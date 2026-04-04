accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
43
❤
Likers
Who likes this ?
link49
,
onirinku
,
greggy
,
hyoga57
,
loudiyi
,
furtifdor
,
escobar
,
zabuza
,
soulshunt
,
fullbuster
,
trungz
,
aiolia081
,
mickurt
,
fiveagainstone
,
jubei
,
asakim
,
uta
,
diablass59
,
hado78
,
seeney
,
cuthbert
,
roivas
,
nekonoctis
,
sphinx
,
opthomas
,
jorostar
,
spawnini
,
chester
,
gamergunz
,
nduvel
,
toshiro
,
leblogdeshacka
,
gaymer40
,
koopa
,
bliss02
,
linuxclan
,
seeyouspoon
,
kisukesan
,
cijfer
,
donkeykong06
,
kurosama
,
narustorm
,
rockin
name :
Starfox Zero
platform :
Wii U
editor :
Nintendo
developer :
PlatinumGames
genre :
shoot'em up
multiplayer :
1 à 2 (coop local)
european release date :
04/22/2016
read the reviews
add a review
add a press review
profile
477
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18990
visites since opening :
33206984
link49
> blog
[Rumeur] Star Fox Switch 2 : "Jeu vraiment drôle. L'écriture, un point fort."
Dans le podcast VGC, ils ont davantage parlé du jeu Star Fox sur Switch 2 en rumeur dont on parle beaucoup :
« On m'a dit que le jeu était vraiment drôle. Ce qui laisse penser que l'écriture est peut-être un point fort. »
En espérant que Nintendo l'officialise rapidement.
Source :
https://www.resetera.com/threads/natedrake-nintendo-switch-2-whats-next-heres-what-we-know-3d-mario-direct-timing-summer-lineup-more.1475365/page-33
tags :
1
Like
Who likes this ?
tynokarts
posted the 04/04/2026 at 04:12 AM by
link49
comments (
41
)
kikoo31
posted
the 04/04/2026 at 05:31 AM
Point faible du jeu : trop fort
link49
posted
the 04/04/2026 at 05:53 AM
Je pries tous les jours que Nintendo bosse sur un Star Fox Adventures 2.
ravyxxs
posted
the 04/04/2026 at 06:05 AM
Mouais, si Miyamoto est desus y a très peu de chance et ça serait tout simplement faux. Miyamoto l'a déjà dit lui même à maintes reprise, il déteste les histoires dans les jeux...Maintenant vous comprenez pourquoi y a 80 Mario avec littéralement juste Mario qui sauve la princesse la plupart du temps et Zelda en lien avec Link pour affronter la millième fois, Ganondorf. Tout doit tenir sur 10 lignes avec ce gars.
masharu
posted
the 04/04/2026 at 06:47 AM
On va arreter de speculer sur du vent et attendre.
kidicarus
posted
the 04/04/2026 at 06:47 AM
Je pense que la formule classique de starfox n'est pas viable dans le monde vidéo-ludique d'aujourd'hui, contrairement à la formule aventure. Et c'est là que je trouve que Nintendo doit appuyer en ne négligeant pas les phases de shoot qui se doit être un jeu dans le jeu qui te ferait passer de planète en planète mais avec des chemins multiples et cachés comme dans les jeux classiques.
masharu
posted
the 04/04/2026 at 06:50 AM
kidicarus
*La formule Assault.
Je jure que si ça fait un Zelda-like parce qu'une minorité veut son Adventure 2 je commets un chaticide.
taiko
posted
the 04/04/2026 at 07:05 AM
L'écriture dans un jeu Nintendo?
Doit pas y avoir un seul scénariste qui y travaille.
cyr
posted
the 04/04/2026 at 07:08 AM
masharu
je préfère un adventure 2. Jamais accrocher aux autre.
J'ai fait celui sortie sur gamecube fait par namco....quel merde.
Et j'ai pris celui sur 3DS vers le lancement, ennuyeux...
Un jeux d'aventure avec starfox, bordel c'est bien plus intéressant.
ravyxxs
posted
the 04/04/2026 at 07:09 AM
link49
A mon vieux si seulement...
elicetheworld
posted
the 04/04/2026 at 07:26 AM
Adventure moi m'avais déçu je trouvais très beau mais c'était un Zelda like sans âmes.j'ai largement préféré lylat wars.maintenant a l'instar de Capcom et de son re9 requiem, Nintendo pourrais également essayer metre en osmose, l'ancienne formule et un côté adventure également a part égale.
Car dans star fox adventure les passages sur arwing était peu nombreux et très vite expédié.
cyr
posted
the 04/04/2026 at 07:30 AM
elicetheworld
je crois de memoire que les passages en arwing dans star fox adventure , c'etais a cause d'un manque de temps. (Puis c'etais leur dernier jeux pour nintendo)
Mais ta propositions est intéressante.
En genre de starfiel dans l'univers de star fox, avec de l'exploration a pied sur différentes planètes.....
Et pourquoi pas une romance avec krystal, car star fox avait l'air d'avoir du béguin pour elle.
Avec de bonne phase d'action aussi.
Bon la j'en demande beaucoup trop...Nintendo va pas s'investir dedans
..mais pourquoi pas un autre studio....
gaeon
posted
the 04/04/2026 at 07:51 AM
Je pense qu'ils peuvent assez facilement rendre Starfox "drôle" en jouant un peu sur la dynamique entre les différents membres de l'équipe.
C'était plutôt sérieux / épique jusque là donc bon, pourquoi pas changer un peu de ton.
ducknsexe
posted
the 04/04/2026 at 07:53 AM
Un jeu vraiment drôle ? Cher Nintendo tout est drôle.
masharu
posted
the 04/04/2026 at 08:01 AM
cyr
"Adventure" n'est pas "Star Fox". C'était le projet Dinosaur Planet de Rare que Nintendo a fait refaire comme un jeu Star Fox. Il est canonique, mais c'est un Zelda-like. Ce serait comme demander un Kirby Epic Yarn 2 alors qu'on s'en bat les couilles, ça n'est pas "Kirby" dans le game-design.
Star Fox Assault est la seule évolution de gameplay qu'a connu la série, avec l'introduction de "phase au sol" popularisé avec Adventure, mais c'est un jeu d'action. Un Star Fox aujourd'hui doit être plus ambitieux que Star Fox Assault. Ça ne peut pas être juste rail shooter comme l'a été Star Fox Zero sur Wii U.
Si tu veux un Adventure 2, joue à n'importe quel Zelda ou fait pression sur Internet pour qu'on retrouve l'aspect "dungeon adventure" et qu'on n'ait pas que des Zelda en monde ouvert après les 2 BOTW et TOTK...
masharu
posted
the 04/04/2026 at 08:08 AM
Star Fox est et a toujours été drôle, de l'opus SNES à Zero avec des comic gag tout le long des jeux, surtout avec Slippy. Donc ça n'est pas étonnant d'entrendre des rumeurs "le jeu qui n'existe pas encore officiellement sera drôle". Ce n'est pas un scoop
...
arrrghl
posted
the 04/04/2026 at 08:12 AM
masharu
totalement d'accord avec toi, un simple rail shooter c'est condamner le jeu à un échec commercial aujourd'hui.
il faut une évolution ambitieuse de la formule Assault.
syoshu
posted
the 04/04/2026 at 08:29 AM
Assault était vraiment le sommet atteint par la série, loin d'être parfait, mais il y avait un énorme potentiel. Et le multi était vraiment fun, me souviens avoir passé des heures entières dessus.
C'est quelque chose qui se perd ajd, à l'époque une majorité de jeu solo avaient un mode multi à part (pas toujours bien c'est vrai), mais il faudrait que ça revienne un peu plus
cyr
posted
the 04/04/2026 at 08:30 AM
masharu
star fox adventure fut le premier jeux du personnage que j'ai eu, et mon deuxième jeux gamecube.
Fini plusieurs fois.
Le personnage fox , pour moi c'est une aventure a pied, d'exploration. De gunfight, et du shoot en vol.
Depuis 2003, j'attends désespérément un nouvelles épisodes.
Selon les rumeurs il y aurai 2 jeux en devellopement. Ça pourrait contenter tous le monde
shinz0
posted
the 04/04/2026 at 08:39 AM
J'espère que ça ne sera pas un Star Fox classique, j'attends plus d'ambition et j'aimais bien les idées de Star Fox Assault
sonilka
posted
the 04/04/2026 at 08:46 AM
Moi je pense qu'on y incarnera un renard qui rencontrera d'autres personnages inspirés d'animaux. Source sure
maxx
posted
the 04/04/2026 at 08:57 AM
Et là, le retour de StarFox Grand Prix
Je suis très curieux de voir mais je préfère pas m'imaginer quelques chose de très ambitieux malheureusement. Je le souhaiterais mais bon...
masharu
posted
the 04/04/2026 at 08:59 AM
Au delà du gameplay, la question qu'on doit se poser si on veut spéculer c'est de savoir si ce potentiel jeu qui n'existe pas va être soit la suite de Star Fox Command, soit la suite du re-re-reboot Star Fox Zero ou si soit autre chose genre un énième reboot mais qui cette fois fait autre chose qu'être un reboot de Star Fox qui a déjà 3 reboot/remake (64, 64 3D et Zero).
Star Fox Command est pour info le dernier opus en terme de chronologie et c'est un assez spécial puisqu'il y a plusieurs fins et au départ aucune n'était canon pour Nintendo, les développeurs ayant même dit que le jeu au final se déroulant 3 ans après Assault était dans un "univers parallèle", avant de finalement dire que non non la fin canonique c'est la fin de base du jeu (que tout ceux qui finissent Command le voit 1 fois avant de faire les autres branches), quand Star Fox est recomposée mais Krystal quitte l'équipe pour rejoindre Star Wolf...
Le chantier que doit être ce putain de jeu pour remettre un peu d'ordre dans le lore...
thelastone
posted
the 04/04/2026 at 09:02 AM
Ya un ndirect de programmé ? J'ai pas suivi
burningcrimson
posted
the 04/04/2026 at 09:03 AM
Vivement un Lylat wars 2. Je veux pas de Star Fox adventures 2...
newtechnix
posted
the 04/04/2026 at 09:15 AM
La question serait de savoir qui développe ce jeu?
Chez Nintendo, l'humour n'est pas un critère principal voir même secondaire quand on pense à un jeu Nintendo, hormis Les Paper Mario ou les dialogues font preuves effectivement de jeux de mots, il y a vraiment peu de cas ou situations ou on peut parler d'humour dans les jeux Nintendo.
Donc un Paper Starfox ou un jeu développé par un studio externe ( imagine occidental )
masharu
posted
the 04/04/2026 at 09:24 AM
newtechnix
Je l'ai dit plus haut, Star Fox sur SNES a de l'humour. La série a toujours eu des gags, entre les maladresses de Slippy et Falco la tête brulée de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on entend exactement par "humour" ? L'humour habituelle de la série, ou en effet un humour complexe plus "occidentale" des jeux occidentaux en mode "ça va copier Ratchet and Clank" ?
Qui développe le jeu, ça n'est pas important pour une fois, pas comme F-ZERO ou Metroid. Ça peut être n'importe qui, tant que ça n'est pas 100% Nintendo. Ça devrait être Bandai Namco en toute logique. Ils ont fait Assault et aujourd'hui ils une équipe "pour Nintendo" exclusivement, sans parler que Nintendo a racheté BN Singapour récemment. Je ne vois personne d'autres qu'eux, sachant que quand c'est Nintendo (PlatinumGames ayant seulement assisté au développement), ça donne Star Fox 64 3D (remake graphique de Star Fox 64 qui est un reboot de Star Fox) et Star Fox Zero.
vyse
posted
the 04/04/2026 at 09:56 AM
cyr
En effet comme le dit
masharu
tu as aimé Dinosaur Planet, pas starfox. Dinosaur planet a été reskiné avec Starfox car il n'y avait plus le temps pour revoir la DA c'est Miyamoto qui a proposé de reskiner le tout avec Starfox car de 1 ; Krystal (l'heroine de base du jeu) ressemblait à un renard et de 2 Miyamoto voulait imaginer Fox voyager de planet en planet, ils ont juste pris une décision pragmatique.
Bien qu'Assault ait des défauts ; c'est bien lui l'évolution logique de la série
shinz0
posted
the 04/04/2026 at 09:59 AM
Je veux un Star Fox ambitieux façon Mass Effect avec des bons phases de shoot
altendorf
posted
the 04/04/2026 at 10:23 AM
shinz0
Tu en demandes trop là ^^
metroidvania
posted
the 04/04/2026 at 10:35 AM
Funny ca veut dire amusant dans ce cas ..pas drôle
shinz0
posted
the 04/04/2026 at 11:50 AM
altendorf
je sais
jem25
posted
the 04/04/2026 at 12:07 PM
Sortez nous Adventure 2 et c’est tout
jeankulasec
posted
the 04/04/2026 at 12:51 PM
"on m'a dit" , ok arrêt de la lecture...
cyr
posted
the 04/04/2026 at 01:23 PM
jem25
+ 1 milliards
snave
posted
the 04/04/2026 at 01:47 PM
masharu
Les jeux d'aventure ne sont réservés qu'aux Zelda ou c'est comment ? Un peu réducteur de les appeler Zelda-like.
Starfox Adventures était un très bon jeu, j'espère un 2ème opus sur la Switch 2, et on est beaucoup à le vouloir. Maintenant, s'ils peuvent mettre du rail shooter, qu'ils le fassent, à la base Starfox c'est aussi ça.
j9999
posted
the 04/04/2026 at 02:22 PM
Ca serait bien s'ils partent sur quelquechose comme ça parceque la licence a besoin d'un renouveau. Ressortir la même formule shooter 3D ça ne fonctionnera pas et on se retrouvera comme metroid et starfox 0, que j'ai adoré au passage mais ce genre de jeu a l'ancienne est mal compris dungrand publique.
ravyxxs
arrête avec tes analyses zététique de caniveau, c'est pas ca etre rationnel... Ce qu'a dit miyamoto a l'instant t n'est pas a prendre au pied de la lettre et il est tres maladroit de s'imaginer avoir parfaitement interprété ses propos, tout comme assumer que son opinion n'evoluera pas. D'ailleurs d'un scenario evolué ici, on a simplement parlé d'humour, rien d'autre. Miyamoto ne deteste pas pas, histoires, il n'a jamais dit ça, c'est toi qui fait de l'interprétation foireuse. Ce qu'il dit plutôt c'est que ce n'est pas l'histoire qui compte dans ce type de jeu est c'est tout à fait logique. C'est même pas que l'histoire n'est pas importante. C'est juste qu'elle n'est pas là pour servir des tergiversations idéologique servant de mastubation pour certains... A mon avis tu dois avoir un peu de cette raison dans les notes basses du film galaxy. Tu dois en avoir certains qui souhaitent qu'un film rentre dans des considérations ideologiques qui les caressent dans le sens du poil. Quand il n'y en a pas et que c'est du pur gun qui s'adresse a tout le monde ça les énerve.
masharu
posted
the 04/04/2026 at 02:43 PM
snave
Pas du tout réducteur quand SF Adventure reprend les codes des jeux Zelda (et exclusivement Zelda j'entend) dans game-design, du système de combat à la progression dans le level-design. Evidemment qu'il y a d'autres gameplay de jeu d'aventure, mais Adventure c'est littéralement du Zelda, donc "Zelda-like".
Personne ici ne dit que Adventure est mauvais. Et même un spin-off avec Krystal en solo reprenant ce gameplay, je ne dirais pas non en fait. Il n'est juste pas ce que doit être Star Fox comme IP. On est aujourd'hui à un moment comme si ton seul nouveau jeu Metroid en 10 ans c'est Federation Force et tu sois en mode "Metroid 2D ? Metroid Prime ? Nan bat les couilles frère Federation Forces c'est EVIDEMENT ce qu'il faut maintenant". C'est un vrai débat, parce que s'il y a des gens comme toi qui veulent un SF Adventure, moi j'ai un problème avec ça.
Un jeu Star Fox dans la ligné de Star Fox Adventure, ça peut attendre le retour d'un jeu "traditionnel" qui fassent suite à 64/Assault/Command qu'on attend depuis 20 ans (je ne compte pas 64 3D et Zero...)
cyr
posted
the 04/04/2026 at 03:44 PM
vyse
il y a eu d'autre épisode de dinosor planet?
Si non ben , dinosor planet a jamais existé, donc il y a rien de gênant.
Et faut faire une suite ou un nouveau départ pour un jeux d'aventure, shooter, et vol spatial
snave
posted
the 04/04/2026 at 05:59 PM
masharu
Bah justement, ton souhait sera sans doute exaucé. J'ai justement vu que ce n'était pas un Starfox, mais deux qui étaient en développement, un de type rail shooter aérien et un autre de type action/aventure. Comme ça, toi et moi, on est servis.
vyse
posted
the 04/04/2026 at 06:18 PM
cyr
c'est pas ça que je te dis ; starfox c'est Starwing et Lylat Wars développé au Japon par les équipes de Nintendo ; starfox adventure c'est un jeu de l'époque de Rare des années 90-2000 c'est comme si tu demandais la suite de banjo et kazooie. Tu demandes la suite d'une "anomalie" dans la série ; c'est ton droit je dis pas le contraire ; juste que ça n'existera jamais chez Nintendo
ravyxxs
posted
the 04/04/2026 at 06:27 PM
j9999
Et si tu commençais par bien parler, t'as cru j'étais ta mère ?
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je jure que si ça fait un Zelda-like parce qu'une minorité veut son Adventure 2 je commets un chaticide.
Doit pas y avoir un seul scénariste qui y travaille.
J'ai fait celui sortie sur gamecube fait par namco....quel merde.
Et j'ai pris celui sur 3DS vers le lancement, ennuyeux...
Un jeux d'aventure avec starfox, bordel c'est bien plus intéressant.
Car dans star fox adventure les passages sur arwing était peu nombreux et très vite expédié.
Mais ta propositions est intéressante.
En genre de starfiel dans l'univers de star fox, avec de l'exploration a pied sur différentes planètes.....
Et pourquoi pas une romance avec krystal, car star fox avait l'air d'avoir du béguin pour elle.
Avec de bonne phase d'action aussi.
Bon la j'en demande beaucoup trop...Nintendo va pas s'investir dedans
..mais pourquoi pas un autre studio....
C'était plutôt sérieux / épique jusque là donc bon, pourquoi pas changer un peu de ton.
Star Fox Assault est la seule évolution de gameplay qu'a connu la série, avec l'introduction de "phase au sol" popularisé avec Adventure, mais c'est un jeu d'action. Un Star Fox aujourd'hui doit être plus ambitieux que Star Fox Assault. Ça ne peut pas être juste rail shooter comme l'a été Star Fox Zero sur Wii U.
Si tu veux un Adventure 2, joue à n'importe quel Zelda ou fait pression sur Internet pour qu'on retrouve l'aspect "dungeon adventure" et qu'on n'ait pas que des Zelda en monde ouvert après les 2 BOTW et TOTK...
il faut une évolution ambitieuse de la formule Assault.
C'est quelque chose qui se perd ajd, à l'époque une majorité de jeu solo avaient un mode multi à part (pas toujours bien c'est vrai), mais il faudrait que ça revienne un peu plus
Fini plusieurs fois.
Le personnage fox , pour moi c'est une aventure a pied, d'exploration. De gunfight, et du shoot en vol.
Depuis 2003, j'attends désespérément un nouvelles épisodes.
Selon les rumeurs il y aurai 2 jeux en devellopement. Ça pourrait contenter tous le monde
Je suis très curieux de voir mais je préfère pas m'imaginer quelques chose de très ambitieux malheureusement. Je le souhaiterais mais bon...
Star Fox Command est pour info le dernier opus en terme de chronologie et c'est un assez spécial puisqu'il y a plusieurs fins et au départ aucune n'était canon pour Nintendo, les développeurs ayant même dit que le jeu au final se déroulant 3 ans après Assault était dans un "univers parallèle", avant de finalement dire que non non la fin canonique c'est la fin de base du jeu (que tout ceux qui finissent Command le voit 1 fois avant de faire les autres branches), quand Star Fox est recomposée mais Krystal quitte l'équipe pour rejoindre Star Wolf...
Le chantier que doit être ce putain de jeu pour remettre un peu d'ordre dans le lore...
Chez Nintendo, l'humour n'est pas un critère principal voir même secondaire quand on pense à un jeu Nintendo, hormis Les Paper Mario ou les dialogues font preuves effectivement de jeux de mots, il y a vraiment peu de cas ou situations ou on peut parler d'humour dans les jeux Nintendo.
Donc un Paper Starfox ou un jeu développé par un studio externe ( imagine occidental )
Qui développe le jeu, ça n'est pas important pour une fois, pas comme F-ZERO ou Metroid. Ça peut être n'importe qui, tant que ça n'est pas 100% Nintendo. Ça devrait être Bandai Namco en toute logique. Ils ont fait Assault et aujourd'hui ils une équipe "pour Nintendo" exclusivement, sans parler que Nintendo a racheté BN Singapour récemment. Je ne vois personne d'autres qu'eux, sachant que quand c'est Nintendo (PlatinumGames ayant seulement assisté au développement), ça donne Star Fox 64 3D (remake graphique de Star Fox 64 qui est un reboot de Star Fox) et Star Fox Zero.
Bien qu'Assault ait des défauts ; c'est bien lui l'évolution logique de la série
Starfox Adventures était un très bon jeu, j'espère un 2ème opus sur la Switch 2, et on est beaucoup à le vouloir. Maintenant, s'ils peuvent mettre du rail shooter, qu'ils le fassent, à la base Starfox c'est aussi ça.
ravyxxs arrête avec tes analyses zététique de caniveau, c'est pas ca etre rationnel... Ce qu'a dit miyamoto a l'instant t n'est pas a prendre au pied de la lettre et il est tres maladroit de s'imaginer avoir parfaitement interprété ses propos, tout comme assumer que son opinion n'evoluera pas. D'ailleurs d'un scenario evolué ici, on a simplement parlé d'humour, rien d'autre. Miyamoto ne deteste pas pas, histoires, il n'a jamais dit ça, c'est toi qui fait de l'interprétation foireuse. Ce qu'il dit plutôt c'est que ce n'est pas l'histoire qui compte dans ce type de jeu est c'est tout à fait logique. C'est même pas que l'histoire n'est pas importante. C'est juste qu'elle n'est pas là pour servir des tergiversations idéologique servant de mastubation pour certains... A mon avis tu dois avoir un peu de cette raison dans les notes basses du film galaxy. Tu dois en avoir certains qui souhaitent qu'un film rentre dans des considérations ideologiques qui les caressent dans le sens du poil. Quand il n'y en a pas et que c'est du pur gun qui s'adresse a tout le monde ça les énerve.
Personne ici ne dit que Adventure est mauvais. Et même un spin-off avec Krystal en solo reprenant ce gameplay, je ne dirais pas non en fait. Il n'est juste pas ce que doit être Star Fox comme IP. On est aujourd'hui à un moment comme si ton seul nouveau jeu Metroid en 10 ans c'est Federation Force et tu sois en mode "Metroid 2D ? Metroid Prime ? Nan bat les couilles frère Federation Forces c'est EVIDEMENT ce qu'il faut maintenant". C'est un vrai débat, parce que s'il y a des gens comme toi qui veulent un SF Adventure, moi j'ai un problème avec ça.
Un jeu Star Fox dans la ligné de Star Fox Adventure, ça peut attendre le retour d'un jeu "traditionnel" qui fassent suite à 64/Assault/Command qu'on attend depuis 20 ans (je ne compte pas 64 3D et Zero...)
Si non ben , dinosor planet a jamais existé, donc il y a rien de gênant.
Et faut faire une suite ou un nouveau départ pour un jeux d'aventure, shooter, et vol spatial