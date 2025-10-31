Easy Cash, bien connu de la plupart d'entre nous, fait environ 30% de son chiffre d'affaires sur le rétro. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2024.
Autre point : si le profil reste la génération 80/90, de plus en plus de jeunes n'ayant pas connu les consoles de 3e ou 4e génération prennent plaisir de découvrir cela.
C'est plutôt sympa comme nouvelle dans ce monde de plus en plus tourné vers le démat
PS : je l'ai remarqué aussi avec des trentenaires ou plus qui montrent à leur enfants les consoles de leur enfance dans les cases que j'ai pu faire.
posted the 10/31/2025 at 07:27 PM by khazawi
Et oui, tout comme toi, depuis tout gamins j'ai montré à mes fils tout le patrimoine du JV, et souvent ils relancent mes vieilles consoles pour jouer à Streets Of Rage ou encore Mario World.
Je n'achète que des originaux à prix raisonnables : sur Saturn notamment, y' a encore pas mal de jeux japonais de qualités à vil prix (les KOF ou le SF zeros, vendus entre 15 et 40 euros, ça va)
j'imagine que c'est en raison qu'ils font partie de cette même gen qui avec les cartes Pokemon qui font un tabac.
Malheureusement, je n'ai pas gardé l'adresse du site..