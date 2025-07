Aujourd'hui, nous discutons de Mario Kart World et de la manière dont Nintendo pourrait ajouter du nouveau contenu au jeu, ainsi que des personnages et des parcours que nous pourrions découvrir. Tout d'abord, une chose est sûre : Mario Kart World est un jeu fantastique en l'état. Vaut-il 80 $ hors pack ? À vous de voir, mais Nintendo pourrait éventuellement enrichir le jeu avec des mises à jour gratuites. Imaginez : Mario Kart 8 Deluxe coûtait 60 $ à son lancement, même s'il s'agissait d'un portage et non d'un titre entièrement nouveau, et il a ensuite bénéficié d'un pack DLC à 25 $, ce qui représente un prix total de 85 $ (bien que vous puissiez techniquement emprunter le DLC gratuitement avec un abonnement au pack d'extension Nintendo Switch Online). C'est une hypothèse ambitieuse, mais Nintendo pourrait potentiellement regagner sa confiance en proposant des mises à jour gratuites. Il est également tout à fait possible que Nintendo décide de rendre les packs DLC payants – ce ne serait pas une grande surprise, mais nous avons l'impression que Mario Kart World a déjà suscité de vives critiques pour son prix de 80 $. Ajouter des DLC en plus n'améliorerait guère la situation.Pour l'instant, chacun des pilotes principaux de Mario Kart World dispose de plusieurs tenues. Même Bébé Peach, Bébé Daisy et Bébé Rosalina ont plusieurs costumes chacune. Et puis il y a Donkey Kong et Pauline, qui n'ont qu'une seule tenue supplémentaire chacun. Même Koopa Troopa a plus de tenues que ces personnages, ce qui est pour le moins étrange. Ajoutez à cela l'absence de Diddy Kong du jeu et vous commencerez à entrevoir la direction que cela prend. Nintendo pourrait facilement annoncer un pack DLC (gratuit ou payant) comprenant des tenues supplémentaires pour Donkey Kong et Pauline, ainsi que de nouveaux personnages comme Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong et peut-être la jeune Pauline. Ce serait un excellent moyen de promouvoir Donkey Kong Bananza. Si la mise à jour était gratuite, elle pourrait également attirer l'attention des joueurs plus occasionnels qui lancent Mario Kart World pour une petite partie en famille ou un événement similaire. Cette stratégie serait également très efficace, compte tenu du nombre de mises à jour potentielles que Mario Kart World pourrait recevoir et qui sont liées à d'autres jeux. Bien que nous ne pensions pas revoir Link ou Isabelle dans Mario Kart World, il est tout à fait possible que d'autres personnages soient ajoutés en fonction des séries proches de Mario.Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, Luigi's Mansion 4 est presque certainement en plein développement sur Nintendo Switch 2. Luigi's Mansion 3 a rencontré un franc succès sur Nintendo Switch, il est donc logique que Next Level Games soit occupé à développer le prochain opus majeur. Si ce jeu sort, Nintendo pourrait proposer un pack DLC incluant un costume Luigi's Mansion pour le Roi Boo et le Professeur E. Gadd comme pilote jouable. Il n'est pas nécessaire que toutes les mises à jour soient importantes : même une petite permettrait à Nintendo de promouvoir ses jeux Mario. Sur Switch, Nintendo adorait enrichir ses jeux multijoueurs avec des personnages et du contenu supplémentaires au fil du temps. On l'a vu avec Mario Tennis Aces, Mario Golf: Super Rush et Mario Strikers: Battle League, ainsi que Nintendo Switch Sports. La différence, c'est que Mario Kart World est bien plus complet (et franchement, amusant) que tous ces titres. Si Nintendo ajoutait du nouveau contenu au jeu, cela ressemblerait davantage à une cerise sur le gâteau qu'à un ajout de contenu qui aurait dû être disponible dès le lancement.Pour ce qui est des circuits, c'est un peu plus compliqué. Nintendo pourrait adopter deux approches principales : créer de nouveaux circuits complètement indépendants du monde ouvert et ne comporter que 3 tours (sans interruption), ou créer une grande île avec une multitude de nouveaux circuits d'un coup. Cette dernière solution crée cependant quelques complications, notamment en limitant le nombre de circuits que Nintendo pourrait ajouter au fil du temps. Il est fort probable qu'ils proposent un gros DLC d'un seul coup, et naviguer du monde ouvert vers l'île ne pourrait se faire que par un tube marin, un grand pont ou un tuyau téléporteur (ce qui semble une échappatoire). Cela offre néanmoins un certain potentiel : on pourrait considérer le tube marin et le grand pont comme des parcours distincts, et cela créerait également des intermissions connectées au monde ouvert. Les moyens d'y accéder seraient plutôt limités, mais nous sommes impatients de voir comment Nintendo gère cela. Nous pensons qu'il est inévitable qu'ils ajoutent au moins un nouveau parcours à Mario Kart World pendant sa durée de vie sur Switch 2. Comment pensez-vous que Nintendo gérera les mises à jour de Mario Kart World, si tant est qu'il y en ait ?Source : https://nintendoeverything.com/mario-kart-world-update-ideas/