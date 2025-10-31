profile
Le rétrogaming physique tient bon !
Easy Cash, bien connu de la plupart d'entre nous, fait environ 30% de son chiffre d'affaires sur le rétro. Cela représente une augmentation de 12% par rapport à 2024.

Autre point : si le profil reste la génération 80/90, de plus en plus de jeunes n'ayant pas connu les consoles de 3e ou 4e génération prennent plaisir de découvrir cela.

C'est plutôt sympa comme nouvelle dans ce monde de plus en plus tourné vers le démat

PS : je l'ai remarqué aussi avec des trentenaires ou plus qui montrent à leur enfants les consoles de leur enfance dans les cases que j'ai pu faire.
https://rmc.bfmtv.com/actualites/tech/c-est-30-de-notre-chiffre-d-affaires-le-retrogaming-fait-toujours-plus-d-adeptes-et-de-recettes_AV-202510300466.html
    posted the 10/31/2025 at 07:27 PM by khazawi
    comments (11)
    forte posted the 10/31/2025 at 07:33 PM
    Après, ca aussi c'est un mythe (attention je fais du hors sujet mais j'entends beaucoup de fois cette connerie) c'est pas le démat qui tue les boutiques rétro : contrairement à du Micromania qui ne vend que du récent, les boutiques rétros s'adressent avant tout... aux collectionneurs de physique.

    Et oui, tout comme toi, depuis tout gamins j'ai montré à mes fils tout le patrimoine du JV, et souvent ils relancent mes vieilles consoles pour jouer à Streets Of Rage ou encore Mario World.
    saram posted the 10/31/2025 at 07:42 PM
    Ouais enfin vu les prix physiques du retrogaming, j'ai abandonné depuis le covid perso. C'est souvent une honte.
    defcon5 posted the 10/31/2025 at 08:03 PM
    saram Devant certains prix hallucinants, je me suis mis à essayer les repros. Récemment j'ai payé 10 euros une cartouche en loose de Musha Aleste sur Megadrive, vendue entre 300 et 600 euros sur la bay. Et tu sais quoi ? Aucun scrupule.
    Je n'achète que des originaux à prix raisonnables : sur Saturn notamment, y' a encore pas mal de jeux japonais de qualités à vil prix (les KOF ou le SF zeros, vendus entre 15 et 40 euros, ça va)
    zboubi480 posted the 10/31/2025 at 08:03 PM
    saram
    defcon5 posted the 10/31/2025 at 08:04 PM
    de plus en plus de jeunes n'ayant pas connu les consoles de 3e ou 4e génération prennent plaisir de découvrir cela. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les prix
    volran posted the 10/31/2025 at 08:18 PM
    Faut trouver le bon revendeur de repro defcon5 il y en a énormément sur etsy et aliexpress mais c'est vraiment au petit bonheur la chance et dépend aussi de la console que tu cherches. Dommage que j'ai jamais trouvé une repro de qualité pour Castlevania SOTN qui lui est hors de prix ( plus de 500 euros sur la majorité des sites de vente ou marketplace)
    newtechnix posted the 10/31/2025 at 08:29 PM
    effectivement un certains public de collectionneurs jeunes (et qui n'a aucun affect particulier car n'étant pas née) se développent.

    j'imagine que c'est en raison qu'ils font partie de cette même gen qui avec les cartes Pokemon qui font un tabac.
    defcon5 posted the 10/31/2025 at 08:47 PM
    volran Je n'achète pas trop sur les sites chinois, plutot directement sur lbc ou ebay à des français. Mais l'autre jour je suis tombé sur un site anglais ou US qui vends des repros qu'ils font eux mêmes. Et de plus ils proposent de faire des jeux qu'ils n'ont pas en stocks. Enfin, en théorie, parce qu'ils n'ont pas répondu au message que je leur ai écrit.
    Malheureusement, je n'ai pas gardé l'adresse du site..
    forte posted the 10/31/2025 at 08:51 PM
    Après attention sur les repros, y'en a c'est pas fou, mais oui, des mecs genres RST Games te fait des trucs assez hallucinants. Et pas que les jeux, les guides aussi. Je suis certains que t'en as qui se retrouvent sur Ebay à prix d'or et t'en sais rien.
    parrain59 posted the 10/31/2025 at 09:52 PM
    Tu m'étonnes, leurs prix ont explosé
    parrain59 posted the 10/31/2025 at 09:53 PM
    defcon5 risingsungames ? Ils font que du CD/DVD
