La Switch aura eu et la Switch 2 aura de bons jeux Nintendo disponibles pour les six premiers mois. Pour le reste de l'année, la Switch a accueilli Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2.
Concernant la Switch 2, rien n'est encore clair, vu que son planing 2026 est ensore assez flou niveau date, mise à part Animal Crossing : New Horizons Nintendo Switch 2 Edition.
Source : https://x.com/Stealth40k/
La seule chose que je regrette c'est d'attendre Metroid Prime 4 et que ce ne soit pas un jeu full Switch 2.
À ce compte là autant compter tous les jeux rétro-compatible switch 1 vers la 2.
Ce qui n'a aucun sens
Et il y aura hyrule warrior 3, kirby air riders en exclu.
Mais il y a eu pokemon AZ, il va y avoir metroid prime 4..
Et tous les portage tiers dont certains titre assez surprenant, mais encourageant pour l'avenir.
Star wars outlaw, assassin creed shadow, les yakuza, dizaine, final fantasy7 la total, etc etc.
C'est pas parce que c'est pas a votre goût que c'est le désert...
Souvenez vous des 2 premières années de la ps5, xbox serie , franchement soyez honnête.
Non toujours les même qui se plaignent des gkc, mais avant c'etais le prix, et avant la puissance.
Donc pour le prix, personne n'en parle plus, la puissance, je pense que avec certains titre on est clairement sur quelque chose de solide (et ça fait pas plaisir a certains, car pour troller il faut trouver autre chose)
Donc....maintenant, alors quel a que 5 mois, c'est les jeux et les gkc...
Mais les gkc sont nécessaires aujourd'hui.
Quand demain des cartes plus grosse que les 64 go, et surtout plus abordable qu'a l'heure actuel, peut-être que les gkc seront réservé uniquement a certains jeux....
Mais pour certains devellopeur, le taux de transfert est meilleur avec les cartes micro sd express (et memoire de la consoles) que la carte 64 go, qui coûte 10 balle par jeux....
Mais franchement, franchement, la switch2, ça fait 5 mois que je la quitte plus....
Et je vois déjà un problème se profiler.... la batterie.
Je joue qu'en batterie quand je suis au taf a la pause dej, mais a 7h30,je la sort du dock, elle affiche 84% (J'ai mis l'option ne pas recharger a 100%), et donc a midi, quand je l'allume, elle affiche plus que 75%.....
10%, de consommation en vielles c'est trop je trouve..
Même pas un nouveau Zelda.
Pas de quoi en être fier.
Franchement vous voulez quoi, avoir toute les grosse licences dans les 6 mois, mais vous aurez pas eu la thune et le temps pour y jouer....
Une génération ça dure entre 5 et 7 ans. Je préfère avoir des jeux durant cette période, que tous au début, ou qu'il faille attendre 5 ans pour commencer a avoir des jeux.....
solarr mon gars, c'est nintendo. Il ne font pas dans la puissance.
La puissance de la switch2, c'est pour contenter les tiers pour qu'il y ai des portages......
Où est passé l’ambitieux Nintendo de la Super Nes avec Starfox, qui exploitait au-delà des capacités de sa console ?
Nintendo est resté avec ses graphismes de Super nes boostée à l’HDMI.
Metroid Prime 4 devrait exploiter la puissance de la Switch 2. Puisqu'ils ne sont pas concentrés sur la puissance, pourquoi ne l’ont-ils pas sorti sur Switch 1 ?
Apres il y aura hyrule warrior, et metroid prime 4 pour moi.
Peut etre pas en day one, vu que je suis sur xenoblade x (50 heure de jeux, et les missions j'ai l'impression que ça n'en fini pas)
J'ai poketopia dans la ligne de mire, peut-être le farming simulator si c'est vraimentb la version consoles et non une versions smartphone.
Apres il y aura très certainement un autre nintendo direct fin janvier ou février pour éclaircir le planning pour 2026....sans oublier le fire emblème...
solarr ben peut-être que c'est des jeux devellopé sur switch transposer sur switch2, ils sont sortie au lancement.....
Nintendo n'a jamais , jamais fait du graphisme digne du hardware.
Hors retro studio, et rareware.....
C'est ça qui faut vous mettre dans la tête.
La puissance de la switch2, c'est pour les tiers.
Les Zelda se sont des mises à jour faut pas les prendre en compte
Malgré cela ce line-up n'est pas honteux
Moi perso, rien ne me donne envie de prendre la console
Reste le coût des jeux : en utilisant un vieux moteur graphique recyclé, on aurait bien aimé savoir ce qui justifie une telle tarification.
Mari Kart World
Donkey kong Bananza
Kirby Air Riders
Metroid Prime 4 Beyond
Hyrule Warriors
Pokemon Z-A
Drag'n Drive (pour être gentil)
Nintendo Tour (pour être encore gentil)
ok pour cela
Pour la Switch 1 c'était ça la première année:
Super Mario Odissey
Xenoblade 2
Zelda Breath of the Wild
Mario Kart 8 DX
Splatoon 2
Arms
1,2, Switch
Fire Emblem Warrior
Pokken Tournament DX
- Plusieurs jeux sont des jeux Wii U porté en exclusivité sur NS1.
- Mario Kart 8 DX, Zelda BOTW et Pokken Tournament DX ne devraient pas compter du coup puisqu'ils sont dispo sur Wii U.
C'est exactement la même chose. Mais bon dans 3-4 ans les gens auront oublié .
Franchement, à moins d’être vraiment mauvaise langue, il y a de quoi s’occuper sur Switch 2 et après 5 mois, c’est largement honorable. Certains diront que beaucoup de jeux sont des portages déjà vu ailleurs, n’empêche que, les jeux sont là, et quelqu’un qui n’aurait que la Switch 2 en console pourrait être largement rassasié.
Deuxième point très important et qui me choque moi aussi, l’autonomie.
Pour moi, la Switch 2 comme la 1 avant, c’est 90/95% d’utilisation en mode portable. Et sur ce point, je suis extrêmement déçu, c’est certainement à l’usage le plus gros problème pour moi. Comment c’est possible qu’un appareil nomade ait une telle consommation en mode veille !!
Un soir j’avais chargé la console jusqu’à 98%, le lendemain quand je l’ai rallumée 10/12h après, j’étais à 76% !!
-22% de batterie sans jouer, c’est énorme. Et en jeu ça passe bien vite aussi…
J’en suis déjà à espérer une rapide V2 comme l’avait fait sa grande sœur, pour augmenter considérablement son autonomie.
Mais apparemment depuis 8 ans les gens ont oublié que la Wii U a fait vacillé nintendo. Le pire lancement d'une console Nintendo juste après le Virtual Boy.