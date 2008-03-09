Actualité générale

vient refroidir assez nettement l’ambiance.Pour rappel,. Une formule qui permet encore de parler de “physique”, mais qui retire précisément ce que les joueurs associent au support physique : le disque, la revente, le prêt, et une forme de possession concrète., mais une source proche du dossier affirme que cette formulation aurait été mal interprétée. Il ne serait pas question, à ce stade, d’une version disque prévue après la sortie.. Pour l’instant, le message est donc assez clair :