Le groupe militant Gaming Consumer Rights a lancé un site web appelant au boycott de Nintendo en réponse à ses pratiques marketing déloyales concernant la Nintendo Switch 2. Ce site web vise à informer les consommateurs sur la Switch 2 et sur ce que le GCR qualifie de pratiques marketing malveillantes de la part de Nintendo visant à tromper et à effrayer les fans afin qu'ils achètent une console hors de prix et des « jeux Switch 1 reconditionnés à 80 $ ».
Le nouveau site web du GCR accuse Nintendo d'utiliser un marketing trompeur et de créer artificiellement l'illusion d'une rareté. Le GCR affirme que Nintendo manipule les joueurs pour qu'ils achètent une nouvelle console d'une valeur bien inférieure, augmentant ainsi de manière anormale les prix de la console, de ses jeux et des réparations potentielles à venir.
Le groupe affirme avec audace dans un communiqué de presse que la console « mérite de sévères critiques pour son rôle dans le détournement des prix, la menace pour les supports physiques, le contrôle de l'activité numérique, la création de matériel volontairement obsolète et le bris illégal de consoles ». Des manifestations en personne sont prévues lors du prochain New York Comic Con et des Game Awards.
Source : https://www.resetera.com/threads/screenrant-activist-group-calls-for-major-switch-2-boycott.1310832/
posted the 09/28/2025 at 06:03 PM
Par contre pour le reste, que ce soit le prix des jeux, des accessoires, les GKC et surtout les remasters de zob sans aucun ajout et à peine lissé vendus au prix fort, c’est de la pure escroquerie, et Nintendo mériterait clairement de se faire sanctionner pour ces pratiques et politiques tarifaires scandaleuses !
Sans oublier la communication autour de la Switch 2, le dernier ND était catastrophique, à aucun moment ça donnait envie de claquer 500 boules pour leur console.
Ça me rappel des mec en oreille jaune qui avait manifester devant le parc disneyland paris a cause des nouveau passeport
Il étais une vingtaine a manifester.....il se sont couché au final.
Tu es pas d'accord avec la switch2 ? Achète la pas, c'est tous con.
Putain Cyr vient de dire son premier truc sensé depuis les 700 ans qu'il est là
Console hors de prix cher oui, mais hors de pris c'est la consoles ps5 et X qui augmentent continuellement mais là pas de problème.
Bref je ne vais pas m'étendre sur la connerie du monde et de ce qu'il devient.
Mais on vit une vraie époque merde où nos films dystopiques devient réalité.
Les mêmes gens : non mais voyez, RE9 qui tourne sur une machine à ce prix ca vaut le coup
Les gens : les GKC c'est de la merde !
Les mêmes gens : vite vite je vais acheter FF7R !!!!
Continuez de me faire rire
ou un travail à temps plein