Elden Ring
name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
link49 > blog
[Digital Foundry ] Elden Ring sur Switch 2 tourne comme un jeu PS360
Selon Digital Foundry, Elden Ring sur Switch 2 est « fondamentalement inacceptable » et il « tourne comme un jeu PS360 peu performant. »



Alex mentionne les tests de DF sur la Switch 2 contre Steam Deck et souligne que la Switch 2 semble plus limitée en termes de processeur. Ainsi, même si cela ne justifie pas les performances, cela peut expliquer pourquoi Elden Ring tourne si mal sur Switch 2.



En espérant que ça soit corrigé avant sa sortie.

Source : https://www.resetera.com/threads/digital-foundry-elden-ring-on-switch-2-is-basically-unacceptable-runs-like-a-poor-performing-ps360-game.1280256/
    posted the 08/26/2025 at 06:08 PM by link49
    comments (59)
    cyr posted the 08/26/2025 at 06:10 PM
    La switch2 fonctionne différemment......portage faignant....ou peut avancer.....
    eyrtz posted the 08/26/2025 at 06:16 PM
    Le Nvidia T239 mérite mieux que ça...
    elicetheworld posted the 08/26/2025 at 06:16 PM
    ...en une zumba sur ça ...on peut passé a autre chose ?
    ouroboros4 posted the 08/26/2025 at 06:19 PM
    51love posted the 08/26/2025 at 06:26 PM
    finalement les trolls qui disaient que la Switch 2 étaient une PS3....
    jenicris posted the 08/26/2025 at 06:26 PM
    51love
    zekk posted the 08/26/2025 at 06:27 PM
    cyr une console Sony t'aurais fait 36 commentaires... On te sens nerveux ! T'inquiète ça va aller
    zampano posted the 08/26/2025 at 06:28 PM
    Il y’a des gens qui attendent Red Dead 2 dessus
    altendorf posted the 08/26/2025 at 07:02 PM
    natedrake posted the 08/26/2025 at 07:04 PM
    zampano Comparer R*, les pros de l'optimisation et From Soft, y'a une galaxie d'écart entre les deux studios.

    Si RDR 2 tourne sur PS4, il tourne sans problème sur S2, qui est bien plus puissante sur tous les points.
    beyondgood074 posted the 08/26/2025 at 07:11 PM
    NateDrake les pros de l'optimisation, on l'a vu avec GTA Trilogy ouais
    wickette posted the 08/26/2025 at 07:11 PM
    zampano
    bah ouais, t'as un dev qui sait utiliser le DLSS et qui est un maitre de l'optimisation et from software qui ne supporte toujours pas le 21:9 sur Elden Ring PC.
    zekk posted the 08/26/2025 at 07:23 PM
    beyondgood074 ça c'est quand tu sous-traite, ça ne dis sur la qualité de Rockstar sur l'optimisation
    tripy73 posted the 08/26/2025 at 08:12 PM
    zekk : "remasters" réalisés par des développeurs de jeux smartphone avec des outils automatiques d’upscale et de subdivision des modèles 3D automatiques, fallait pas s'attendre à mieux niveau résultat et clairement ici on ne parle pas de Rockstar.
    hyoga57 posted the 08/26/2025 at 08:13 PM
    Comme prévu. Certains étaient crédules en pensant voit des versions comme sur PS5, alors que ça n’ira pas au-delà d’une PS4 standard.
    naru posted the 08/26/2025 at 08:19 PM
    Qu'il s'agisse d'un portage foireux ou d'une optimisation merdique, peu importe. On ne peut pas dire que la Switch 2 en mette plein la vue pour le moment malgré quelques jeux très colorés comme Nintendo sait si bien les faire. Bref, pour le moment, ça reste quand même très décevant.
    burningcrimson posted the 08/26/2025 at 08:23 PM
    Certains N-sex n'aiment pas entendre la vérité. Vous aurez une vrai ps4 pro avec la switch 3, pardon la switch 2.5.
    walterwhite posted the 08/26/2025 at 08:46 PM
    Elle risque d’être très longue cette gen’ encore pour big N.

    Pas demain la veille que tu peux te contenter uniquement d’une Switch vu qu’elle tourne déjà de l’oeil avec le terrible Elden Ring qui fait fondre des 5090.
    hypermario posted the 08/26/2025 at 09:01 PM
    Toujours ceux qui n'ont pas la NS2 en main qui se plaignent le plus.
    Ceux qui l'on acheté savent la puissance et les possibilité, alors on vous laisse vous gargariser d'un dev mediocre, ca ne changera rien au succes de cette switch et des futur GOAT qui vont sortir dessus, car seul Nintendo sais faire des System seller
    ravyxxs posted the 08/26/2025 at 09:02 PM
    A voir avec les autres gros jeux tiers qui arriveront, on verra si vraiment c'est la faute de FromSoftware. Si c'est pas le cas, je pense que niveau vente, la Switch 2 va brutalement ralentir.

    hypermario Aller un énième mormon de fan, PLEURE !!!
    keiku posted the 08/26/2025 at 09:03 PM
    Alex mentionne les tests de DF sur la Switch 2 contre Steam Deck et souligne que la Switch 2 semble plus limitée en termes de processeur.

    comme dit précédemment le dlss ne fait pas tous...

    hypermario Toujours ceux qui n'ont pas la NS2 en main qui se plaignent le plus.

    bah c'est la raison pour laquelle ils l'ont pas prise... ceux qui l'ont pris n'ont pas le droit de se plaindre vu qu'ils ont payer
    yanssou posted the 08/26/2025 at 09:06 PM
    Dans quelques années le retour des rumeurs à foison sur une switch 3 pro pour espérer une version à la portée d'une ps5
    hypermario posted the 08/26/2025 at 09:07 PM
    ravyxxs lol je pleure devant Cyberpunk et DK Bonanza tellement je me regale

    keiku Ah parce que quand tu achete quelque chose tu n'as pas le droit de te plaindre si ca te plait pas ?? Tu as des comportement etrange toi..
    keiku posted the 08/26/2025 at 09:12 PM
    hypermario exactement, a partir du moment ou tu donnes ton argents tu es sensé savoir ce que tu achètes donc tu n'as pas le droit de te plaindre vu que tu as cautionner(de par ton achat) ce fait...

    ce n'est pas un comportement étrange mais responsable...
    hypermario posted the 08/26/2025 at 09:16 PM
    keiku Et donc ton comportement est le comportement general ? C'est toi qui dicte si les gens peuvent se plaindre ou pas ? Tu ne serais pas un petit dicateur toi ?
    zekk posted the 08/26/2025 at 09:21 PM
    hypermario tu es à ton quantième tatoo Nintendo sur la fesse ? un peu d'esprit critique ça ne fait pas de mal... Rarement vu des fanboy dire autant amen à tout
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 09:22 PM
    hypermario
    DK ok, mais Cyberpunk est cheap à souhait sur Switch 2.

    Nous sommes plusieurs à avoir la switch pour les jeux Nintendo, en revanche, elle est minable techniquement et je dirais même que sur la qualité d’écran c’est un régression vis à vis de la première switch oled.
    keiku posted the 08/26/2025 at 09:23 PM
    hypermario comme je dis c'est un comportement responsable... et si tu te plaind alors que tu es en tors , je dis juste bien fait pour ta tête, si tu te plain parce que tu es en droit (et donc que tu n'a pas acheter la switch), je dirais continue de te plaindre et ferme la bouche a ceux qui t'en empêche...
    hypermario posted the 08/26/2025 at 09:26 PM
    Mais oui zekk, vient etaler ton inteligence ici, que de reparti je vois...

    shambala93 En mode portable c'est un regal pourtant. il faut comprendre les possibilité qu'offre la NS2 et remettre tout ca dans le contexte.

    keiku " ..je dis juste bien fait.." Oui mais qui s'interresse a ton avis ??
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 09:28 PM
    hypermario
    Elle n’offre que des jeux Nintendo . Le reste c’est minable par rapport à la concurrence et le tout avec un écran qui n’est plus oled et avec des bords de l’an 2000.

    Et jouer en 25/30 fps a des jeux tiers, c’est plus possible.
    keiku posted the 08/26/2025 at 09:28 PM
    hypermario bein toi , vu que tu me répond
    zekk posted the 08/26/2025 at 09:31 PM
    hypermario pas besoin de reparti quand ton niveau est aussi bas...

    Alors oui, les devs sont nuls, mais quand l'un des derniers Goty sort sur ta toute nouvelle console et dans un sale état, tu te bouge le cul ( comme Sony ou MS ont pu le faire plus d'une fois) pour aider les mecs à sortir une meilleure version, sur le coup Nintendo devrait s'inspirer des concurrents qui accompagnent bien + les tiers
    hypermario posted the 08/26/2025 at 09:31 PM
    keiku Ah oui tu es vraiemnt bete en faite.. tu fais meme pas semblant ...
    kikoo31 posted the 08/26/2025 at 09:35 PM
    Les N sex en sueur ..
    Pourtant je croyais que la période de canicule était fini
    zekk posted the 08/26/2025 at 10:39 PM
    hypermario à côté de toi c'est Einstein
    kratoszeus posted the 08/26/2025 at 10:42 PM
    hypermario tu pleure en 592p et 30 fps sur cyberpunk, je comprends pas le délire de jouer dans une version low cost de chez aldi alors que t as la version Dior pour le meme prix.
    playshtayshen posted the 08/26/2025 at 10:52 PM
    51love hahahaahaahahahaahahaahahaahahaahaahah
    playshtayshen posted the 08/26/2025 at 10:54 PM
    zekk il doit faire la même tronche que sont avatar en ce moment hahahhahahahahahahahahahah
    playshtayshen posted the 08/26/2025 at 10:56 PM
    zampano elle sera red dead d'ici la
    ravyxxs posted the 08/27/2025 at 12:22 AM
    hypermario MDRRR Il a dit ***je me régale***

    Tu te régale à 25-30 FPS sur du matos vendu 500 balles oui oui continue
    hypermario posted the 08/27/2025 at 05:49 AM
    ravyxxs playshtayshen playshtayshen kratoszeus zekk
    J'imagine qu'aucun de vous a la console. Dire " 592p et 30 fps sur cyberpunk" prouve bien que tu n'y as pas joué.

    Bref 5 pro S contre moi montre bien qui est en sueur

    Sony et Microsoft ne font plus rien que se reposer sur leur laurier, Nintendo leur a defoncé le cul avec un vieux tegra 1, et ca ca vous mets les boules !

    Et je le dis, vous n'aimez pas le jeux video, avec des gens comme vous, le jeux video ne serez pas ce qu'il est aujourd'hui. Pour rappel la PSONE faisait tourné la plupart des jeux en 15-25 fps et ca ne genez personne,

    Vous etes juste une generation de pourris gaté.

    Continer a vous acharner sur moi si vous voulez, mais j'ai raison. Vous etes des sous m....d.

    Allez, Bisous
    kikoo31 posted the 08/27/2025 at 06:01 AM
    playshtayshen t'es le double compte de qui?
    zekk posted the 08/27/2025 at 06:51 AM
    hypermario N'inverse pas les rôles et ne prends pas la casquette de la victime... c'est toi qui est venu attaquer et puis tu finis par pleurer, un peu de dignité !

    En attendant, on t'a donné des arguments, tout ce que tu as fait c'est des attaques personnelles qui prouvent que tu es juste un fanboy sans cervelle.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 07:00 AM
    zekk Mais oui, retourne jouer avec ton caca
    sonilka posted the 08/27/2025 at 07:17 AM
    hypermario Et je le dis, vous n'aimez pas le jeux video, avec des gens comme vous, le jeux video ne serez pas ce qu'il est aujourd'hui

    Je te mets dans la meme case vu tes commentaires ici. Des types qui ont la trentaine ou la quarantaine qui se mettent sur la gueule pour des pixels c'est pitoyable. Encore plus quand je vois les termes que tu emploies. Par chance la modération végète donc ca passera tranquille.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 07:35 AM
    sonilka
    "Des types qui ont la trentaine ou la quarantaine qui se mettent sur la gueule pour des pixels"
    Pas sure que tu sache lire mais c'est exactement ce pourquoi je discute avec eux, ils voient une pixl, alors le jeux est nule et injouable. Pas du tout mon discours...

    "encore plus quand je vois les termes que tu emploies"
    Tu plaisante j'espere ? Quand on te parle de tatouage sur le cul 80% du temps ou " même tronche que sont avatar" ou " un fanboy sans cervelle"
    Je pense avoir un droit de reponse. Débile .
    zampano posted the 08/27/2025 at 08:11 AM
    wickette natedrake La version PS4 d’Elden Ring tourne très bien sur PS4 en 30fps. Elle est mieux que la versions Switch 2 en attendant.
    sonilka posted the 08/27/2025 at 08:52 AM
    hypermario je sais très bien lire. Ton premier commentaire se conclut ainsi :

    ca ne changera rien au succes de cette switch et des futur GOAT qui vont sortir dessus, car seul Nintendo sais faire des System seller

    Tu conclus de manière provocante mais le problème c'est uniquement les autres. La paille, la poutre etc.

    Je pense avoir un droit de reponse

    Et donc pour toi, un droit de réponse est synonyme de vulgarité, de mépris et d'arrogance ? Car la on ne parle meme pas de s'abaisser au meme niveau que les autres mais de descendre bien plus bas. Après tu fais ce que tu veux mais ne vient pas jouer la victime alors que tu es dans le rôle du pompier pyromane.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 09:03 AM
    sonilka "Tu conclus de manière provocante"
    Mon pauvre cherie, je ne vois rien de provocant, mais tu doit etre douillé

    "et donc pour toi, un droit de réponse est synonyme de vulgarité, de mépris et d'arrogance ?"
    Oui, Quand on m'attaque, je contre-attaque

    Et tes lecons de morale tu peux te les mettre bien profond (dans ta poche ou autre )
    sonilka posted the 08/27/2025 at 09:54 AM
    hypermario confirmation que tu es bien un énième compte troll sans interêt venu faire de la provoc. Bref poubelle.
    geralttw posted the 08/27/2025 at 10:01 AM
    hyoga57 Pourtant il y a déjà de nombreux jeux qui dépassent de loin la version PS4.
    Va t-on continuer longtemps ce narratif bidon ?
    playshtayshen posted the 08/27/2025 at 10:29 AM
    kikoo31 aucun kikoou
    playshtayshen posted the 08/27/2025 at 10:31 AM
    hypermario il est rogne le fanboy hahahahahaha
    leonr4 posted the 08/27/2025 at 11:46 AM
    burningcrimson Comme souvent avec les fanboys nintendo les plus extrémistes, ils se sont faits des films pour rien du tout en voulant la faire passer pour ce qu'elle ne l'est pas, ça fait plusieurs mois qu'ils nous parlent d'une PS4 Pro ou une XSS juste par ce qu'elle supporte le DLSS et 12GB de mémoire -___-

    On a beau leur dire que ce n'est pas le cas il n y a rien à faire, quand Digital Founndry disait que l'exemple le plus pertinent était la PS4 vanilla (genre une sorte de PS4+ modernisée) c'était pas sorti comme ça au hasard, ils se sont basés sur les jeux tiers montrés sur la machine car leurs performances et paramètres visuels en docké sont proches de la PS4 que de la PS4 Pro/XSS et ça s'est confirmé par la suite, bien sur t'auras des cas ou ça sera kif kif d'autres ou la Switch 2 sera devant et d'autres ou la PS4 performera mieux, mais globalement tout ce qu'on a vu jusqu'ici c'est +/- similaire et ça va dans ce sens. Et d'ailleurs DF ne sont pas les seuls à le penser, NX Gamer compare aussi la Switch 2 avec la PS4 si il le fait ce n'est pas pour rien, bien sur les fanboys patent les plombs et prennent ça très mal car ils pensent que DF/NXG ou peu importe rabaissent ses capacités, vu que la PS4 est une console plus ancienne avec une architecture moins moderne et surtout ça ne colle pas au narratif qu'ils se sont inventés durant ces derniers mois en essayant de la mettre au niveau des Pro/XSS voir même devant si tu écoutes certains tarés.

    Bien sur si on se base son gpu plus moderne, son stockage plus rapide ça la place dans la catégorie des consoles de 9ème génération sans pour autant les égaler ni même s'en approcher. Mais son CPU et sa bande passante inférieure font qu'elle reste plutôt dans la zone des PS4/XB1, encore plus en mode portable c'est factuel.

    Cependant même si elle et la PS4 sont proches, la switch 2 se distingue par des technologies plus modernes comme le DLSS, plus de mémoire et surtout un stockage UFS donc au niveau des performances elle devrait en général être un peu devant du moment que les développeurs se bougent le cul et fassent le taf correctement mais il ne faut pas s'attendre à une grosse différence, il n y a pas de miracles.

    Bref, comparer la Switch 2 à la PS4 ce n'est pas minimisé ses capacités c'est juste être réaliste vu que ses performances en mode salon sur la majorité des jeux tiers qu'on a pu voir jusqu'ici la placent à peu près dans cette catégorie.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 11:48 AM
    playshtayshen Lol , jolie speudo toi aussi ^^
    sonilka ka
    z0dd posted the 08/27/2025 at 02:13 PM
    hypermario Salut Shanks , J'ai ete ban pour provocation il y a quelque temps, ok j'accepte. Mais Aujourd 'hui on me traite de Rasciste , c'est convenable ? Ton avis ? yanssou publié le 14/04 peace Tient le raciste est de retour, c'est plutôt toi qui faut ban Perm./2025 à 15:28

    D'autres grandissent, s'épanouissent et d'autres sont hypermario
    xylander posted the 08/27/2025 at 05:03 PM
    Et ils disaient que la Série S est un boulet... Je garde mes 500 boules pour des choses plus intéressantes que cette Switch 1.5.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 08:01 PM
    z0dd Et oui, on apprends les regle et on s'amuse avec ^^ Rageux
    thedoctor posted the 08/28/2025 at 06:09 AM
    FromSoftware, y a pas a chercher plus loin.
