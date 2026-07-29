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Resident Evil Veronica
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[Capcom] 93,3 % de ses ventes de jeux sont numériques


Beaucoup de gens apprécient les supports physiques ; ils aiment disposer d'une liberté de choix au moment d'acheter un jeu vidéo. C'est en grande partie pour cette raison que la décision de Sony de cesser la production de disques PlayStation en 2028 a suscité un tel tollé. Cependant, si l'on examine les chiffres de plus près, on comprend aisément pourquoi des entreprises comme Sony se désintéressent progressivement du marché physique.

Nous savons tous que les ventes de jeux dématérialisés sont en hausse constante depuis plusieurs générations. Nous avons atteint un stade où les ventes physiques sont largement éclipsées ; sans être négligeables, elles sont manifestement trop faibles pour être jugées indispensables à l'activité globale de PlayStation.

Cela me peine de le dire, mais les derniers chiffres de vente de Capcom semblent porter un nouveau coup de grâce au marché physique. L'éditeur, qui connaît une réussite exceptionnelle depuis plus de dix ans, vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice fiscal : ils sont, pour le moins, accablants.

93,3 % des ventes de jeux Capcom — incluant aussi bien les nouveautés que les titres plus anciens — ont été réalisées au format numérique. Seuls 6,7 % correspondaient à des versions physiques. L'écart est colossal. Il convient également de souligner que 60,4 % des ventes ont été effectuées sur PC, contre 32,9 % sur consoles.

Source : https://www.pushsquare.com/news/2026/07/amidst-sonys-disc-debacle-capcom-sales-data-is-a-brutal-reality-check-for-fans-of-physical-media/
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    aeris201
    posted the 07/29/2026 at 11:00 AM by link49
    comments (22)
    saram posted the 07/29/2026 at 11:03 AM
    Resident Evil 10 full numérique
    jenicris posted the 07/29/2026 at 11:04 AM
    La triste réalité
    fdestroyer posted the 07/29/2026 at 11:05 AM
    Ouais après ils ont distribué très peu de RE 9 physique, même si le constat resterai le même.
    nigel posted the 07/29/2026 at 11:08 AM
    fdestroyer Je pense pas que le constat resterais le même. Autour de moi j'ai deja 3 amis qui ont pris RE9 et Pragmata en digital juste parce que quand ils sont arrivés en boutique à la sortie du jeu y en avait déjà plus...
    beppop posted the 07/29/2026 at 11:12 AM
    nigel fdestroyer la question n'est pas de savoir si ya très peu de quantité en physique le constat c'est que lorsque les joueurs n'ont pas le choix la majorité sont ok pour prendre en démat.

    Ces stats n'ont rien de trompeur, elle prouve simplement qu'en l'absence de choix les gens sont pret à passer au démat.
    jenicris posted the 07/29/2026 at 11:12 AM
    nigel et encore c'est car en France on a des prix hyper avantageux dans les grandes surfaces, la première semaine
    ganon29 posted the 07/29/2026 at 11:12 AM
    Ça ne veut rien dire sans tous les détails.
    Par exemple le prix moyen des achats en physique et en numérique.
    Si le physique c'est 40€ et le numérique 5€ (soldes, DLC, jeux gratuits, etc...), ça change tout.
    deathegg posted the 07/29/2026 at 11:13 AM
    Chiffres faussées comme d'hab mais bon, perso moi j'en ai marre de perdre mon temps à expliquer les maths à des singes.

    Si c'est le futur que les gens veulent, allez-y, devenez les putes de l'industrie et quand elle se crachera, venez pas pleurer. (et je parle pas du grand public.
    aerithlazyqueen posted the 07/29/2026 at 11:13 AM
    Encore un pourcentage bidon digne des sondage présidentiel sans doute payer par Sony
    guiguif posted the 07/29/2026 at 11:16 AM
    Normal :

    - La moitié de leurs ventes sont sur PC
    - Ils bradent leurs jeux demats tous les 3/4 matins
    - Éditions physiques quasi introuvables à la sortie comme RE9 ou Pragmata et restock tardif pour pousser au demat
    - Les vieux jeux PS4 et PS5 ne sont pas restock donc ne rapporte plus rien a Capcom
    shinz0 posted the 07/29/2026 at 11:19 AM
    guiguif comme d'hab des % à relativiser
    giru posted the 07/29/2026 at 11:25 AM
    En même temps ils ont l'air d'avoir comme stratégie de limiter les stocks des éditions physiques au lancement, vu que ça a été un problème à la fois pour RE Requiem et Pragmata. Donc ils sont probablement eux aussi en train de forcer un peu le passage au numérique.
    aros posted the 07/29/2026 at 11:26 AM
    Ouais ouais, c'est bon, on a compris. Le dématérialisé permet de vendre plus facilement sur la longueur et à des prix très doux. De même, quand on ressort des jeux sur une console mais en dématérialisé seulement (ex : la Switch 2). Bref, next...

    link49
    Je sais pas très bien ce qu'il en ait, mais franchement, combien tu comptes en sortir de ces articles disant que Capcom fait la majorité de ses ventes en démat' ?
    Je crois qu'on a compris depuis le temps... et puis franchement, ça va, mais on est pas dup' ; le démat' à ses avantages pour les entreprises, dans une moindre mesure, à nous aussi, mais est-ce vraiment nécessaire d'appuyer sur la plaie, laisse donc les souffreteux dont je fais parti souffrir en silence, merci (beaucoup te remercieront par ailleurs, même s'ils ne le diront pas).
    amario posted the 07/29/2026 at 11:26 AM
    Quand on mélange dans un même pourcentage les promos en ligne constante, les ressortis uniquement en demat, les offres, la disponibilité constante du jeu en demat contrairement au jeux physique période sortie.... Bin forcément ça donne ce chiffre
    burningcrimson posted the 07/29/2026 at 11:26 AM
    guiguif +1
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 11:35 AM
    J'y crois pas du tout à ces chiffres, à mon avis ils les arrangent comme ils veulent de facon à privilegie le digital et faire croire que tout le monde achete que comme ca.

    Y a plein de promos ou tu trouves des anciens RE à des prix cassés, pareil pour les autres licences.

    En plus ils sont capables de compter les DLC et autres microtransactions dans les ventes digitales pour gonfler le chiffre, j'ai deja vu des editeurs faire ca.
    gasmok2 posted the 07/29/2026 at 11:36 AM
    Entre les titres vendus 3€ en solde sur steam ou tout le monde les achète car pas cher mais ne seront jamais joués, ça gonfle vite les chiffres du démat.
    vyse posted the 07/29/2026 at 11:37 AM
    aros cherche pas y'a des chocs post traumatiques suite a l'annonce ; on va s'en bouffer jusqu'en 2027 de ce type d'article..tel studio a vendu 60% de son jeu en physique ; tel quidam a écrit sur un blog que le numérique est l'avenir etc
    tripy73 posted the 07/29/2026 at 11:41 AM
    guiguif : tu oublies aussi que toutes les ventes de jeux Switch 2 au format GKC sont comptabilisées comme des ventes déma ou comment encore plus gonfler le nombre de ventes déma et faire croire que les jeux au format physique ne se vendent plus...
    magneto860 posted the 07/29/2026 at 11:42 AM
    Le seul jeu Capcom que j’ai lancé un jour sur Playstation, il était inclus dans le Ps Plus Essential. Donc je confirme, Capcom c’est 100% dématérialisé chez moi.
    guiguif posted the 07/29/2026 at 11:42 AM
    tripy73 Oui, ça sans compter les quelques jeux qui ne sortent qu'en demat comme Kunitsu-Gami et certains remasters comme Onimusha 2.
    narustorm posted the 07/29/2026 at 11:45 AM
    En même temps ils massacre les prix de leurs jeux...
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