En résumé :CPU : 8 cores ARM A78C dont 2 cores réservés à L'OS. Fréquences bizarres confirmées, 1100 Mhz en portable / 998 Mhz en docké. Peut monter à 1700 Mhz cependant, et sera sans doute utilisé brièvement pour les temps de chargement à cette fréquence à l'avenir.GPU : Ampere custom, 1536 CUDA cores, 561 Mhz en portable, 1007 Mhz en docké, peut monter jusqu'à 1400 Mhz ( pas utilisé encore ). Soit, 1.711 Tflops portable, 3,072 Tflops docké, et un peu moins de 4.3 Tflops max ( avec la fréquence 1400 Mhz, cela fait 4.27 Tflops ).RAM : 12 Go de LPDDR5X avec 102 Gb/s de bande passante docké, et 68 Gb/s en mode portable. 3 Go réservés à l'OS ( 9 Go disponibles pour les jeux ).A noter qu'un moteur de décompression est présent comme sur les PS5 / Xbox Series, pour soulager le CPU de la décompression des fichiers des jeux.