Beaucoup de gens apprécient les supports physiques ; ils aiment disposer d'une liberté de choix au moment d'acheter un jeu vidéo. C'est en grande partie pour cette raison que la décision de Sony de cesser la production de disques PlayStation en 2028 a suscité un tel tollé. Cependant, si l'on examine les chiffres de plus près, on comprend aisément pourquoi des entreprises comme Sony se désintéressent progressivement du marché physique.
Nous savons tous que les ventes de jeux dématérialisés sont en hausse constante depuis plusieurs générations. Nous avons atteint un stade où les ventes physiques sont largement éclipsées ; sans être négligeables, elles sont manifestement trop faibles pour être jugées indispensables à l'activité globale de PlayStation.
Cela me peine de le dire, mais les derniers chiffres de vente de Capcom semblent porter un nouveau coup de grâce au marché physique. L'éditeur, qui connaît une réussite exceptionnelle depuis plus de dix ans, vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice fiscal : ils sont, pour le moins, accablants.
93,3 % des ventes de jeux Capcom — incluant aussi bien les nouveautés que les titres plus anciens — ont été réalisées au format numérique. Seuls 6,7 % correspondaient à des versions physiques. L'écart est colossal. Il convient également de souligner que 60,4 % des ventes ont été effectuées sur PC, contre 32,9 % sur consoles.
Source : https://www.pushsquare.com/news/2026/07/amidst-sonys-disc-debacle-capcom-sales-data-is-a-brutal-reality-check-for-fans-of-physical-media/
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posted the 07/29/2026 at 11:00 AM by link49
Ces stats n'ont rien de trompeur, elle prouve simplement qu'en l'absence de choix les gens sont pret à passer au démat.
Par exemple le prix moyen des achats en physique et en numérique.
Si le physique c'est 40€ et le numérique 5€ (soldes, DLC, jeux gratuits, etc...), ça change tout.
Si c'est le futur que les gens veulent, allez-y, devenez les putes de l'industrie et quand elle se crachera, venez pas pleurer. (et je parle pas du grand public.
- La moitié de leurs ventes sont sur PC
- Ils bradent leurs jeux demats tous les 3/4 matins
- Éditions physiques quasi introuvables à la sortie comme RE9 ou Pragmata et restock tardif pour pousser au demat
- Les vieux jeux PS4 et PS5 ne sont pas restock donc ne rapporte plus rien a Capcom
link49
Je sais pas très bien ce qu'il en ait, mais franchement, combien tu comptes en sortir de ces articles disant que Capcom fait la majorité de ses ventes en démat' ?
Je crois qu'on a compris depuis le temps... et puis franchement, ça va, mais on est pas dup' ; le démat' à ses avantages pour les entreprises, dans une moindre mesure, à nous aussi, mais est-ce vraiment nécessaire d'appuyer sur la plaie, laisse donc les souffreteux dont je fais parti souffrir en silence, merci (beaucoup te remercieront par ailleurs, même s'ils ne le diront pas).
Y a plein de promos ou tu trouves des anciens RE à des prix cassés, pareil pour les autres licences.
En plus ils sont capables de compter les DLC et autres microtransactions dans les ventes digitales pour gonfler le chiffre, j'ai deja vu des editeurs faire ca.