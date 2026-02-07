Sony a annoncé mercredi que la commercialisation de jeux sur support physique pour les consoles PlayStation cesserait à partir de janvier 2028 et qu'après cette date, les nouveaux titres de tous les éditeurs seraient exclusivement numériques. Interrogé par VGC à ce sujet, Mat Piscatella, directeur principal et conseiller pour l'industrie du jeu vidéo chez Circana, a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une telle décision d'abandonner totalement les supports physiques finisse par être prise. Il a ajouté que si Xbox emboîtait le pas avec le « Project Helix », la Switch 2 serait probablement la seule console de cette génération à proposer des jeux physiques.
« C'était inévitable un jour ou l'autre », a déclaré Piscatella. « Je ne m'attendais pas à une annonce dès aujourd'hui, mais bon, nous sommes en 2026 et les choses évoluent constamment, n'est-ce pas ? Les ventes de jeux vidéo physiques neufs sont en baisse chaque année depuis la fin des années 2000. Vous avez peut-être vu le graphique que j'ai publié sur Bluesky concernant les données américaines sur les 12 mois précédant le mois de mai. Le marché physique américain a récemment connu une légère croissance grâce à la Nintendo Switch 2, mais cela ne durera pas. Sous l'effet conjugué des préférences des consommateurs et des décisions stratégiques des fabricants, nous voyons aujourd'hui Sony annoncer l'arrêt de la production de disques physiques pour janvier 2028. Cela entraînera une baisse des ventes de logiciels de jeux vidéo dans le commerce de détail (bien que les éditeurs continueront certainement à vendre des codes en boîte ou des éditions spéciales en boîte tant que cela restera pertinent), et l'on peut désormais supposer sans risque que la PlayStation 6 et le Project Helix seront des appareils exclusivement numériques. »
Cela laissera très probablement Nintendo comme le dernier fabricant de consoles à produire des supports physiques, au moins jusqu'à la fin du cycle de vie de la Switch 2, a ajouté Piscatella.
« Tout cela marquera davantage un changement psychologique qu'une véritable mutation du marché. Le basculement du marché a déjà eu lieu. Mais cela semble bien marquer la fin d'une époque pour le jeu vidéo. De nombreux joueurs seront (à juste titre) très mécontents de ces décisions. » « Mais les supports physiques dans le jeu vidéo ne perdureront qu'aussi longtemps que les fabricants de consoles le permettront, et nous venons de faire un pas de plus vers leur disparition. C’est un jour triste pour l’univers du jeu vidéo. »
Piscatella a ajouté que, malgré la décision de Sony et les informations selon lesquelles Microsoft chercherait également un moyen de faire basculer les joueurs possédant des disques vers un avenir exclusivement numérique, il est peu probable que Nintendo cesse de sortir des cartouches en réaction ; il a toutefois souligné que cette année avait déjà réservé bien des surprises et que, par conséquent, rien n'était gravé dans le marbre.
« Mon instinct me dit que Nintendo fait ce qu'il veut ; je ne les vois pas modifier leurs plans en fonction de ce que font Sony ou Microsoft, quel que soit le sujet », a-t-il expliqué. « Nintendo restera fidèle à lui-même, pour le meilleur et/ou pour le pire. Le secteur de la distribution physique s'est déjà tourné de plus en plus vers Nintendo ces dernières années (Nintendo détient d'ailleurs une part très importante des ventes de logiciels et de matériel physiques, notamment depuis le lancement de la Switch 2), donc cette tendance pourrait tout à fait se poursuivre. Ce changement ne signifie pas pour autant que les boîtes en rayon vont totalement disparaître. On verra davantage de codes dans les boîtes, de produits dérivés, peut-être plus d'éditions spéciales incluant des goodies, ce genre de choses. Mais cette évolution devrait aussi entraîner une baisse continue des dépenses liées à l'achat de jeux physiques en magasin. »
« Mais bon, on est un peu dans l'incertitude la plus totale. La journée ne fait que commencer (aux États-Unis, du moins). Tout peut encore arriver aujourd'hui, demain, ou même lundi. C'est la folie. »
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-ditching-physical-games-unlikely-to-influence-nintendos-plans-says-analyst/
on est en plein dans la mutation et elle n'est pas finie, on ne fait que rentrer dans la phase 2 ( les licenciement massif ) et il y en a 4 (réorganisation + législation, et enfin stabilisation)... d'ici 2034 on devrait voir les choses se stabiliser mais pas avant
Le demat chez Nintendo c'est pas mal comparé a d'autres
Euh
"Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony"
Tu sentiras pas vraiment la différence
En attendant vu que Nintendo est le seul à proposer encore leur jeu (du moins les first party) en physique je pense que leur action va bondir dans les prochains jours
Simple à comprendre. Mais bon la meta semble être porté sur qui est le plus idiot du monde pour soutenir ça "parce que tu peux revendre ton jeu", l'impression de revivre la période NFT moi .
masharu
Je pense qu'on a suffisamment essayé de faire comprendre aux gens, de les sensibiliser, de les faire réfléchir à plus loin que l'année prochaine... Au bout d'un moment c'est juste sans espoir.
Haha, les NFT, cette lubby digitale 100% useless, c'est vraiment de notre époque d'essayer de vendre du vent
Ce qu'ils on peur de perdre, ce ne sont pas les jeux physiques, mais le petit frisson de satisfaction qu'ils ressentent en assouvissant leurs pulsions d'achat compulsif. Les jeux en eux-mêmes, ils s'en foutent.
Regarde Link49, il entasse les jeux, mais on sait tous qu'il n'y joue pas, du moins pas à tous, c'est évident.