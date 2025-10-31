Easy Cash, bien connu de la plupart d'entre nous, fait environ 30% de son chiffre d'affaires sur le rétro. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2024.



Autre point : si le profil reste la génération 80/90, de plus en plus de jeunes n'ayant pas connu les consoles de 3e ou 4e génération prennent plaisir de découvrir cela.



C'est plutôt sympa comme nouvelle dans ce monde de plus en plus tourné vers le démat



PS : je l'ai remarqué aussi avec des trentenaires ou plus qui montrent à leur enfants les consoles de leur enfance dans les cases que j'ai pu faire.