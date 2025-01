Des dataminings du système d'exploitation actuel de la Switch et des fuites de SDK exclusifs ont confirmé que la Nintendo Switch 2 aura des fonctionnalités GC et VC sous le nom de code « Campus ».GC = Group ChatVC = Voice ChatLes groupes peuvent accueillir jusqu'à 12 abonnés NSO.il y aura du partage d'écrans !Rien à voir avec MIiverse.Portable : CPU 1100.8 MHz, GPU 561 MHz, EMC 2133 MHzDocked: CPU 998.4 MHz, GPU 1007.25 MHz, EMC 3200 MHzSupport étendu de stockage avec MicroSDEXPLICATION DES FUITES"D'après Kang, un leaker assez connu et spécialisé dans les produits Apple, la dernière console de Nintendo serait déjà en vente... sur le marché noir chinois. Pas besoin donc de soudoyer les employés de la Fnac, de Micromania, ou d'une autre enseigne française proche de chez vous, car ce n'est pas comme ça que vous obtiendrez une Nintendo Switch 2 avant sa sortie. Selon Kang, de véritables consoles sont actuellement disponibles en Chine, et ce de manière tout à fait illégale. La raison la plus probable pour cette petite escapade dans la nature serait le vol, et ce directement depuis les chaînes de montage.Le leaker n'a pas précisé à quel prix les consoles se vendaient sur le marché noir, mais il s'agit sans doute d'une somme assez astronomique. En tout cas, cette mise en vente prématurée pourrait expliquer les nombreuses fuites qui ont eu lieu ces dernières semaines, et si la console est vraiment dans les mains du peuple, les bruits de couloir pourraient augmenter en intensité dans les jours à venir. Au moment où nous écrivons ces lignes, Nintendo n'a rien communiqué à ce sujet. Mais si les informations se vérifient, le géant japonais prendra certainement des mesures juridiques radicales."Source JV.COMSwitch 2Connection Test (docs)https://api.p01.lp1.ctest.srv.nintendo.nethttps://ctest-dl.p01.lp1.ctest.srv.nintendo.nethttps://ctest-ul.p01.lp1.ctest.srv.nintendo.netDevice Authenticationhttps://dauth.p01.lp1.ndas.srv.nintendo.netApplication Authenticationhttps://aauth.p01.lp1.ndas.srv.nintendo.netPush Notificationshttps://god.p01.lp1.penne.srv.nintendo.nethttps://val.p01.lp1.penne.srv.nintendo.neteLicenseshttps://dragons.p01.lp1.dragons.nintendo.nethttps://dragonst.p01.lp1.dragons.nintendo.nethttps://tigers.p01.lp1.dragons.nintendo.netSystem Updateshttps://sun.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.nethttps://atumn.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.nethttps://aqua.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.netContent Servershttps://tagaya.p01.lp1.eshop.nintendo.nethttps://beach.p01.lp1.eshop.nintendo.nethttps://pearljam.p01.lp1.eshop.nintendo.nethttps://pushmo.p01.lp1.eshop.nintendo.nethttps://superfly.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.nethttps://veer.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.nethttps://atum.p01.lp1.d4c.srv.nintendo.netOnline Save Storagehttps://storage.p01.lp1.scsi.srv.nintendo.nethttps://policy.p01.lp1.scsi.srv.nintendo.netTelemetryhttps://receive.p01.lp1.dg.srv.nintendo.nethttps://receive.p01.lp1.er.srv.nintendo.netNAT Check (docs)nncs1.p01.lp1.n.n.srv.nintendo.netnncs2.p01.lp1.n.n.srv.nintendo.netOther Servershttps://bvc.p01.lp1.bvc.srv.nintendo.nethttps://download.p01.lp1.banco.srv.nintendo.nethttps://idbe-p01.cdn.nintendo.netUnknown:*.p01.lp1.bcat.srv.nintendo.net*.p01.lp1.nemo.srv.nintendo.net*.p01.lp1.pegasus.srv.nintendo.net*.p01.lp1.savanna.srv.nintendo.net*.p01.lp1.smn.srv.nintendo.net*.p01.lp1.sprofile.srv.nintendo.net*.p01.lp1.vermillion.srv.nintendo.net*.p01.lp1.p01-aaab.srv.nintendo.net*.p01.lp1.civil.nintendo.net*.p01.lp1.ss.nintendo.net*.p01.lp1.nega.srv.nintendo.net*.p01.lp1.idobata.srv.nintendo.net*.p01.lp1.kanawa.srv.nintendo.net