La Nintendo Switch 2 a franchi un cap important au Japon, dépassant les deux millions d'unités vendues seulement 14 semaines après son lancement. Ce succès en fait la deuxième console de jeu la plus rapide de l'histoire du pays, derrière la Game Boy Advance, qui a atteint le même chiffre en 13 semaines.
Selon les données de ventes de matériel récemment compilées, la dynamique initiale de la Switch 2 la place devant plusieurs consoles légendaires. La PlayStation 2 a atteint les deux millions d'unités vendues en 15 semaines, tandis que la Nintendo DS et la Wii ont mis respectivement 18 et 19 semaines. À titre de comparaison, des plateformes plus anciennes comme la SEGA Mega Drive et la PC Engine ont mis plusieurs années pour atteindre ce même cap.
Si l'on considère les ventes totales après les 14 premières semaines, la Switch 2 se classe à nouveau juste derrière la Game Boy Advance. La dernière console hybride de Nintendo s'est écoulée à 2 025 761 unités à ce jour, contre 2 137 065 pour la Game Boy Advance. La Nintendo DS (1 876 155 unités), la PlayStation 2 (1 793 715 unités) et la Wii (1 752 238 unités) complètent le top 5.
Les performances de la Switch 2 illustrent également l'évolution du succès de Nintendo sur le marché des consoles. Son prédécesseur, la Switch originale, s'est vendu à 911 776 unités au cours de la même période de 14 semaines, la plaçant au 9e rang du classement. Des consoles comme la Super Nintendo et la PlayStation Portable sont également moins performantes que la Switch 2, ce qui souligne la forte demande pour cette nouvelle console.
Forte de son dynamisme, la Switch 2 se positionne comme l'un des lancements de consoles les plus réussis de l'histoire japonaise. Bien qu'elle ait raté de peu la première place détenue par la Game Boy Advance, son succès précoce suggère qu'elle pourrait rivaliser à long terme avec les consoles Nintendo, qui ont battu des records par le passé.
Source : https://twistedvoxel.com/nintendo-switch-2-surpasses-2-million-sales-in-japan-becomes-second-fastest-selling-console/
09/19/2025
Après, les gens l'achètent là-bas par loterie apparemment. le premier noêl sera déterminant, avec l'aide du dernier Pokémon.
Les Switch 2 sont vendues / accessibles sous forme de lotterie (en tout cas de base) et donc l'attente génère une hype qui perdure dans le temps.
Perso j'entends bcp de grogne sur les différents jeux donc la ludothèque n'est l'eldorado espéré....
Après je sais pas trop quel est l'intéret de comparer cette console aux précédentes gens alors que le public de l'époque n'avait pas forcément le même budget, attentes et moyens d'accéder à la console que les précédentes....
Qu'on compare consoles de salon ou portables de constructeurs différents de puissance équivalente et dans une meme période de lancement/ gen , je dis OK, c'est normal de voir ou va l'intéret des gens mais là quel est l'intéret?
Si demain une console super puissante sort avec un catalogue monstrueux mais des prix éclatés, si elle se vend moins bien, on dira qu'elle était naze ? Ben non ...
C'est 15 semaines pas 14.
Famitsu
[Week 15]
Game Boy Advance : 2.228.159
PlayStation 2 : 2.029.500
Nintendo Switch 2 : 2.024.761
https://nichebarrier.com/console/gameboy-advance/hardware
https://nichebarrier.com/console/playstation-2/hardware
https://nichebarrier.com/console/nintendo-switch-2/hardware
[Les chiffres de la Switch 2 après la révision de Famitsu]
W01 : 733.330
W02 : 153.205
W03 : 140.026
W04 : 161.021
W05 : 110.745
W06 : 71.885
W07 : 152.165
W08 : 92.013
W09 : 62.733
W10 : 105.623
W11 : 74.018
W12 : 35.359
W13 : 41.957
W14 : 46.403
W15 : 44.278
TOT : 2.024.761
MediaCreate
[Week 15]
Game Boy Advance : 1,997,000
PlayStation 2 : ?
Nintendo Switch 2 : ?
Nintendo brique les consoles des propriétaires utilisant des cartouches dont les données ont été bidouillées par d'anciens possesseurs de softs...
Aussi quand Nintendo annoncera la console suivant la Switch 2, beaucoup vont se revendre console et jeux pour se faire un petit pécule/ ristourne et là y aura une part de victimes qui achèteront ces consoles briques d'occaz, cela se saura et du coup la revente des consoles sera problématique à cause de gens méfiants.
Pas de revente de console , pas ou peu de jeux physiques à revendre et des jeux dépendant de serveurs ou d'accès Internet permanent,carte SD qui doit etre spécifiquement Nintendo , ça fait bcp d'argument négatifs pour acheter une switch 2 d occaz au Japon ou ailleurs je pense.
https://i.imgur.com/evjLqsN.png
Comme partout dans le monde , il y a forcément des semaines plus propices aux achats que ce soit semaines de congés/ vacances scolaires, périodes de fetes ou sorties de gros titres mais perso et ce qui est le plus intéressant ce serait de savoir si les possesseurs de Switch 2 possèdent uniquement cette console ou , si ils possèdent ordi et autres consoles, est-ce que la Switch 2 est suffisamment sympa pour passer devant les autres supports....
La console peut etre achetée mais uniquement jouée en déplacement, refourguée à une boutique d'occaz ou rangée dans un placard en attendant la sortie de titres dans les prochains mois....
Aussi n'oublions pas qu'à notre époque les ventes peuvent vite etre gonflées par des scalpeurs qui ont encore à ce jour des consoles achetées Day One demeurées invendues à cause de prix de revente prohibitif....
Je fais ces réflexions certes sur la Switch 2 car la console ne me botte pas mais la meme chose se produit pour toute nouvelle machine peu importe le fabricant.
Les jeux dont le marché japonais sont friands sont aussi sur switch 1: pokemon, tomodachi life
tripy73 Et personne n'a dit le contraire, tout comme à l'époque les chiffres de Famitsu ne prenaient pas en compte les ventes de la PS2 qui était faites directement via le site de Sony (d'où les 980k en 3 jours dont 600k chez les détaillants + 380k en ligne, c'est les chiffres de Sony contre seulement 630k pour Famitsu).
Ici il s'agit tout simplement des données de Famitsu et c'est valable pour les trois consoles. Mais l'auteur du tableau n'a pas pris les bons chiffres c'est tout, c'est ce que j'ai souligné ni plus ni moins.
MS (putain) a du boulot a faire encore labas ...........
leonr4 : oui effectivement j'avais zappé qu'ils en vendaient aussi sur un site dédié au Japon, mais je pense qu'avec l'évolution du mode consommation la part de console vendue sur le site de Nintendo est plus élevé que celui de la PS2 à l'époque.
Par contre il y des choses étranges dans les données du site qui ont servi à créer le tableau comparatif que tu as posté, d'après eux les données de ventes des consoles sont celles du Famitsu mais si on regarde les news hebdomadaires ce ne sont pas les mêmes :
1ère semaine dans le tableau c'est indiqué 733 333 alors que sur les chiffres communiqués à l'époque de la sortie c'était 947 931.
D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup disaient que ça devait être plus d'un million avec les ventes sur le store Nintendo. Et c'est la même chose pour toutes les autres semaines où les chiffres ne collent pas, juste les deux dernières qui sont les mêmes que celles annoncées lors des news hebdomadaires.
Après je ne sais pas comment ils fonctionnent, peut-être que Famitsu affinent ces données après avoir publié les news, mais dans ce cas je vois pas trop comment on peut encore donner du crédit à ces charts... Reste plus qu'à attendre le prochain résultat financier de Nintendo qui donnera les chiffres d'unités vendues pour chaque région du monde (le 30 septembre normalement).
Cyr Pour le moment, rien d'alarmant, vu que la console est vendue en flux tendue.
Le seul problème c'est le stock au Japon, vous avez déjà tous oubliés le 2.1 millions de gens rien que sur le My Nintendo Store qui s'étaient inscrits pour avoir le droit précommander? Une folie ce qu'on peut lire sur ce site depuis quelques temps, Gamekyo a toujours été un site assez "troll" mais qui avant été assez bon enfant dans l'esprit au fond mais ce n'est plus cas maintenant, c'est juste la guerre en permanence, on essaye de descendre tout ce qu'on peut, suffit de voir aussi la dernière émission de Game One où ça a été enchaînement de mensonges encore eux on comprend pourquoi vu le chèque qu'ils ont derrière
Si ça continue j'arrêterai de venir sur le site, je parle même pas des problèmes de serveurs très fréquents mais si on peut plus avoir de conversations normales plus aucun intérêt.
Et le truc Game Key Cards blablabla c'est marginal en réalité, la preuve Daemon x Machina qui était pourtant le seul à être en format purement cartouche est celui qui s'est totalement vautré quelque soit le pays sur Switch 2, Silksong et Star Wars Outlaws ont fait de bonnes ventes le même jour, conclusion sur Gamekyo les GKC font que ça se vend ou non, bah manifestement non...
W01 : 733.330 (947.931)
W05 : 110.745 (128.643)
Après il est évident que les chiffres sont plus élevés que ça si on ajoute les ventes du Nintendo store que Famitsu n'a pas. Je ne sais pas si on aura plus d'infos que ça lors du prochain rapport de Nintendo, ça serait bien qu'ils communiquent dessus.
C'est vraiment dommage que MediaCreate a cessé de divulgué les chiffres hebdomadaires au grand public, ça permettait de comparer avec ceux de Famitsu, perso j'ai toujours préféré MediaCreate et ça peu importe le constructeur leurs données étaient beaucoup plus précises, même Nintendo l'a utilisé dans ses rapports à l'époque, ils les citaient souvent (ils le faisaient pour les GBA/NGC/NDS/Wii) ce qui démontre leur fiabilité par rapport à Famitsu.
Contrairement à Famitsu, MediaCreate collectent les données de ventes auprès d'un grand nombre de revendeurs japonais je ne sais pas de combien mais ça couvre la majorité du marché, leurs données sont basées sur des ventes réelles rapportées par la plupart des détaillants. Famitsu par exemple ça leur arrive parfois de se baser sur des estimations ce qui peut expliquer pourquoi leurs chiffres différent de ceux de MC et ça ne concerne pas que les ventes consoles mais aussi les ventes de jeux physiques, d'ailleurs c'est pour cette raison MediaCreate est souvent préféré par les analystes/pro du secteur car jugé plus fiable.
Vraiment dommage qu'on ait plus accès à leurs données comme avant, maintenant on a qu'un simple bilan annuel c'est mieux que rien mais c'est pas complet.
C'est regrettable, maintenant si on veut avoir un accès complet et détaillé à leurs données il faut payer, perso je suis pas trop fan.
Pour le concret les chiffres officiels de Nintendo, Sony, Microsoft (même si eux ça fait un bon moment qu'ils ne communiquent plus dessus) resteront la référence ultime.
Nintendo avait parlé de 1.27 million pour le japon arrêté au 30 juin.
Famitsu en revoyant les chiffres de la semaine 1 et 5 qui s'arrête au 6 juillet ça donne environ 1.30 million, c'est peut être ça la raison pour mieux coller aux chiffres officiels.