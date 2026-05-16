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nicolasgourry
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GKC, alors, vous en pensez quoi maintenant ?
La Switch 2 va bientôt fêter sa première année
Il y a un format qui est arrivé avec ce support : GKC.
(je fais cet article en écho à celui-ci : "Démat Revendable" : Révolution ou Arnaque du Physique ?)



Il a fait beaucoup parler et continue à faire parler.

Nous avons eu depuis la sortie de Pokémon Pokopia qui utilise ce format, le jeu fait de bonnes ventes, donc je suppose que des personnes qui voulaient le jeu ont dû acheter le jeu sous ce format, donc plus de personnes peuvent parler de ce format désormais.

Ceux qui ont acheté des jeux avec ce format, vous en pensez quoi maintenant ?
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    aeris201, ravyxxs, barret49201
    posted the 05/16/2026 at 11:10 AM by nicolasgourry
    comments (46)
    alozius posted the 05/16/2026 at 11:16 AM
    Le full dématérialisé est l'avenir du jeuxvideo, qu'on le veuille ou non.
    A l'instar du PC, toutes les consoles qu'elles soient portables ou de salon tendent à se débarrasser des lecteurs et favoriser la mise en place de catalogue dématérialisé.
    C'est triste mais c'est comme ça. Ça apportera son lot d'avantages comme d'inconvénients.
    Mais d'ici la prochaine génération de console il faut se préparer à dire au revoir aux cartouches et autres support CD.
    cail2 posted the 05/16/2026 at 11:16 AM
    Ben c'est toujours de la merde pourquoi ?
    Nintendo gagnerait sont temps (et l'estime d'acheteurs) à imposer l'installation des jeux sur le HDD de la console (comme sur PS5) comme ça le problème est résolu. Les ventes montrent que les gens sont prêt à payer plus cher pour un jeu physiquement sur la cartouche.
    aeris201 posted the 05/16/2026 at 11:17 AM
    Je pense que c'est un tres bon format et utile, des lors ou les cartes Switch 2 peuvent avoir un debit pas assez rapide pour faire tourner certain AAA de la gen actuelle comme SW Outlaws.

    Depuis le lancement de la consoles, les editeurs tiers jap sortaient quasiment tout leurs jeux Switch 2 en GKC, mais desormais certain commencent a sortir leurs jeux en carte standard, je pense notamment au remake de Stein Gate annoncé recemment

    Donc les tiers favorisent ce format de moins en moins, la ou autrefois c'etait quasi systematique
    thejoke posted the 05/16/2026 at 11:21 AM
    Toujours aucun intérêt surtout avec un stockage aussi ridicule sur switch 2.
    jenicris posted the 05/16/2026 at 11:22 AM
    De la daube et ça le restera
    burningcrimson posted the 05/16/2026 at 11:22 AM
    Mon avis reste le même. C'est sans moi. Je préfère mille fois acheter en démat que d'avoir ça chez moi car les GKC cumulent les incovénients du format physique et du format digital.
    aeris201 posted the 05/16/2026 at 11:22 AM
    cail2 Nintendo gagnerait sont temps (et l'estime d'acheteurs) à imposer l'installation des jeux sur le HDD de la console (comme sur PS5)

    Cette comparaison ne tient pas des lors ou une cartouche coute beaucoup plus cher qu'un disque
    ouroboros4 posted the 05/16/2026 at 11:22 AM
    C'est et ça restera de la merde en boîte. Vide.
    hyoga57 posted the 05/16/2026 at 11:27 AM
    De la daube tout simplement et ce pour toujours.
    aeris201 posted the 05/16/2026 at 11:30 AM
    Nous avons eu depuis la sortie de Pokémon Pokopia qui utilise ce format, le jeu fait de bonnes ventes, donc je suppose que des personnes qui voulaient le jeu ont dû acheter le jeu sous ce format,

    En tout cas avec Pokopia on a la confirmation que le format GKC ne derange pas grand monde. Quand un jeu se vend a plus de 4 millions en 3 semaines tout est dit
    masharu posted the 05/16/2026 at 11:31 AM
    Je n'ai acheté aucun jeu incomplet en physique, que ce soit sur NS2 ou PS5/XSX.
    masharu posted the 05/16/2026 at 11:33 AM
    aeris201 C'est plutôt du jemenfoutisme pour le média. Quand ça achète un jeu qui manque l'OST ou encore les crédits de fin comme Pokémon DEPS, que "le jeu n'est pas présent dans le support physique" c'est le cadet pour ces personnes.
    nicolasgourry posted the 05/16/2026 at 11:35 AM
    aeris201 Ce que l'on ne sait pas, c'est si le jeu se serait encore plus vendu ou pas s'il avait bénéficié d'un format non GKC.
    aeris201 posted the 05/16/2026 at 11:37 AM
    nicolasgourry Pokopia a connu de nombreuse rupture de stock donc la demande etait superieure a l’offre
    jf17 posted the 05/16/2026 at 11:38 AM
    Moi perso ça ne me dérange pas, ça reste un bon compromis entre le demat et le physique et il ne faut pas oublier que plusieurs jeux ps5/serie x n'ont pas l'intégralité du jeu sur disque
    keiku posted the 05/16/2026 at 11:40 AM
    Que le démat va faire du mal a tous le monde, en premier lieux au acheteur, mais également au constructeur vu que si les composant de la mémoire flash commence a augmenter de cout et que donc tous ce qui touche au stokage s'en trouve impacter, bah ca va leur faire mal et leur couter beaucoup d'argent (on le voit déja avec la technologie cloud)
    derno posted the 05/16/2026 at 11:41 AM
    Toujours de la merde, j'ai deux jeux gkc (que je n'ai pas acheté en neuf mais en occasion) parce que je veux quand même jouer certains titres qui me font envie mais bien qu'ayant rajouté 250 giga je n'ai déjà presque plus de place...je ne me vois pas tenir toute une gen en devant jongler entre les download et les effacage de gros jeux.
    jowy14 posted the 05/16/2026 at 11:43 AM
    Pour moi le plus gros problème, ça reste la capacité de stockage insuffisante de la Switch de base et le coût bien trop élevé du stockage additionnel.
    Je pense que les gens raleraient moins si la console avait de base 512 Go voir 1 To de stockage et que le micro SD express avait un prix plus raisonnable.

    En l’était actuel des choses, certains vantent la Switch 2 qui permet de faire tourner de gros jeux, mais regardez l’espace que ça prend !!
    Tu mets les 2 FF VII et un autre jeu et ta mémoire est pleine !!

    Je vois déjà venir les défenseurs de l’impossible qui viennent me dire qu’on n’est pas obligé d’avoir plein de jeux sur sa console, qu’on peut les supprimer et re télécharger après quand on veut… mais les gars, même avec une bonne connexion fibre c’est long et chiant de faire ça à chaque fois, sans entrer dans les détails de l’usure du stockage à réécrire tout le temps dessus, c’est pas juste lire des données stockées là !! Supprimez et remettez vos gros jeux à 40, 50, 100 Go de données à télécharger ET installer… c’est long !
    Quand je veux jouer à un jeu, j’ai pas envie de camper 20/30 minutes voir plus avant de vraiment jouer !

    Pour le moment la console est jeune et ça peut encore passer en choisissant ses jeux (des pas trop lourds), mais quand il y aura des dizaines et dizaines de jeux, ça sera encore pire

    Donc maintenant tu payes ta console, tu payes ton jeu et en plus tu vas payer ton stockage pour mettre ton jeu dessus… et dites moi, qui c’est qui l’a dans le cucul à devoir payer plus quand les entreprises font des économies de cartouches ??!
    narustorm posted the 05/16/2026 at 11:44 AM
    Et bien gros joueurs et anti GKC j'en et 2 sur les 25 jeux que je possède.
    J'évite un maximum quitte a prendre sur ps5.
    1 qui était tomber a 10€ a micromania
    Et 1 offert.

    Je m'ouvre a dautre style de jeux et c'est pas plus mal au final tampis pour les studio qui ne fond pas d'effort !

    Et pour les jeux ps5 c'est pareil je prend que si le jeu et complet sur disc
    pcverso posted the 05/16/2026 at 12:16 PM
    Perso c'est osef ce qui compte c'est le contenu pas le contenant pour moi .
    deathegg posted the 05/16/2026 at 12:23 PM
    De la merde en barre, un des arguments qui me fait presque boycotter la switch 2.

    Et faut juste être un abruti (ou un pro-n, pléonasme) pour plébisciter ce genre de pratique. (qu'on s'en foute encore, c'est une chose mais l'approuver et dire que c'est très bien, c'est l'avenir, faut être le roi des cons)
    cail2 posted the 05/16/2026 at 12:25 PM
    aeris201
    Cette comparaison ne tient pas des lors ou une cartouche coute beaucoup plus cher qu'un disque

    Quel rapport ? Je te parle de faire fonctionner de même manière des jeux achetés en démat, GKC ou cartouche standard...
    Les jeux cartouches sont plus chers à la sortie (et encore) mais bénéficient de vraies promos.
    gally099 posted the 05/16/2026 at 12:27 PM
    Je confirme, bcp de clients n' achètent pas le jeu à cause du format.
    masharu posted the 05/16/2026 at 12:35 PM
    pcverso Le contenu qui n'est pas entièrement dans le contenant dans ce cas de figure, justement. Ça niquera tôt ou tard le marché de l'occasion à l'avenir.
    aros posted the 05/16/2026 at 12:53 PM
    Exception faite de jeux comme Final Fantasy XIV et The DuskBloods, prochainement, qui sont des jeux auxquels on se devra jouer avec une connexion obligatoire à internet, étant donné leur genre respectif (bien que cela puisse être dommageable en vertu qu'ils prendront de la place dans l'espace mémoire de la console), ou bien encore les jeux qui, même avec de l'optimisation, ne peuvent pas contenir dans une cartouche 64Go (malheureusement parti pour être un horizon indépassable en terme de capacité mémoire), le support Game Key Card est injustifiable, si l'on tient compte uniquement du point de vue des joueurs (en oubliant donc l'entreprise, les défis qu'elle a à relever, ses difficultés, etc.).

    En plus, une jeu sous format Game Key Card, en plus de télécharger une copie reliée sur l'eShop de Nintendo, c'est une édition physique qui ne va pas profiter des promotions de l'eShop (sauf à être sacrifiée en magasin parce qu'invendue).

    Puis enfin pour enfoncer le clou, puisque Nintendo permet maintenant de prêter son jeu au format dématérialisé à des ami(e)s, bah... la Game Key Card, sinon une histoire de coûts (le point de vue des entreprises, donc), du point des joueurs uniquement, c'est un format qui n'a strictement aucun intérêt, sauf peut-être celui de se rappeler qu'on a effectivement tel ou tel jeu, du fait que quand on achète beaucoup, il est aussi plus simple d'oublier ce qu'on a et qu'on ne voit pas.

    nicolasgourry
    Les faits sont les faits et ils ne changeront pas. La seule question à poser sur le sujet, ce serait plutôt de demander si on a ou non cédé à acheter en neuf les jeux sous format Game Key Card que nous possédons, si l'on dût effectivement en posséder.
    Car acheter en neuf un jeu sous format Game Key Card, au-delà d'avoir acheté un jeu, revient aussi à cautionner la démocratisation d'un format. À contrario, d'acheter un jeu sous format Game Key Card en occasion, revient à s'opposer et ne pas encourager cette façon de faire, sans pour autant se priver (bien qu'il faille des joueurs moins regardant pour alors en jouir).
    barret49201 posted the 05/16/2026 at 01:00 PM
    GKC pour tout le monde.
    yurius posted the 05/16/2026 at 01:20 PM
    Personnellement pokopia et the adventure of Elliott m'intéressait surtout le deuxième et je ne les ai pas pris à cause du format GKC.
    Je trouve que c'est de la merde et je n'adhererai pas à ça
    fdestroyer posted the 05/16/2026 at 01:32 PM
    De la daube
    akinen posted the 05/16/2026 at 01:44 PM
    La même chose. Ce qui compte c’est le jeu, donc le travail fini d’une équipe de dev. Je m’en fiche du format ou de la conservation pour la memoire collective. C’est juste un loisir. Soutenir une team avec mon achat, c’est ça mon but dans l’industrie.
    sonilka posted the 05/16/2026 at 02:20 PM
    Je n'ai pas acheté un seul jeu sous ce format. Un format qui n'a aucun sens et dont le seul but est de préparer les joueurs Nintendo au tout demat dans un avenir plus ou moins proche. Quant à ceux qui se moquent du format, vous avez raison. Quand il n'y aura plus d'alternative et que Nintendo vous dira que leurs jeux c'est désormais 90€ et ... rien d'autre, vous pourrez vous réjouir.
    flom posted the 05/16/2026 at 02:42 PM
    Ben. Du coup j ai pas grand chose sur switch 2 a part des jeux nintendo. Ca va peut etre changer avec l arrivé de vrai jeux sur de vrai cartouche. Perso, les GKC c est exactement pareil que le demat, et je ne consome pas de demat. Ca ne fait qu enrichir les riches.
    hypermario posted the 05/16/2026 at 02:58 PM
    Shanks Pourrais tu modéré deathegg stp ? il pousse clairement au debordement, cela fait plussieur post :

    "De la merde en barre, un des arguments qui me fait presque boycotter la switch 2.

    Et faut juste être un abruti (ou un pro-n, pléonasme) pour plébisciter ce genre de pratique. (qu'on s'en foute encore, c'est une chose mais l'approuver et dire que c'est très bien, c'est l'avenir, faut être le roi des cons)"
    kageyama posted the 05/16/2026 at 03:22 PM
    C'est de la merde mais on a pas le choix pour jouer...
    cyr posted the 05/16/2026 at 03:34 PM
    hypermario laisse le, lui il préfère les code in the box.

    Mon avis ne change pas sur les gkc. J'en ai aucune. Forcément je suis full demat. Le seul jeux boite que j'ai acheté, il fallait qu'il soit sur la cartouche, et que le jeux pèse plus de 55 go. Donc ben cyberpunk....et j'ai galèrer pour le trouver.....
    roivas posted the 05/16/2026 at 03:41 PM
    Je pense que c'est de la merde, j'ai jamais eu a période comparable aussi peu de jeux sur une machine Nintendo à cause de ce format.
    kevinmccallisterrr posted the 05/16/2026 at 03:49 PM
    Hypermario Oui, laisse tomber, cela fait longtemps qu’il n’y a plus de modération sur Gamekyo…
    forte posted the 05/16/2026 at 05:38 PM
    Pas grand chose, j'achète que les exclus Nintendo, donc ca ne me concerne pas !
    pimoody posted the 05/16/2026 at 06:26 PM
    Que steam à de beau jours devant eux.
    olex posted the 05/16/2026 at 06:34 PM
    C'est non.
    hypermario posted the 05/16/2026 at 06:56 PM
    kevinmccallisterrr cyr Il y a de la modération, mais elle attends souvent que ca aille trop loin..
    wazaaabi posted the 05/16/2026 at 07:11 PM
    J’en pense rien . Ça ne m’empêche pas de vivre ni de jouer.
    nicolasgourry posted the 05/16/2026 at 07:44 PM
    derno jowy14 Si la Switch 2 avait eu un stockage interne énorme (512 Go ou 1 To) et que le téléchargement ne posait aucun problème de place, est-ce que ce format GKC serait devenu pratique pour vous, ou est-ce que le fait de ne pas avoir de vraie cartouche physique dans la boîte reste un défaut majeur malgré tout ?
    jowy14 posted the 05/16/2026 at 08:06 PM
    nicolasgourry concrètement mois, je ne prends un jeu en GKC, c’est qu’il n’est disponible que sur Switch 2 et que ce jeu m’intéresse vraiment vraiment.
    Apres entre demat complet et GKC, je prendrais plus GKC pour la revente.

    Apres pour répondre clairement à ta question, je préfère avoir le jeu sur la cartouche, c’est pour ça qu’actuellement je prends les version Switch 1 des jeux et je fais la mise à niveau Switch 2 quitte à payer un supplément.

    Pour moi le demat c’est surtout pour acheter en forte promo (rare sur Switch) des jeux qui me faisaient de l’œil mais pas non plus au point de les acheter plein pot D1
    elicetheworld posted the 05/16/2026 at 08:10 PM
    Toujours une douille,j'ai certe a certaine occasions, acheter comme re 9 requiem car fan de la licence,mais même si l'illusion prend a certains moments,il me suffit de voir la clef dessiné sur la jaquette pour me rappeler que j'ai été dinder par du demat déguisé.
    escobar posted the 05/16/2026 at 09:03 PM
    Fuck les GKC
    derno posted the 05/16/2026 at 09:05 PM
    nicolasgourry
    non, parce qu'avec des jeux de plusieurs dizaine de giga la limite finira par être atteinte un jour ou l'autre....là, je suis presque plein et ça en même pas un an et pourtant je limite déjà ma consomation de GKC .
    Entre mes jeux indé, les mise à jours (ça me tue de voir que metroid et pokemon ZA full cartouche me rajouter 2 giga pour l'un et 7 giga pour l'autre), les mises à niveau offerte et une console virtuel qui en rajoute automatiquement tous les mois (10 giga pour l'instant) je préfèrerais m'épargner des jeux qui me rajoute 30 giga (monster hunter stories), 60 (assassin creed) voir 100 pour FF7.
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