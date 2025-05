Elles commencent à débouler en magasins (US),ça approcheMais....En vrai, c'est moi où y a quasiment aucune hype ?En vrai ?Bordel quand je repense au pré-launch de la Switch 1, c'était la folie et là, j'ai l'impression que c'est le néant. Ptéte la faute aux trop nombreux couacs, au prix, à la période de lancement, au manque de pub, à MK au lieu d'un game changer comme BOTW...Un peu triste tout ça.Elle fonctionnera mais j'ai l'impression de revivre le pré-launch de la 3DS.

posted the 05/26/2025 at 09:21 PM by shanks