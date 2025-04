Pour rappel, le Tegra T239 est dérivé du T234 sorti en 2022 pour la robotique et l'automobile.

Une partie de l'explication de textes ou de chiffres peut s'expliquer par un savant mélange entre vitesse de traitement des données et technologies de traitement de l'image :- GPU x6 Cuda Cores (1536 comme la GTX 1660 Ti)- CPU ARM Cortex-A78C- x3 de mémoire (et LPDDR5X)- le FDE (sorte de DirectStorage PC ou RTX IO dédiés console), qui permet à la partie graphique de traiter directement les données avec la mémoire interne ou le stockage externe (ici le SD Express) plutôt que de devoir passer en + / l'APU/CPU.- le DLSS & le gourmand Ray TracingPar ailleurs, la Nintendo Switch 2 est la seule console des 3 (PS5XB) à utiliser "mini-CPU + Mini-GPU", gérant 2 fréquences d'horloge distinctes, comme sur PC : les autres ont un tout-en-un APU Zen 2 hybride de 2019.Concernant le CPU, il s'agit du A78C version orientée performance, basée sur le A78.Voilà ce que rapportait en substance Tom's Hardware :"Comme l’indique Arm, cette puce intègre la famille Cortex-A78 déjà composée de deux membres : le Cortex-A78 pour les smartphones et tablettes et le Cortex-A78AE pour les véhicules. Comme le Cortex-A78, le Cortex-A78C embarque jusqu’à 8 cœurs ; en revanche, contrairement à celui-ci, qui s’appuie sur 4 “gros” cœurs et 4 “petits” cœurs (Cortex-A55), le Cortex-A78C s’arme exclusivement des premiers : soit 6, soit 8, estampillés DynamiqIQ. La quantité maximale de cache L3 est de 8 Mo ; quant à la fréquence, elle peut atteindre 3,3 GHz. Pour la partie graphique, Arm table sur ses solutions Mali-G78 afin de garantir des performances correctes en applicatif et dans les jeux.La performance avant l’autonomieNaturellement, en optant uniquement pour “gros” cœurs au détriment des “petits” cœurs, ce Cortex-A78C sacrifie l’autonomie au profit de la performance ; un choix justifié par sa plateforme de destination.Arm met également en avant des fonctions de sécurité avancées, notamment la PAC (Pointer Authentication) censée minimiser les risques d’attaques ROP (Return-Orientated-Programming) et JOP (Jump-Orientated-Programming).Sur un plan logiciel, ce processeur tombe à point nommé. En effet, fin septembre, Microsoft a annoncé l’émulation x64 sur Arm. L’entreprise a également lancé des versions de Microsoft Teams et Visual Studio spécifiquement optimisées pour les SoC Arm. De son côté, Arm indique que ses clusters DynamIQ fonctionnent correctement sous Windows 10.Nous sommes curieux de voir ce que vaut ce Cortex-A78C face aux solutions de Qualcomm, par exemple au Snapdragon 8cx muni de 8 cœurs CPU Kryo 495 (4 Cortex-A76 et 4 Cortex-A55) et d’un GPU Adreno 680/690. D’autre part, à terme, si le rachat d’Arm par NVIDIA se concrétise, on peut s’attendre à voir des machines associant ce CPU à des GPU NVIDIA.Le X1 est donc à des année-lumière du T239, autant que ne l'est l'A57 vs A78C.Reste à apprécier les différences entre modes portable et docké.