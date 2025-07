Coucou LeoTechMakerBon...Personnellement, j'ai définitivement fait une croix sur la vente de jeux vidéo physique. En tout cas en France Hexagonale. C'est simple, depuis juin 2025, les marges sont juste incroyablement basses, pour ne pas dire inexistantes (lol quand on parle de marges en centimes d'euros xD) si tu veux vendre ton jeu avec une marge décente, c'est juste impossible, car la dévaluation du prix des jeux vidéo en France est une réalité, en plus de la crise économique. Vraiment, tout ceux qui ont une boutique de jeu vidéo, je sais que vous voyez de quoi je parle... Je ne vais même pas parler des Game Key Card qui représentaient une porte de salut (jeux sous les 50€, marché de l'occasion), mais force est de constater qu'en France, dans le milieu des boutiques de jeu, ce n'est pas là qu'on en vendra - le boycotte a l'air sévère, et le grand public les achètera à 29€ à Carrefour) et quand le marché de la Switch aura mué en Switch 2, déjà qu'on avait pas trop de moyens de vendre des jeux Xbox physique, là ça va être la catastrophe, avec uniquement des ventes de quelques jeux PS5 qui ne sont pas dans le PS Plus, et des exclusivités de la Nintendo Switch 2 (en rognant la marge quand ils seront à 90 € lol).Je préfère arrêter les frais avant qu'il ne soit trop tard, et je ne suis pas le seul . On vit une bien triste époque, où, au final, les Amazon, Fnac et autre Leclerc auront bien réussi à gagner la "guerre" : faire du jeu vidéo un produit d'appel, sur lequel il n'est plus possible de vivre.Alors, il reste une "lueur" d'espoir avec les jeux d'occasion, mais même là, il existe des programmes de reprise Amazon ou Fnac (et même Leclerc j'ai vu) et... Même sur ce marché, pas sûr que les bacs à jeux Switch 2 florissent à l'occasion.J'espère que ce n'est que moi qui ait une vision noire et sinistre du jeu vidéo, mais je ne crois pas en une reprise - au mieux à des boutiques de jeux rétro hors de prix pour compenser... mais pas plus.Quant à Micromania... Ça ne m'étonnerait pas d'entendre un sacré plan de transformation en Zing ou de fermeture de boutiques l'année prochaine. A voir comment tout cela va évoluer, mais personnellement, je ne crois pas vraiment à un soutien des joueurs. Comme toute industrie, celle-ci va surement évoluer sur ses modes de consommation, tout simplement.