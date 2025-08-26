Selon Digital Foundry, Elden Ring sur Switch 2 est « fondamentalement inacceptable » et il « tourne comme un jeu PS360 peu performant. »
Alex mentionne les tests de DF sur la Switch 2 contre Steam Deck et souligne que la Switch 2 semble plus limitée en termes de processeur. Ainsi, même si cela ne justifie pas les performances, cela peut expliquer pourquoi Elden Ring tourne si mal sur Switch 2.
Si RDR 2 tourne sur PS4, il tourne sans problème sur S2, qui est bien plus puissante sur tous les points.
bah ouais, t'as un dev qui sait utiliser le DLSS et qui est un maitre de l'optimisation et from software qui ne supporte toujours pas le 21:9 sur Elden Ring PC.
Pas demain la veille que tu peux te contenter uniquement d’une Switch vu qu’elle tourne déjà de l’oeil avec le terrible Elden Ring qui fait fondre des 5090.
Ceux qui l'on acheté savent la puissance et les possibilité, alors on vous laisse vous gargariser d'un dev mediocre, ca ne changera rien au succes de cette switch et des futur GOAT qui vont sortir dessus, car seul Nintendo sais faire des System seller
comme dit précédemment le dlss ne fait pas tous...
hypermario Toujours ceux qui n'ont pas la NS2 en main qui se plaignent le plus.
DK ok, mais Cyberpunk est cheap à souhait sur Switch 2.
Nous sommes plusieurs à avoir la switch pour les jeux Nintendo, en revanche, elle est minable techniquement et je dirais même que sur la qualité d’écran c’est un régression vis à vis de la première switch oled.
shambala93 En mode portable c'est un regal pourtant. il faut comprendre les possibilité qu'offre la NS2 et remettre tout ca dans le contexte.
Elle n’offre que des jeux Nintendo . Le reste c’est minable par rapport à la concurrence et le tout avec un écran qui n’est plus oled et avec des bords de l’an 2000.
Et jouer en 25/30 fps a des jeux tiers, c’est plus possible.
Alors oui, les devs sont nuls, mais quand l'un des derniers Goty sort sur ta toute nouvelle console et dans un sale état, tu te bouge le cul ( comme Sony ou MS ont pu le faire plus d'une fois) pour aider les mecs à sortir une meilleure version, sur le coup Nintendo devrait s'inspirer des concurrents qui accompagnent bien + les tiers
J'imagine qu'aucun de vous a la console. Dire " 592p et 30 fps sur cyberpunk" prouve bien que tu n'y as pas joué.
On a beau leur dire que ce n'est pas le cas il n y a rien à faire, quand Digital Founndry disait que l'exemple le plus pertinent était la PS4 vanilla (genre une sorte de PS4+ modernisée) c'était pas sorti comme ça au hasard, ils se sont basés sur les jeux tiers montrés sur la machine car leurs performances et paramètres visuels en docké sont proches de la PS4 que de la PS4 Pro/XSS et ça s'est confirmé par la suite, bien sur t'auras des cas ou ça sera kif kif d'autres ou la Switch 2 sera devant et d'autres ou la PS4 performera mieux, mais globalement tout ce qu'on a vu jusqu'ici c'est +/- similaire et ça va dans ce sens. Et d'ailleurs DF ne sont pas les seuls à le penser, NX Gamer compare aussi la Switch 2 avec la PS4 si il le fait ce n'est pas pour rien, bien sur les fanboys patent les plombs et prennent ça très mal car ils pensent que DF/NXG ou peu importe rabaissent ses capacités, vu que la PS4 est une console plus ancienne avec une architecture moins moderne et surtout ça ne colle pas au narratif qu'ils se sont inventés durant ces derniers mois en essayant de la mettre au niveau des Pro/XSS voir même devant si tu écoutes certains tarés.
Bien sur si on se base son gpu plus moderne, son stockage plus rapide ça la place dans la catégorie des consoles de 9ème génération sans pour autant les égaler ni même s'en approcher. Mais son CPU et sa bande passante inférieure font qu'elle reste plutôt dans la zone des PS4/XB1, encore plus en mode portable c'est factuel.
Cependant même si elle et la PS4 sont proches, la switch 2 se distingue par des technologies plus modernes comme le DLSS, plus de mémoire et surtout un stockage UFS donc au niveau des performances elle devrait en général être un peu devant du moment que les développeurs se bougent le cul et fassent le taf correctement mais il ne faut pas s'attendre à une grosse différence, il n y a pas de miracles.
Bref, comparer la Switch 2 à la PS4 ce n'est pas minimisé ses capacités c'est juste être réaliste vu que ses performances en mode salon sur la majorité des jeux tiers qu'on a pu voir jusqu'ici la placent à peu près dans cette catégorie.
