Bonjour à tous !



Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps, c'est donc avec grand plaisir que je vous annonce la sortie de notre dernière bande-annonce "Dominance".



Dans les précédentes interviews et mises à jour, nous n'avons pas trop approfondi les détails du système de jeu, mais j'espère qu'avec cet aperçu, vous avez tous pu vous faire une meilleure idée de ce que sera le gameplay réel, à savoir des batailles à haute intensité où notre protagoniste Clive Rosfield manie un arsenal complet d'attaques propres aux nombreux Eikons (invocations) du jeu. Sans oublier les affrontements épiques entre les Eikons eux-mêmes qui vous plongent au cœur de l'action.



L'équipe, sous la direction de Hiroshi Takai, est entrée dans la dernière étape du développement et se concentre sur le polissage, tout en continuant sa marche vers le master up et le lancement. Pour ma part, je tiens à les remercier personnellement pour tous les efforts qu'ils ont déployés dans ce projet.



Grâce à la puissance de la PlayStation 5, nous espérons vous emmener dans une aventure fluide, pleine d'histoires et de rebondissements, qui rivalisera avec les montagnes russes les plus palpitantes. Alors attachez votre ceinture, l'attente est presque terminée !



Yoshida Naoki



Producteur de FFXVI

Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser d'avoir fait attendre tout le monde si longtemps pour de nouvelles informations sur Final Fantasy XVI... mais la bonne nouvelle est qu'elles sont enfin là !



Dans notre dernier trailer, nous avons présenté plusieurs nouveaux Eikons, ainsi qu'un aperçu plus détaillé de notre système de combat plein d'action et de la liberté qu'il offre aux joueurs. En ce qui concerne l'avancement du développement, je suis heureux d'annoncer que le jeu est entièrement jouable du début à la fin ; cependant, de l'optimisation à la retouche, il y a encore une montagne de défis à relever alors que nous nous dirigeons vers notre poussée finale.



D'ici là, restez à l'écoute. Nous ferons de notre mieux pour ne pas vous faire attendre trop longtemps avant notre prochaine mise à jour !



Hiroshi Takai



Directeur de Final Fantasy XVI

En parlant de l'équipe, nous aimerions maintenant vous présenter certains des membres clés de l'équipe de développement de Final Fantasy XVI. Il y a des vétérans que vous connaissez déjà et d'autres que nous annonçons pour la première fois, mais ils partagent tous la même passion et la même excitation pour la prochaine entrée autonome dans la série Final Fantasy.

L'équipe de développement est actuellement en train d'améliorer encore l'expérience et la qualité du jeu, ainsi que d'optimiser le jeu pour la PlayStation 5. Nous espérons que vous resterez à l'écoute pour obtenir de plus amples informations dès qu'elles seront disponibles !

Un petit message de Yoshida :Un autre de Hiroshi Takai:Nous, l'équipe de Final Fantasy XVI, espérons que vous avez apprécié la bande-annonce et nous voulions donner à nos fans un peu plus d'informations sur les Dominants de Titan et Garuda que vous venez de voir.L'ascension fulgurante du conseiller économique permanent Hugo Kupka a été soudaine, voire inattendue. Alors qu'il n'était qu'un fantassin anonyme dans l'armée républicaine, son réveil en tant que Dominant de l'Eikon Titan l'a propulsé au premier plan de la politique dhalmékienne. C'est là qu'il a utilisé sa nouvelle position d'homme le plus puissant de la république pour exercer une influence à la fois sur les armées de la nation et sur l'élaboration de sa politique - accumulant une fortune personnelle dans le processus. Pourtant, si l'on dit qu'un homme qui a tout ne manque de rien, Benedikta Harman va lui apprendre que l'argent et le pouvoir sont loin d'être tout ce que le monde a à offrir.Ayant émergé de la tempête de la jeunesse sans cœur et sans pitié, Benedikta Harman - dominante de l'Eikon Garuda, gardienne du vent - a transformé son talent pour le maniement de l'épée et le subterfuge en un commandement de l'élite des intelligents de Waloed. C'est au cours d'une mission visant à trouver l'insaisissable deuxième Eikon du feu qu'elle croise le chemin d'un Clive aux vues similaires et qu'elle est forcée d'affronter son passé.Producer Naoki YoshidaMain Director Hiroshi TakaiCreative Director & Original Screenplay Kazutoyo MaehiroLocalization Director Michael-Christopher Koji FoxArt Director Hiroshi MinagawaCombat Director Ryota SuzukiCharacter Design Kazuya TakahashiComposer Masayoshi SokenEt pour finir