Lost Soul Aside
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
[Tests] Lost Soul Aside : Les notes tombent, et ça fait mal
Les premières notes tombent, et les voici :



Pour le moment, sa Moyenne Metacritic est basse, et parlons même pas de sa note des joueurs :



Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.

Source : https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
    posted the 08/31/2025 at 06:14 PM by link49
    comments (33)
    kikoo31 posted the 08/31/2025 at 06:15 PM
    Douche froide
    link49 posted the 08/31/2025 at 06:16 PM
    Je suis mitigé pour le moment. Il y a de bonnes idées, mais j'ai l'impression de jouer à un jeu d'un autre temps...
    lazer posted the 08/31/2025 at 06:17 PM
    fallait s'y attendre , il se fait exploser de partout le jeu

    J'etais un des premiers a l'epoque de son annonce a casser les couilles sur Gkyo que ce jeu allait une pepite mais au final 10 ans d'attente pour un chocobon qui sort du cul pour finir dans la glotte à plein tarif

    Et pourtant il semblait tres prometteur !
    micheljackson posted the 08/31/2025 at 06:20 PM
    sans surprise, ça se voyait aux vidéos que c'était une bouze.
    adamjensen posted the 08/31/2025 at 06:20 PM
    J'ai tester et c'est pas ouf.
    Perso, j'ai laisser tomber.
    En plus l'optimisation est pas terrible. J'arrive à avoir du 60 constants mais les micro-freeze sont assez présent. Rien qu'en ouvrant le menu du perso, c'est la folie.
    Mais même sans ca, le jeu ne donne pas particulièrement envie.
    Après je le sentais pas trop celui-là. Je vois que j'avais raison.
    Mais bon, c'est pas grave, au vu de la tonne de jeux qui va sortir sous peu.
    elenaa posted the 08/31/2025 at 06:21 PM
    Je m'attendais à ce qu'il soit mid donc pas surprenant, en revanche je trouve les critiques très dures, faut pas oublier que le jeu revient de loin, je considère que c'est quand même un miracle qu'il soit sorti après toutes ces années d'attente XD

    Le seul point que j'aurai à reprocher c'est que le jeu soit vendu 70€ alors que clairement il en vaut la moitié pas plus.
    benichou posted the 08/31/2025 at 06:27 PM
    En même temps ils ont fait toute la com du jeu que sur des combats. Ça voulait déjà tout dire
    negan posted the 08/31/2025 at 06:37 PM
    Une merde rempli d'hémorroïdes.

    Ils ont réussi a faire pire que South Of Midnight.
    kalas28 posted the 08/31/2025 at 06:37 PM
    benichou en même temps c'est un bta heureusement que la com est sur les combats.

    comme si un dmc ou bayo avaient autre chose à offrir que des bons combats
    keiku posted the 08/31/2025 at 06:46 PM
    kalas28 comme si un dmc ou bayo avaient autre chose à offrir que des bons combats

    bah des perso qui pète la classe, du level design, une maitrise du gameplay, et des scénario qui tienne quand même plus la route même si c'est pas la dessus qu'on les retient ca reste quand même bien mieux
    xynot posted the 08/31/2025 at 06:54 PM
    OUUUCH
    mrpopulus posted the 08/31/2025 at 06:57 PM
    Stromoyen
    51love posted the 08/31/2025 at 06:58 PM
    kalas28 bah oui, des persos charismatiques, une bonne mise en scène, peu de ligne de dialogue mais généralement qui ont de l'impact, de l'humour.

    Un bon équilibre entre les combats et un level design qui donne envie d'aller à la prochaine zone, etc..

    Les combats dans un BTA cest le cœur de l'expérience évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le reste.

    Si Bayonetta et DMC sont adorés, c'est pas uniquement les combats.
    zboubi480 posted the 08/31/2025 at 06:59 PM
    Il est ou Guiguif ? Il va nous expliquer pourquoi les notes ne veulent rien dire et que ce jeu exclusif à la Playstation 5, au même titre que Forsoken, est un bon jeu
    guiguif posted the 08/31/2025 at 07:10 PM
    zboubi480 Tu dois le savoir vu que tu m'as deja visé sur l'autre article
    neetsen posted the 08/31/2025 at 07:13 PM
    link49 exactement c'est le même feeling
    Un peu comme tous ces BTA qui sortais sur PS2: fun mais loin d'être au niveau de la concurrence AAA

    Perso je passe globalement un bon moment sur Lost Soul Aside, mais c'est clair que si il en a les ambitions il n'a absolument pas l ampleur et la finition d'un AAA
    zboubi480 posted the 08/31/2025 at 07:16 PM
    guiguif lequel ?
    akiru posted the 08/31/2025 at 08:40 PM
    kalas28 Oui mais pour ca faut aimer autre choses que les grosses productions lisses.

    Ca nécessite de s'ouvrir un peu
    killia posted the 08/31/2025 at 08:59 PM
    Perso j’aime bien le jeu, il m’avait refroidi dans son prologue mais après je me suis laissé porté et je prends vraiment du plaisir dessus.

    Je trouve vraiment le retour joueur et presse très dur pour un jeu qui se veut imparfait mais pas injouable ou horrible. Faut se faire preuve de tempérance un peu.
    malroth posted the 08/31/2025 at 09:40 PM
    killia d'ailleurs comment c'est possible pour un jeu qui veux se faire connaitre de démarrer avec ces 2h la....

    sincerment je ne comprends pas. rien ne donne envie quand tu démarre le jeu, ni la DA, ni la mise en scene, ni le scanrio, ni les perso, ni le gameplay ni le bestiaire.

    ça c'est faute grave.

    les debuts de jeu et la fin se doivent d'etre excellents.

    si tu veux un coup de moue, mets le au milieu

    mais pas le debut du jeu quoi, c'est ce qui donne envie aux joueurs de continuer ou non. et meme de l'acheter car bcp regardent les decouvertes youtube du debut de jeu...

    c'est une leçon pour eux
    terminagore posted the 08/31/2025 at 10:13 PM
    Quand tu te bases sur la démo c'est vrai que ça paraît dur. Parce qu'elle laisse entrevoir quelque chose de plutôt sympatoche. Le point qui m'a principalement tiquer, c'est le manque d'impact au niveau des coups.
    Mais pour le reste, sans paraître extraordinaire, ça a pas l'air dégueu en soit.
    akinen posted the 08/31/2025 at 10:19 PM
    Dur pour les dev. Bon nbr de projets annoncés après, ont été mieux reçus
    soulfull posted the 08/31/2025 at 11:31 PM
    Merité quand on voit le prix affiché. il va rejoindre Forspoken dans les abysses.

    Ninja gaiden 4, le dernier espoir pour cette année, ne deconnez pas Koei/Platinum
    ravyxxs posted the 08/31/2025 at 11:49 PM
    kalas28 Récemment tu réfléchis de moins en moins toi c'est vraiment triste...

    Guiguif à la limite à apporter des points et surtout dit que POUR LUI l'écriture, le scénario c'est pas ce qui cherche dans un BTA.

    Mais à t'écouter toi, et tu reprends les mêmes exemple de jeu que lui, DMC et BAYONETTA n'ont pas les deux dans le cahier des charges.

    Je dois, on doit, te rappeler que ces jeux sont très bien écrit pour des BTA, le lore est bien chercher et intéressant. La mise en scène du scénario pour les deux jeux ont toujours été bien plus correcte voir très bon dans plusieurs cas.

    Tu veux comparer ça à LOST SOUL ASIDE ?????????? Mais t'as fumé ??

    Reprends toi...
    killia posted the 09/01/2025 at 12:21 AM
    malroth oui j’en consens.
    Mais je connais quelques jeux avec un début mou ou peu engageant qui finissent par rattraper la barre et proposer une expérience mémorable ou vraiment douce.

    J’avoue que dans le cas présent ça flingue le jeu car il reprends des codes de BTA/JRPG sans en avoir la finition.

    Après outre le cas de Lost Soul Aside, je préfère les jeux qui tiennent sur la longueur que ceux qui mettent le tabac au début et font lâcher du fait d’un ventre mou.
    Un truc que je reprochais aux anciens Tales of ou aux Assassins Creed (et qui m’a d’ailleurs toujours empêché d’en finir un seul).
    churos45 posted the 09/01/2025 at 04:25 AM
    À voir s'ils l'amélioreront. On vit dans une époque où un jeu peut être totalement différent après quelques màj, si le studio survi le lancement
    cyr posted the 09/01/2025 at 05:03 AM
    10 an de devellopement pour ce final? Et ben, quand il faut renoncer, il faut renoncer.
    link49 posted the 09/01/2025 at 06:00 AM
    neetsen On est d'accord. A voir si ça confirme une fois le jeu fini.
    osiris67 posted the 09/01/2025 at 06:05 AM
    Moralité : on sort pas un jeu ambitieux quand on a pas les moyens. On passe d abord par faire ses preuves dans l'indé.
    shambala93 posted the 09/01/2025 at 06:31 AM
    ravyxxs
    Il ne te répondra pas, il en est incapable !
    ouken posted the 09/01/2025 at 07:49 AM
    Mériter j'ai fait plus de 4h et le jeux et nul sur a peu près tout sauf les combats, ces moche , vide et l'histoire insipide ...
    ouken posted the 09/01/2025 at 07:53 AM
    Au moins on nous ressortira pas le meta pour nous dire que nous avons rien compris que le jeux et nul mes bon en faite lol
    benichou posted the 09/01/2025 at 11:40 AM
    keiku exactement

