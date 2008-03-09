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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Gaming Zone
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last update : 06/27/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
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GTA VI : faux espoir pour le disque ?
Actualité générale
Alors qu’un espoir était né autour d’une éventuelle version disque de GTA VI après le lancement, The Hollywood Reporter vient refroidir assez nettement l’ambiance.

Pour rappel, Rockstar a confirmé que la version physique actuellement prévue pour Grand Theft Auto VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement dans une boîte. Une formule qui permet encore de parler de “physique”, mais qui retire précisément ce que les joueurs associent au support physique : le disque, la revente, le prêt, et une forme de possession concrète.

La confusion venait notamment d’un échange avec le support Rockstar, dans lequel il était indiqué qu’une “physical copy” serait disponible dans les mois suivants. Le mail est bien authentique selon The Hollywood Reporter, mais une source proche du dossier affirme que cette formulation aurait été mal interprétée. Il ne serait pas question, à ce stade, d’une version disque prévue après la sortie. L’expression “physical copy” renverrait simplement à la boîte avec code déjà annoncée.

La fameuse version physique complète semble beaucoup moins certaine que certains l’espéraient. Pour l’instant, le message est donc assez clair : GTA VI sera distribué au lancement comme un produit numérique, même lorsqu’il sera vendu en boîte.

THR - https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/grand-theft-auto-vi-digital-only-no-disc-rip-physical-media-1236629695/
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    solarr, aeris201
    posted the 06/27/2026 at 08:21 AM by liquidus
    comments (65)
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:28 AM
    Ce n’est pas un problème d’interprétation, physical copy est associé au support, pas au contenant.
    Or, on veut faire croire le contraire, en gros : les gamers sont des ignares qui ne feront plus la différence sémantique.

    L’industrie commence à vouloir ôter tout discernement autour de ce terme...
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:30 AM
    ..."grâce" à cette force de frappe qu’est GTA.
    miket posted the 06/27/2026 at 08:30 AM
    Pas de risques de rupture de stocks
    aeris201 posted the 06/27/2026 at 08:31 AM
    Les gens ne joueront pas a GTA VI en version physique, ni en décembre, ni jamais.

    C'est souvent le probleme d'un produit culturel hyper attendu et dans lequel ya tres peu de communication officielle : ya toujours des rumeurs qui se crée et plus farfelues les unes que les autres

    Pourquoi Rockstar sortirait une version physique un mois plus tard ? Pour faire plaisir a qui sachant que ce sont les premiers acheteurs qui devraient etre recompensé plutot que ceux qui l'achetent un mois plus tard. Et qu'est-ce que Rockstar aurait a y gagner ? Proposer une version avec un ou plusieurs disques ce serait des cout supplémentaires et ce serait ouvrir le jeu au marché de l'occasion, chose que tout editeur serieux cherche a eviter si il le peut, donc sortir une version code in the box et ensuite physique c'est se tirer une balle dans le pied, ca n'a aucun sens économiquement parlant.

    Et qu'on ne me parle pas d'histoire de risque de leak ou je ne sais quoi, car dans ce cas ca aurait été plus logique de sortir une version uniquement full demat disponible sur les stores en ligne et un mois plus tard ils sortent une vraie version physique. Ca aurait suffit et ca couterait beaucoup moins cher, pas besoin de distribuer un jeu en code in the box pour eviter des leak.

    D'ailleurs, est-ce qu'il existe un jeu sorti d'abord en code in the box et plus tard en version physique sur la meme console ? Genre sur une console ya deux versions boites du meme jeu, une avec un code une avec un disque. Si ca a déja existé qu'on me cite des exemples car ca me parait tellement peu probable qu'un editeur propose du code in the box et ensuite retropedale
    adamjensen posted the 06/27/2026 at 08:31 AM
    Ça peut aussi être un mensonge pour que les gens n’attendent pas et l’achètent directement à la sortie, et peut-être même en forcer certains à l’acheter deux fois.
    Dans tous les cas, pour moi, c’est soit la version disque sur PS5, soit à sa sortie sur PC.
    Ça ne presse pas, et les autres jeux m’intéressent beaucoup plus de toute façon.
    Pourtant j’adore la licence, mais c'est clairement pas ma priorité.
    liquidus posted the 06/27/2026 at 08:31 AM
    solarr Mais l’industrie sait très bien que le grand public n’a pas forcément cette grille de lecture. Pour beaucoup de gens, “physique” veut dire “acheté en magasin” ou “dans une boîte”. Et c’est exactement cette zone grise qui est exploitée.
    churos45 posted the 06/27/2026 at 08:32 AM
    On ne demande même pas une version physique "complète". On veut juste ne pas dépendre d'un code, à minima
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:36 AM
    liquidus ...jusqu'à acceptation. Ils se disent "ils vont s’en offusquer, mais ils achèteront qd même"
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:41 AM
    Lorsque j’achète une jaquette de Dvd ou de jeu, je m’attends à avoir le disque dedans, non ? je ne pense pas que les gens pensent à se déplacer pour un code, sauf en avoir été informés au préalable.
    tripy73 posted the 06/27/2026 at 08:48 AM
    "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux"...
    solarr posted the 06/27/2026 at 08:49 AM
    Comme pour la location de DVD, un jeu sans accès aux fichiers sources et à disposition offline aurait dû coûter moins de 10 balles.
    shinz0 posted the 06/27/2026 at 08:51 AM
    Je veux juste ne pas avoir une boîte vide
    Et aucun collector avec goodies comme les anciens GTA, pas cool
    nicoliafox posted the 06/27/2026 at 08:52 AM
    Je pense être très a la marge mais il y a une grosse possibilité que je n'y joue pas. J'ai pas précommandé le jeu. Je suis assez dégouté de cette politique. On verra.
    riddler posted the 06/27/2026 at 08:55 AM
    Préco une version numérique … je cherche encore l’intérêt
    nicoliafox posted the 06/27/2026 at 08:56 AM
    shinz0 Je me souviens encore aller chercher mon collector de GTA IV avec la grosse boite. Quand j'ai vu qu'ils annoncaient les pré-commades j'imaginais un gros collector a 200€ avec des goodies. Au lieu de ca le jeu en kit avec l'édition ultimate
    magneto860 posted the 06/27/2026 at 08:56 AM
    Pendant deux ans ça disait que le jeu serait vendu à plus de cent euros. Ben non.

    A présent ça dit que les joueurs n'auront pas de vraie version physique.
    Vous imaginez vraiment un tel jeu cartonner pendant 15 ans sans vraie version physique les gens ?

    Faut arrêter de tout lire et de tout croire concernant ce jeu et cette boîte.
    icebergbrulant posted the 06/27/2026 at 08:56 AM
    Rockstar a intérêt à communiquer là-dessus dans pas longtemps car le foutage de gueule a assez duré, n’est-ce pas ?!

    Ça fait chier, j’ai l’impression qu’ on est qu’une minorité à se plaindre

    S’il y avait quelqu’un d’influent comme un Elon Musk qui pouvait gueuler, ça pourrait faire un gros buzz !

    Est-ce que gueuler sur les forums de Rockstar peut-il servir à quelque chose ? Je n’ose même pas parler de pétition car je pense que ça ne servirait à rien
    Rockstar est-il vraiment intouchable ?
    derno posted the 06/27/2026 at 08:59 AM
    Maintenant ils ne vont pas non plus dire n'achetez pas mon jeu maintenant une version physique arrivera bientôt.
    brook1 posted the 06/27/2026 at 08:59 AM
    Peut être pas en décembre. Mais je pense que l'année prochaine il y aura une
    magneto860 posted the 06/27/2026 at 08:59 AM
    Sans compter que vous vous hypez et achetez les yeux fermés un jeu sans avoir vu quinze secondes de gameplay !
    niflheim posted the 06/27/2026 at 09:00 AM
    Hâte de voir les répercussions sachant que la clientèle de GTA est très grand public, en ne s'informant pas forcément.

    C'est ce qu'un revendeur professionnel a souligné :

    Il y en a qui vont l'acheter et se dire : "quoi ? il y a pas de CD ?"

    Ils seront bien sûr dans leur droit de le retourner, sauf que pour un code de jeu, tout retour devient infiniment plus compliqué, il faut passer par l'éditeur.

    Le bordel !


    Il souligne aussi que la clientèle GTA, attention

    C'est une clientèle :

    - Extrêmement agressive

    - Au mieux, verbalement

    - Au pire, physiquement

    - Qui ont nécessité l'intervention de la sécurité en magasin.


    Mais le plus grave, et il est sûr à 99,3 %, c'est que le stock day one serait ultra limité. Ce serait un one shot, avec aucun réassort.

    Obligé de passer par le store numérique par la suite. Bon, au final ça change pas grand chose, à part pour le prix, il y en a qui ont eu le code in the box pour 60€ voir moins sur Cdiscount
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:00 AM
    icebergbrulant David a bien gagné contre Goliath...UFC Que Choisir a été débouté d’une action contre Steam, et pas seulement, en 2024. Qui en a parlé ? qui s’en est offusqué ?
    Ta propre communauté te le reproche, quand elle ne part pas défaitiste, c’est l’attitude moderne maintenant...
    kenjushi posted the 06/27/2026 at 09:00 AM
    solarr : je ne pense pas que les gens pensent à se déplacer pour un code, sauf en avoir été informés au préalable.

    Et c'est ce qui va se passer, il y aura un avertissement sur la boite qui stipule : Code de téléchargement, Connection internet obligatoire.

    En tout cas ce que j'avais prévue est bien en trais de se produire : Les joueurs n'arrêtent pas de gueuler qu'il veulent une version physique et que si pas de disque c'est boycott, mais là c'est GTA donc c'est chiant qu'il n'y ai pas de galette, mais je veux trop jouer à ce jeux et je m'assoie sur mes convictions.

    Comment Rockstar vous la fout bien profond mais vous écartez tellement les fesses que ça passe tout seul. Et comme ça rentre sans soucis, pour la prochaine génération de consoles ça va etre une ps6 100% demat à 1500 € et en bon pigeon vous allez tous vous jeter dessus.
    liquidus posted the 06/27/2026 at 09:01 AM
    solarr Mais ce n’est pas ce public là qui pose problème parce que le public gamer suit les annonces, lit les détails, on débat du “code-in-box” et on connaît la différence entre support physique et simple contenant.

    Comme je disais, le grand public n’a pas forcément cette lecture. Pour beaucoup de gens, “version physique” veut encore dire “je l’achète en magasin, dans une boîte”. Ils ne vont pas tous scruter la jaquette, lire les petites lignes, vérifier s’il y a une connexion obligatoire ou se demander si le jeu est revendable. Et pour avoir pas mal de retours de commerces, il y a déjà énormément de gens qui achètent des jeux sans voir ce genre de détails, même quand c’est indiqué, notamment sur des jeux qui ont besoin d'une connexion obligatoire juste pour citer cet exemple.

    Et c'est exactement là que l’industrie joue. Pas en espérant que tout le monde soit idiot, mais en profitant d’un flou. Une boîte en rayon, une jaquette, un logo PS5/Xbox, le nom GTA VI dessus : pour une partie du public, ça suffira à considérer que c’est “le jeu physique” mais sauf qu’en réalité, on leur vend un accès numérique emballé dans du plastique.

    Et GTA n’est pas un jeu de niche suivi uniquement par des passionnés. C’est un événement culturel. Il va toucher des gens qui ne jouent presque jamais, des parents, des proches qui l’achètent en cadeau, des joueurs occasionnels qui iront en magasin parce que “c’est GTA” et ce public ne va pas forcément suivre les débats du net sur la disparition du disque.

    Donc quand tu dis “je ne pense pas que les gens se déplacent pour un code sauf s’ils sont informés”, tu confirmes justement le problème : toute la stratégie repose sur le fait qu’une partie du public ne sera pas correctement informée ou ne mesurera pas les conséquences concrètes.

    C'est surtout que l’industrie garde les codes visuels du physique tout en retirant ce qui faisait l’intérêt du physique. Et si ça passe avec GTA VI, même avec quelques protestations, le signal envoyé aux éditeurs sera limpide et on en reviendra au fameux "les gens râlent mais achètent quand même" effectivement.
    brook1 posted the 06/27/2026 at 09:05 AM
    niflheim C'est quoi cette dinguerie La prochaine étape, c'est le gilet pare-balles pour accueillir leur client
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:08 AM
    magneto860 Sans compter que vous vous hypez et achetez les yeux fermés un jeu sans avoir vu quinze secondes de gameplay ! grave. La hype redescendra, et certains vont commencer à réfléchir... "pré-commande en dématérialisé, ça n'a pas de sens..." j’imagine les gars de R* dans leur bureau : "profitons-en pour une com subtile pour qu’ils tombent dedans".
    aeris201 posted the 06/27/2026 at 09:10 AM
    liquidus Et si ça passe avec GTA VI, même avec quelques protestations, le signal envoyé aux éditeurs sera limpide et on en reviendra au fameux "les gens râlent mais achètent quand même" effectivement.

    Oui ca va créer un précédent c'est sur. Et ya pas meilleur ambassadeur que GTA pour créer une nouvelle norme.

    Un editeur va succomber plus facilement a sortir son jeu en code in the box et n'aura pas peur de se prendre un taulé apres que GTA VI aura battu des records de ventes sous ce format. Les protestations ne seront plus prise au sérieux
    vyse posted the 06/27/2026 at 09:10 AM
    solarr t'imagines c'est du jamais vu..normalement tu ouvre les précos juste apres le hand on des journalistes, ou alors comme a l'epoque de MGS5 tu fais une pres de 30 min avec une grande partie des features et t'ouvre les préco ; Rockstar ? meme pas de trailer rien a fout, preco ouverte et 40 milions deja assuré...c'est phenoménal
    mibugishiden posted the 06/27/2026 at 09:11 AM
    Ca sortira en version boite c'est sur.

    Une fois qu'ils auront écoulés des millions d'exemplaires demat ils iront chercher les moutons prêts à repasser à la caisse une 2 eme fois juste pour avoir un CD.

    Rockstar sont devenus les boites capitalistes qu'ils denoncaient dans les autres GTA en se foutant de leur gueules.
    masharu posted the 06/27/2026 at 09:11 AM
    Ça sera sans moi.
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:11 AM
    liquidus le grand public s’attend à avoir un jeu dans une boîte, pour avoir des parents autour de moi qui achètent pour leur gosse.
    vyse posted the 06/27/2026 at 09:11 AM
    aeris201 après si ca se vend ?...ils font ce qu'ils veulent si le contrat tacite est signé par le consommateur ; depuis le début c'est un faux debat cette histoire ; le marché aurait sanctionné rockstar si c'était un abus
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:14 AM
    vyse ouais. C’est phénomènal. Comme le dit Liquidus, c’est un phénomène culturel.

    Cela veut dire que c’est vital...
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:15 AM
    vyse il y a les CGU... que personne ne lit.
    heracles posted the 06/27/2026 at 09:17 AM
    J'imagine déjà certains clients du grand public découvrir avec désarroi une simple feuille de papier avec un code.
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:18 AM
    Sans être contre le dématérialisé, je pense que laisser le choix serait honnête. Le client est roi paraît-il
    solarr posted the 06/27/2026 at 09:20 AM
    kenjushi + 1000
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 09:24 AM
    Pas grave ils n'auront pas min argent et iront se faire foutre
    blueblood posted the 06/27/2026 at 09:33 AM
    « Vous en faites une montagne depuis cette annonce alors qu’il y a un paquet de jeux grand public en carte de téléchargement, que les gens ont achetés et sans polémique.

    Il n'y aura aucune différence en novembre, on va juste se rendre compte de la minorité qui porte une attention supérieure au physique.
    ducknsexe posted the 06/27/2026 at 09:33 AM
    Avec l’argent amassé grâce à GTA5, ils se fichent complètement de la version physique GTA VI

    Vous ne passerez pas : No money, you understand ? No money, Rockstar.
    shinz0 posted the 06/27/2026 at 09:35 AM
    kenjushi Par exemple pour Leclerc ceux qui ont précommandé reçoivent un mail pour expliquer que ça sera un code dans le boîte et que les livraisons sont à partit du 12 novembre
    guiguif posted the 06/27/2026 at 09:39 AM
    Tant pis, seule la perf technique m’intéressait, ça fera du temps en plus pour faire la masse de jeux qui sortent en Septembre/Octobre
    kevinmccallisterrr posted the 06/27/2026 at 09:50 AM
    Si ça se trouve la fameuse version « physique » qui sortirait plus tard, c’est peut-être une potentielle version Switch 2 « game key card »
    vyse posted the 06/27/2026 at 10:00 AM
    solarr au dela des CGU, les gens ca les emmerde d'aller chez leur revendeur ou au auchan ou au carrouf du coin. Les habitudes de consommation ont complètement changés. pour ceux qui veulent du physique, a eux de boycotter sévèrement la pratique. C'est le vote par l'argent que le capitalisme rend possible. 40 milions de préco...je pense que le grand public a voté..
    vers0 posted the 06/27/2026 at 10:02 AM
    Je vais garder ma pré-commande Amazon je verrai si il y a une vrai version physique annoncé d'ici la . Mais avec rocstar pas gagné pour eux l'argent est rois.
    oreillesal posted the 06/27/2026 at 10:04 AM
    aeris201 le plus inquiétant, finalement, c'est que les gens se ruent sur un produit dont la seule certitude c'est d'avoir une boîte vide
    À l'heure actuelle, personne n'a vu le jeu tourner sur les brouettes actuelles.

    La chapitre "downgrade" va être succulent.
    aros posted the 06/27/2026 at 10:17 AM
    tripy73
    « "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux"... »
    C'est le projet, oui...
    Et à côté de ça, il y en a certains en ce bas-monde - beaucoup trop - qui prennent cette mystérieuse autorité du « rien » si bien au sérieux, que cette logique se veut s'appliquer non pas seulement aux produits manufacturés comme ici présent, mais jusqu'à même la politique de quelque pays que ce soit (dont le nôtre, hélas - vu qu'on ne se s'appartient plus nous-même en temps que pays compte tenue de l'autorité européenne et du fait que l'impôt est dilapidé, entre autres, pour desservir le monde étranger contre la France et ses gens).
    aeris201 posted the 06/27/2026 at 10:20 AM
    oreillesal Tes propos sont cruels mais tres juste

    Malgré un downgrade evident lorsqu’on verra enfin les premieres images de gameplay, le jeu va quand meme battre tout les records de ventes

    Je prédis 50 millions de boites vide vendu en 24 heures Un record pour un produit culturel
    zanpa posted the 06/27/2026 at 10:22 AM
    OSEF, j'attends la version PC full PT
    oreillesal posted the 06/27/2026 at 10:23 AM
    aros un constat implacable.
    Nous ne posséderons rien, jusqu'à notre identité, avec les fuites de données régulieres.

    Je ne serais d'ailleurs pas étonné de voir débarquer la vérification d'identité dans nos jeux vidéos par le biais de ce GTA.
    mattewlogan posted the 06/27/2026 at 10:34 AM
    C’est bon faut passer à autre chose les gens sur PC pleurent pas, c’est la vie
    Musique, film, c’est pareil
    Et on rappelle que le jeu ne tourne plus sur le disque, on installe….
    newtechnix posted the 06/27/2026 at 10:38 AM
    mattewlogan j'imagine que De Gaulle avait dit la même chose pour la France en 39/45
    akinen posted the 06/27/2026 at 10:39 AM
    Le combat de folie alors que le plus important c’est le jeu. Les gens qui se plaignent ont souvent des centaines de jeux neufs ou pas, voir sous blister. Vendez en 2 ou 3 et ça remboursera l’investissement.

    mattewlogan comme tu le dis, qui collectionne les bluray parmis l’entièreté de la population mondiale? Pourtant on regarde tous des films que l’on ne possède pas en physique.
    newtechnix posted the 06/27/2026 at 10:42 AM
    Toutes l'industrie s'est mise d'accord autour d'une table, ces connards de joueurs achètent des jeux en occasion, y'en a même qui joue encore à la Neo-geo ce batards!


    Plus sérieusmeent j'annonce que lrosque Nintendo va proposer des modèles suivants de sa Switch 2 on aura:

    un écran Oled
    peut-être un écran plus grand ou plus petit)
    etc comme d'hab quoi...

    mais petite nouveauté un modèle de Switch 2 sans port cartouche
    thorsan posted the 06/27/2026 at 10:45 AM
    Les enfoirés, abusé!
    supasaiyajin posted the 06/27/2026 at 10:52 AM
    J'ai du mal à croire qu'ils vont sortir une vraie version physique, surtout aussi tôt après le lancement initial. A la limite dans un an, avec une édition complète s'il y a du contenu additionnel d'ici là.
    olex posted the 06/27/2026 at 10:54 AM
    Dans leur intérêt, ils n'en parleront de toute façon pas avant le premier lancement. Le support parle du contenant, pas du contenu.
    nyseko posted the 06/27/2026 at 10:59 AM
    Il n'y a aucune raison qu'ils lancent une version avec disque puisque sinon, ils l'auraient déjà fait.
    iglooo posted the 06/27/2026 at 11:01 AM
    Les avocats vont peut-être pouvoir se faire plaisir...
    deathegg posted the 06/27/2026 at 11:08 AM
    Si c est le cash bha je reviens au plan initial : pas l acheter et attendre la version pc pour la pirater.

    Si je possède rien, bha je vole rien alors.
    vers0 posted the 06/27/2026 at 11:11 AM
    Je me demande meme si je vais pas attendre la version pc pour avoir la meilleur version quite a jouer en demat .
    sasquatsch posted the 06/27/2026 at 11:20 AM
    Oye oye avis a la population le calme est demandé et de la patience... La version physique sur disque viendra...
    Après le tsunami des precommandes digitales et des impatients du year one...
    Tout se passe comme sur des roulettes
    liberty posted the 06/27/2026 at 11:23 AM
    deathegg il n'y a plus aucun jeu PC physique. Donc tu dois tout pirater ? En numérique tu payes une licence d'utilisation lié a ton compte d'achats. C'est pas parce qu'il n'y a plus de physique que tout le monde pirate. Si on suit ta logique, faudrait que les éditeurs ne sortent plus rien sur PC puisque il n'y a plus de physique
    yogfei posted the 06/27/2026 at 11:27 AM
    magneto860 Il n'y aura vraiment pas de version physique faut s'y faire... et oui le jeu cartonnera parce que les modes de communication ont changé, suffira de relancer un influenceur ou deux
    icebergbrulant posted the 06/27/2026 at 11:30 AM
    akinen C’est ce que je voulais faire depuis 2-3 jours mais j’aimerais ne pas en arriver là mais je sens que l’on se dirige vers cette voie

    A mon tour de les niquer (Rockstar), et si 2-3 pigeons sans cervelle mais avec le porte-monnaie au bec sont prêts à mettre 50 euros de + pour un code et parce que cette fausse édition physique se retouverait en rupture de stock , je ne vais pas me gêner, ça me fera le jeu gratuit

    Rockstar, prépare toi, je vais te biiiip sans envie mais là, tu me forces la main
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