La Switch 2 va bientôt fêter sa première année
Il y a un format qui est arrivé avec ce support : GKC.
(je fais cet article en écho à celui-ci : "Démat Revendable" : Révolution ou Arnaque du Physique ?
)
Il a fait beaucoup parler et continue à faire parler.
Nous avons eu depuis la sortie de Pokémon Pokopia qui utilise ce format, le jeu fait de bonnes ventes, donc je suppose que des personnes qui voulaient le jeu ont dû acheter le jeu sous ce format, donc plus de personnes peuvent parler de ce format désormais.
Ceux qui ont acheté des jeux avec ce format, vous en pensez quoi maintenant ?
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posted the 05/16/2026 at 11:10 AM by nicolasgourry
A l'instar du PC, toutes les consoles qu'elles soient portables ou de salon tendent à se débarrasser des lecteurs et favoriser la mise en place de catalogue dématérialisé.
C'est triste mais c'est comme ça. Ça apportera son lot d'avantages comme d'inconvénients.
Mais d'ici la prochaine génération de console il faut se préparer à dire au revoir aux cartouches et autres support CD.
Nintendo gagnerait sont temps (et l'estime d'acheteurs) à imposer l'installation des jeux sur le HDD de la console (comme sur PS5) comme ça le problème est résolu. Les ventes montrent que les gens sont prêt à payer plus cher pour un jeu physiquement sur la cartouche.
Depuis le lancement de la consoles, les editeurs tiers jap sortaient quasiment tout leurs jeux Switch 2 en GKC, mais desormais certain commencent a sortir leurs jeux en carte standard, je pense notamment au remake de Stein Gate annoncé recemment
Donc les tiers favorisent ce format de moins en moins, la ou autrefois c'etait quasi systematique
Cette comparaison ne tient pas des lors ou une cartouche coute beaucoup plus cher qu'un disque
En tout cas avec Pokopia on a la confirmation que le format GKC ne derange pas grand monde. Quand un jeu se vend a plus de 4 millions en 3 semaines tout est dit
Je pense que les gens raleraient moins si la console avait de base 512 Go voir 1 To de stockage et que le micro SD express avait un prix plus raisonnable.
En l’était actuel des choses, certains vantent la Switch 2 qui permet de faire tourner de gros jeux, mais regardez l’espace que ça prend !!
Tu mets les 2 FF VII et un autre jeu et ta mémoire est pleine !!
Je vois déjà venir les défenseurs de l’impossible qui viennent me dire qu’on n’est pas obligé d’avoir plein de jeux sur sa console, qu’on peut les supprimer et re télécharger après quand on veut… mais les gars, même avec une bonne connexion fibre c’est long et chiant de faire ça à chaque fois, sans entrer dans les détails de l’usure du stockage à réécrire tout le temps dessus, c’est pas juste lire des données stockées là !! Supprimez et remettez vos gros jeux à 40, 50, 100 Go de données à télécharger ET installer… c’est long !
Quand je veux jouer à un jeu, j’ai pas envie de camper 20/30 minutes voir plus avant de vraiment jouer !
Pour le moment la console est jeune et ça peut encore passer en choisissant ses jeux (des pas trop lourds), mais quand il y aura des dizaines et dizaines de jeux, ça sera encore pire
Donc maintenant tu payes ta console, tu payes ton jeu et en plus tu vas payer ton stockage pour mettre ton jeu dessus… et dites moi, qui c’est qui l’a dans le cucul à devoir payer plus quand les entreprises font des économies de cartouches ??!
J'évite un maximum quitte a prendre sur ps5.
1 qui était tomber a 10€ a micromania
Et 1 offert.
Je m'ouvre a dautre style de jeux et c'est pas plus mal au final tampis pour les studio qui ne fond pas d'effort !
Et pour les jeux ps5 c'est pareil je prend que si le jeu et complet sur disc
Et faut juste être un abruti (ou un pro-n, pléonasme) pour plébisciter ce genre de pratique. (qu'on s'en foute encore, c'est une chose mais l'approuver et dire que c'est très bien, c'est l'avenir, faut être le roi des cons)
Cette comparaison ne tient pas des lors ou une cartouche coute beaucoup plus cher qu'un disque
Quel rapport ? Je te parle de faire fonctionner de même manière des jeux achetés en démat, GKC ou cartouche standard...
Les jeux cartouches sont plus chers à la sortie (et encore) mais bénéficient de vraies promos.
En plus, une jeu sous format Game Key Card, en plus de télécharger une copie reliée sur l'eShop de Nintendo, c'est une édition physique qui ne va pas profiter des promotions de l'eShop (sauf à être sacrifiée en magasin parce qu'invendue).
Puis enfin pour enfoncer le clou, puisque Nintendo permet maintenant de prêter son jeu au format dématérialisé à des ami(e)s, bah... la Game Key Card, sinon une histoire de coûts (le point de vue des entreprises, donc), du point des joueurs uniquement, c'est un format qui n'a strictement aucun intérêt, sauf peut-être celui de se rappeler qu'on a effectivement tel ou tel jeu, du fait que quand on achète beaucoup, il est aussi plus simple d'oublier ce qu'on a et qu'on ne voit pas.
nicolasgourry
Les faits sont les faits et ils ne changeront pas. La seule question à poser sur le sujet, ce serait plutôt de demander si on a ou non cédé à acheter en neuf les jeux sous format Game Key Card que nous possédons, si l'on dût effectivement en posséder.
Car acheter en neuf un jeu sous format Game Key Card, au-delà d'avoir acheté un jeu, revient aussi à cautionner la démocratisation d'un format. À contrario, d'acheter un jeu sous format Game Key Card en occasion, revient à s'opposer et ne pas encourager cette façon de faire, sans pour autant se priver (bien qu'il faille des joueurs moins regardant pour alors en jouir).
Je trouve que c'est de la merde et je n'adhererai pas à ça
"De la merde en barre, un des arguments qui me fait presque boycotter la switch 2.
Et faut juste être un abruti (ou un pro-n, pléonasme) pour plébisciter ce genre de pratique. (qu'on s'en foute encore, c'est une chose mais l'approuver et dire que c'est très bien, c'est l'avenir, faut être le roi des cons)"
Mon avis ne change pas sur les gkc. J'en ai aucune. Forcément je suis full demat. Le seul jeux boite que j'ai acheté, il fallait qu'il soit sur la cartouche, et que le jeux pèse plus de 55 go. Donc ben cyberpunk....et j'ai galèrer pour le trouver.....
Apres entre demat complet et GKC, je prendrais plus GKC pour la revente.
Apres pour répondre clairement à ta question, je préfère avoir le jeu sur la cartouche, c’est pour ça qu’actuellement je prends les version Switch 1 des jeux et je fais la mise à niveau Switch 2 quitte à payer un supplément.
Pour moi le demat c’est surtout pour acheter en forte promo (rare sur Switch) des jeux qui me faisaient de l’œil mais pas non plus au point de les acheter plein pot D1
non, parce qu'avec des jeux de plusieurs dizaine de giga la limite finira par être atteinte un jour ou l'autre....là, je suis presque plein et ça en même pas un an et pourtant je limite déjà ma consomation de GKC .
Entre mes jeux indé, les mise à jours (ça me tue de voir que metroid et pokemon ZA full cartouche me rajouter 2 giga pour l'un et 7 giga pour l'autre), les mises à niveau offerte et une console virtuel qui en rajoute automatiquement tous les mois (10 giga pour l'instant) je préfèrerais m'épargner des jeux qui me rajoute 30 giga (monster hunter stories), 60 (assassin creed) voir 100 pour FF7.