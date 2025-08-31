Les premières notes tombent, et les voici :
Pour le moment, sa Moyenne Metacritic est basse, et parlons même pas de sa note des joueurs :
Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.
Source : https://www.metacritic.com/game/lost-soul-aside/
tags :
posted the 08/31/2025 at 06:14 PM by link49
J'etais un des premiers a l'epoque de son annonce a casser les couilles sur Gkyo que ce jeu allait une pepite mais au final 10 ans d'attente pour un chocobon qui sort du cul pour finir dans la glotte à plein tarif
Et pourtant il semblait tres prometteur !
Perso, j'ai laisser tomber.
En plus l'optimisation est pas terrible. J'arrive à avoir du 60 constants mais les micro-freeze sont assez présent. Rien qu'en ouvrant le menu du perso, c'est la folie.
Mais même sans ca, le jeu ne donne pas particulièrement envie.
Après je le sentais pas trop celui-là. Je vois que j'avais raison.
Mais bon, c'est pas grave, au vu de la tonne de jeux qui va sortir sous peu.
Le seul point que j'aurai à reprocher c'est que le jeu soit vendu 70€ alors que clairement il en vaut la moitié pas plus.
Ils ont réussi a faire pire que South Of Midnight.
comme si un dmc ou bayo avaient autre chose à offrir que des bons combats
bah des perso qui pète la classe, du level design, une maitrise du gameplay, et des scénario qui tienne quand même plus la route même si c'est pas la dessus qu'on les retient ca reste quand même bien mieux
Un bon équilibre entre les combats et un level design qui donne envie d'aller à la prochaine zone, etc..
Les combats dans un BTA cest le cœur de l'expérience évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le reste.
Si Bayonetta et DMC sont adorés, c'est pas uniquement les combats.
Un peu comme tous ces BTA qui sortais sur PS2: fun mais loin d'être au niveau de la concurrence AAA
Perso je passe globalement un bon moment sur Lost Soul Aside, mais c'est clair que si il en a les ambitions il n'a absolument pas l ampleur et la finition d'un AAA
Ca nécessite de s'ouvrir un peu
Je trouve vraiment le retour joueur et presse très dur pour un jeu qui se veut imparfait mais pas injouable ou horrible. Faut se faire preuve de tempérance un peu.
sincerment je ne comprends pas. rien ne donne envie quand tu démarre le jeu, ni la DA, ni la mise en scene, ni le scanrio, ni les perso, ni le gameplay ni le bestiaire.
ça c'est faute grave.
les debuts de jeu et la fin se doivent d'etre excellents.
si tu veux un coup de moue, mets le au milieu
mais pas le debut du jeu quoi, c'est ce qui donne envie aux joueurs de continuer ou non. et meme de l'acheter car bcp regardent les decouvertes youtube du debut de jeu...
c'est une leçon pour eux
Mais pour le reste, sans paraître extraordinaire, ça a pas l'air dégueu en soit.
Ninja gaiden 4, le dernier espoir pour cette année, ne deconnez pas Koei/Platinum
Guiguif à la limite à apporter des points et surtout dit que POUR LUI l'écriture, le scénario c'est pas ce qui cherche dans un BTA.
Mais à t'écouter toi, et tu reprends les mêmes exemple de jeu que lui, DMC et BAYONETTA n'ont pas les deux dans le cahier des charges.
Je dois, on doit, te rappeler que ces jeux sont très bien écrit pour des BTA, le lore est bien chercher et intéressant. La mise en scène du scénario pour les deux jeux ont toujours été bien plus correcte voir très bon dans plusieurs cas.
Tu veux comparer ça à LOST SOUL ASIDE ?????????? Mais t'as fumé ??
Reprends toi...
Mais je connais quelques jeux avec un début mou ou peu engageant qui finissent par rattraper la barre et proposer une expérience mémorable ou vraiment douce.
J’avoue que dans le cas présent ça flingue le jeu car il reprends des codes de BTA/JRPG sans en avoir la finition.
Après outre le cas de Lost Soul Aside, je préfère les jeux qui tiennent sur la longueur que ceux qui mettent le tabac au début et font lâcher du fait d’un ventre mou.
Un truc que je reprochais aux anciens Tales of ou aux Assassins Creed (et qui m’a d’ailleurs toujours empêché d’en finir un seul).
Il ne te répondra pas, il en est incapable !
kalas28