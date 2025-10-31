Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
8
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18615
visites since opening : 31374505
link49 > blog
[Switch 2] Après 6 mois, le line-up first-party est assez solide
La Switch aura eu et la Switch 2 aura de bons jeux Nintendo disponibles pour les six premiers mois. Pour le reste de l'année, la Switch a accueilli Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2.



Concernant la Switch 2, rien n'est encore clair, vu que son planing 2026 est ensore assez flou niveau date, mise à part Animal Crossing : New Horizons Nintendo Switch 2 Edition.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    linkart, ducknsexe, liberty
    posted the 10/31/2025 at 06:24 AM by link49
    comments (34)
    kidicarus posted the 10/31/2025 at 06:55 AM
    Sauf que ça ne fait que 5 mois même pas fini.

    La seule chose que je regrette c'est d'attendre Metroid Prime 4 et que ce ne soit pas un jeu full Switch 2.
    link49 posted the 10/31/2025 at 07:03 AM
    kidicarus Je pense que c'est pour ça qu'il y a Metroid Prime 4.
    jacquescechirac posted the 10/31/2025 at 07:09 AM
    ouais enfin t'en as 4 de trop sur la switch 2.
    À ce compte là autant compter tous les jeux rétro-compatible switch 1 vers la 2.
    Ce qui n'a aucun sens
    jf17 posted the 10/31/2025 at 07:10 AM
    Moi ce que je retiens la switch 1 pratiquement que des portage de jeux WiiU et la switch 2 a part donkey Kong, que des portage switch 1
    skk posted the 10/31/2025 at 07:21 AM
    jf17 tu ne retiens pas alors il y a eu du portage mais pas seulement et c'était minoritaire. Le truc que je retiens avec la NS1, ce sont des annonces dde jeux qu'on a pas vu avant des années comme bayo 3 , shinmegami ou encore Metroid P 4
    ducknsexe posted the 10/31/2025 at 08:11 AM
    cyr posted the 10/31/2025 at 08:17 AM
    Les mecs ça fait que 6 mois , enfin même pas encore, mais il y a eu mario kart world, donkey Kong bananza.

    Et il y aura hyrule warrior 3, kirby air riders en exclu.

    Mais il y a eu pokemon AZ, il va y avoir metroid prime 4..

    Et tous les portage tiers dont certains titre assez surprenant, mais encourageant pour l'avenir.

    Star wars outlaw, assassin creed shadow, les yakuza, dizaine, final fantasy7 la total, etc etc.

    C'est pas parce que c'est pas a votre goût que c'est le désert...


    Souvenez vous des 2 premières années de la ps5, xbox serie , franchement soyez honnête.

    Non toujours les même qui se plaignent des gkc, mais avant c'etais le prix, et avant la puissance.


    Donc pour le prix, personne n'en parle plus, la puissance, je pense que avec certains titre on est clairement sur quelque chose de solide (et ça fait pas plaisir a certains, car pour troller il faut trouver autre chose)


    Donc....maintenant, alors quel a que 5 mois, c'est les jeux et les gkc...


    Mais les gkc sont nécessaires aujourd'hui.
    Quand demain des cartes plus grosse que les 64 go, et surtout plus abordable qu'a l'heure actuel, peut-être que les gkc seront réservé uniquement a certains jeux....

    Mais pour certains devellopeur, le taux de transfert est meilleur avec les cartes micro sd express (et memoire de la consoles) que la carte 64 go, qui coûte 10 balle par jeux....

    Mais franchement, franchement, la switch2, ça fait 5 mois que je la quitte plus....


    Et je vois déjà un problème se profiler.... la batterie.
    Je joue qu'en batterie quand je suis au taf a la pause dej, mais a 7h30,je la sort du dock, elle affiche 84% (J'ai mis l'option ne pas recharger a 100%), et donc a midi, quand je l'allume, elle affiche plus que 75%.....

    10%, de consommation en vielles c'est trop je trouve..
    solarr posted the 10/31/2025 at 08:17 AM
    Link49 Suzukube, 3/4 de bouses Smartphones fan service déjà vues ou jouées sur DS et Wii.
    Même pas un nouveau Zelda.

    Pas de quoi en être fier.
    solarr posted the 10/31/2025 at 08:19 AM
    cyr on parle de first-party là. A part Metroid et DK, quels sont les vrais jeux dignes d’une console de cette puissance à 500 euros ?
    raioh posted the 10/31/2025 at 08:22 AM
    cyr posted the 10/31/2025 at 08:22 AM
    solarr zelda totk a mis combien de temps a sortir sur switch, botw c'etais un jeux wii u de fin de vie....

    Franchement vous voulez quoi, avoir toute les grosse licences dans les 6 mois, mais vous aurez pas eu la thune et le temps pour y jouer....


    Une génération ça dure entre 5 et 7 ans. Je préfère avoir des jeux durant cette période, que tous au début, ou qu'il faille attendre 5 ans pour commencer a avoir des jeux.....

    solarr mon gars, c'est nintendo. Il ne font pas dans la puissance.
    La puissance de la switch2, c'est pour contenter les tiers pour qu'il y ai des portages......
    ducknsexe posted the 10/31/2025 at 08:26 AM
    solarr MKW avec son monde open world et ce est pas fini avec les futur mises a jour.
    solarr posted the 10/31/2025 at 08:32 AM
    cyr je sais bien, mais on tutoie les sommets de l’argent facile là.
    Où est passé l’ambitieux Nintendo de la Super Nes avec Starfox, qui exploitait au-delà des capacités de sa console ?

    Nintendo est resté avec ses graphismes de Super nes boostée à l’HDMI.

    Metroid Prime 4 devrait exploiter la puissance de la Switch 2. Puisqu'ils ne sont pas concentrés sur la puissance, pourquoi ne l’ont-ils pas sorti sur Switch 1 ?
    solarr posted the 10/31/2025 at 08:34 AM
    J’exagère avec la Super Nes, disons Wii. Il y a stagnation et tout coûte plus cher.
    edgar posted the 10/31/2025 at 08:35 AM
    cyr posted the 10/31/2025 at 08:37 AM
    ducknsexe laisse, rien que avec mario wart world, et donkey, pour cette première période, je suis occupé.
    Apres il y aura hyrule warrior, et metroid prime 4 pour moi.
    Peut etre pas en day one, vu que je suis sur xenoblade x (50 heure de jeux, et les missions j'ai l'impression que ça n'en fini pas)

    J'ai poketopia dans la ligne de mire, peut-être le farming simulator si c'est vraimentb la version consoles et non une versions smartphone.

    Apres il y aura très certainement un autre nintendo direct fin janvier ou février pour éclaircir le planning pour 2026....sans oublier le fire emblème...


    solarr ben peut-être que c'est des jeux devellopé sur switch transposer sur switch2, ils sont sortie au lancement.....

    Nintendo n'a jamais , jamais fait du graphisme digne du hardware.
    Hors retro studio, et rareware.....

    C'est ça qui faut vous mettre dans la tête.

    La puissance de la switch2, c'est pour les tiers.
    shinz0 posted the 10/31/2025 at 08:38 AM
    Encore un article basé sur un tweet random de X
    Les Zelda se sont des mises à jour faut pas les prendre en compte

    Malgré cela ce line-up n'est pas honteux
    zekk posted the 10/31/2025 at 08:39 AM
    chacun voit midi à sa porte, je comprends que certains sont satisfait de ce qu'ils ont, mais ils peuvent comprendre aussi que ça n'est pas spécialement au gout de certains, avec entre un MKW qui a quand même déçu du monde.

    Moi perso, rien ne me donne envie de prendre la console
    solarr posted the 10/31/2025 at 08:47 AM
    cyr d’accord, mais que les constructeurs nous expliquent leurs coûts... certed Nintendo l’a fait concernant l’écart de prix de sa console entre le Japon et l’Europe.

    Reste le coût des jeux : en utilisant un vieux moteur graphique recyclé, on aurait bien aimé savoir ce qui justifie une telle tarification.
    rendan posted the 10/31/2025 at 09:12 AM
    Tout se passe comme prévu
    gaymer40 posted the 10/31/2025 at 09:16 AM
    Pour l' instant, les jeux first me font pas rever, ensuite, Pokémon, Kirby riders, hyrule W sont pas des first
    drybowser posted the 10/31/2025 at 09:20 AM
    Line up switch 2 sur 6 mois = 2 jeux !! Mario kart et dk, donc non c'est tout sauf solide !! Et le pire étant que les 6 prochains mois ne s annoncent pas meilleurs en quantité
    newtechnix posted the 10/31/2025 at 09:24 AM
    c'est n'importe quoi...les jeux avec add-ons ne comptent pas c'est juste du portage...ces trucs là aucun joueur ne peut être satisfait c'est comme avec Animal Crossing, les joueurs attendent une vraie suite pas du bricolage.

    Mari Kart World
    Donkey kong Bananza
    Kirby Air Riders
    Metroid Prime 4 Beyond
    Hyrule Warriors
    Pokemon Z-A
    Drag'n Drive (pour être gentil)
    Nintendo Tour (pour être encore gentil)
    ok pour cela

    Pour la Switch 1 c'était ça la première année:
    Super Mario Odissey
    Xenoblade 2
    Zelda Breath of the Wild
    Mario Kart 8 DX
    Splatoon 2
    Arms
    1,2, Switch
    Fire Emblem Warrior
    Pokken Tournament DX
    ouroboros4 posted the 10/31/2025 at 09:34 AM
    Ya quasiment que des jeux Switch
    jenicris posted the 10/31/2025 at 09:44 AM
    Comparé a la première Switch c'est faible et même l'année prochaine le planning fait pas rêver.
    pcsw2 posted the 10/31/2025 at 09:58 AM
    Tant qu'il n'y aura pas un vrai nouveau zelda je ne la trouve aria pas solide . Heureusement qu'il y a d'excellents indee.
    kevisiano posted the 10/31/2025 at 10:08 AM
    Eclaté, quasi que des portages... et on profite pas des meilleures perf en choisissant de faire ces jeux sur cette console
    masharu posted the 10/31/2025 at 10:09 AM
    newtechnix Même logique :
    - Plusieurs jeux sont des jeux Wii U porté en exclusivité sur NS1.
    - Mario Kart 8 DX, Zelda BOTW et Pokken Tournament DX ne devraient pas compter du coup puisqu'ils sont dispo sur Wii U.

    C'est exactement la même chose. Mais bon dans 3-4 ans les gens auront oublié .
    jowy14 posted the 10/31/2025 at 10:14 AM
    cyr je suis complètement d’accord sur ton commentaire sur les jeux et sur la batterie.
    Franchement, à moins d’être vraiment mauvaise langue, il y a de quoi s’occuper sur Switch 2 et après 5 mois, c’est largement honorable. Certains diront que beaucoup de jeux sont des portages déjà vu ailleurs, n’empêche que, les jeux sont là, et quelqu’un qui n’aurait que la Switch 2 en console pourrait être largement rassasié.

    Deuxième point très important et qui me choque moi aussi, l’autonomie.
    Pour moi, la Switch 2 comme la 1 avant, c’est 90/95% d’utilisation en mode portable. Et sur ce point, je suis extrêmement déçu, c’est certainement à l’usage le plus gros problème pour moi. Comment c’est possible qu’un appareil nomade ait une telle consommation en mode veille !!
    Un soir j’avais chargé la console jusqu’à 98%, le lendemain quand je l’ai rallumée 10/12h après, j’étais à 76% !!
    -22% de batterie sans jouer, c’est énorme. Et en jeu ça passe bien vite aussi…
    J’en suis déjà à espérer une rapide V2 comme l’avait fait sa grande sœur, pour augmenter considérablement son autonomie.
    zekk posted the 10/31/2025 at 10:27 AM
    jowy14 ben mec , il faut aussi accepter que ceux qui ont déjà joué à ces portages attendent autre chose.
    osiris67 posted the 10/31/2025 at 10:30 AM
    Arrete ton forcing le nsex y a rien sur ta console.
    kikoo31 posted the 10/31/2025 at 10:36 AM
    osiris67 si,des jeux Nintendo passable
    patrickleclairvoyant posted the 10/31/2025 at 10:37 AM
    T’es un vrai malade mental
    newtechnix posted the 10/31/2025 at 10:42 AM
    masharu "- Plusieurs jeux sont des jeux Wii U porté en exclusivité sur NS1." c'est une blague j'espère car à moins d'être de mauvaise fois pratiquement personne n'a joué à ses jeux

    Mais apparemment depuis 8 ans les gens ont oublié que la Wii U a fait vacillé nintendo. Le pire lancement d'une console Nintendo juste après le Virtual Boy.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo