ en demat sur le store psn ou abonnement extra. et il est magnifique. Une fois terminé je peux le revendre tranquille pépère
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 09:17 PM
    negan Aucune race
    shambala93 posted the 05/18/2026 at 09:18 PM
    rupinsansei3
    Comment fais tu pour jouer à 9 jeux dans un seul mois ?
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 09:20 PM
    shambala93 en octobre j'étais dans une période d'hibernation j'ai juste en profiter sur sh 2 alan wake ratchet and clank rift apart etc
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 09:25 PM
    shambala93 je viens de vérifier c'est plutôt 8 jeux de fin octobre a fin novembre
    akinen posted the 05/18/2026 at 11:12 PM
    J’me suis désabonné car cela avait changé ma consommation de jeux. Je les faisais en me forçant pour éviter qui disparaisse du catalogue ou bien je les lançait et les abandonnais au moindre pretexte.

    J’ai pu jouer à certaines perles, mais les acheter à l’unité me serait reveni moins cher. D’autant plus que privilégier le physique pour certains jeux, permet de les revendre.

    Je me suis fais violence et j’ai abandonné ça et un gatcha. Now j’ai plus de temps et d’argent.
    51love posted the 05/18/2026 at 11:29 PM
    Sony ne cherche vraiment plus a agrandir son audience, mais à capitaliser sur les joueurs deja presents dans l'ecosysteme.

    J'en ai rien a fouttre qu'ils veulent proposer un service type gamepass, mais il y a 3 fonctionnalités qui devraient etre gratuites :

    - jeu online, sauf que si Sony le retire, ils perdent la majorité de leurs abonnés...
    - save dans le cloud
    - screenshot dans le cloud (meme en payant tu ne peux pas garder indefiniment tes screenshots chez Playstation alors que c'est totalement gratuit sur Steam )

    Les mecs voient Steam grossir, en parti pour ces raisons, et du coup qu'est ce qu'ils font? Ils vont sortir des consoles et des services encore plus chers

    Déjà s'ils avaient mieux gérés, ils seraient pas "obligés" de sortir des jeux sur Steam, mais ils continuent de creuser... un puit sans fond visiblement, mais un jour le reveil va faire mal à force d'abuser....
    airzoom posted the 05/19/2026 at 04:26 AM
    Sony l'avenir est en marche...
    ioop posted the 05/19/2026 at 04:48 AM
    negan décidément tu as 1 soucis avec les clodo toi ... Ancien clodo ?
    ioop posted the 05/19/2026 at 04:52 AM
    negan En tout cas tu es H24 ici tu dois être un gros ksos au RSA toi, va bossé mec
    nyseko posted the 05/19/2026 at 05:25 AM
    Il faut bien compenser le manque à gagner de l'abandon du marché PC.

    Ce n'est pas faute d'avoir prévenu.
    suikoden posted the 05/19/2026 at 06:16 AM
    Merci jenicris !
    pimoody posted the 05/19/2026 at 07:22 AM
    Déjà pas reconduit perso en début d’année vu la douille, même sur l’abbo le plus cher.
    aeris201 posted the 05/19/2026 at 07:54 AM
    belmoncul posted the 05/19/2026 at 09:27 AM
    10 balles par MOIS pour jouer en ligne... bordel, j'ai bien fait de passer sur PC
    mattewlogan posted the 05/19/2026 at 10:06 AM
    Ouais bah fallait s’y attendre après c’est pas si élevé
    bennj posted the 05/19/2026 at 12:32 PM
    ioop Oui car forcément quand on est au RSA c'est qu'on forcément est un cassos, et pas du tout tout juste dans la merde financièrement. Sérieusement vous êtes vraiment matrixé.
    piratees posted the 05/19/2026 at 02:57 PM
    rupinsansei3 c'est sur que si ta du chômage en octobre ça aide sinon c'est impossible de finir 8 jeux
    ioop posted the 05/19/2026 at 03:10 PM
    bennj on en reste là ... C'est mieux
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo