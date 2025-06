Mario Kart World est sans contexte le gros jeu de Nintendo pour accompagner le lancement de sa dernière console, la Nintendo Switch 2. Il succède à Mario Kart 8 Deluxe, portage de la version WiiU. Fera-t-il mieux commercialement parlant que ce dernier, qui continue de cartonner?En attendant, le jeu a obtenu quelques notes, 6 pour être précis. Ca donne un premier avant goût, mais il faudra voir une fois qu'il y aura plus de notes.Areajugones, Nintenduo, Stevivor, Gamereactor UK et Destructoid lui mettent au dessus des 90/100. Pour eux, ce titre est le meilleur jeu de lancement de la console, et il surpasse aussi tous les autres titres de la saga. C'est aussi potentiellement le meilleur jeu de course arcade. Dexerto est le moins impressionné, et lui attribue lui la note de 80/100. Pour eux, son monde ouvert est un peu décevant, alors que presque tout le reste est excellent.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 90/100, ce qui est quand même très bien. Pour rappel, Mario Kart 8 Deluxe tourne à 92/100, mais a été testé par 95 sites. A voir donc si il pourra faire mieux sur la longueur.Aucun site français, à part Gamalive, ne lui a donné de note. A voir également si les premiers retours des joueurs est possible, et si le titre va tutoyer les ventes astronomiques de Mario Kart 8 Deluxe.Source : https://www.metacritic.com/game/mario-kart-world/