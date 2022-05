Le directeur financier de SONY, Hiroki Totoki :



"Je m'abstiendrai de faire des commentaires sur la stratégie des concurrents.



Nous pensons actuellement que les coûts de développement et les investissements en R&D doivent être appropriés pour des produits de qualité, ce qui améliorera la plate-forme et l'activité à long terme.



Pour les titres de type AAA sur PS5, si nous les distribuons sur les services d'abonnement, nous pourrions avoir besoin de réduire l'investissement nécessaire à cette fin, ce qui détériorerait la qualité des titres first party et c'est notre préoccupation.



Nous voulons donc nous assurer que nous dépensons les coûts de développement appropriés pour avoir des produits/titres solides qui seront introduits de la bonne manière."

Jim Ryan avait dit la même chose en Mars: