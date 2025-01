Le jeu qui continue de faire la nique a TOTK





Le jeu dont je veux une suite (et un remaster).





Le meilleur de tous les Xeno malgré ses combats inférieurs aux autres.





Bon les deux autres avant le 4 ou ?





Le jeu le plus sous-coté de la machine.





Le jeu qui continue de faire la nique a TOTKLe jeu dont je veux une suite (et un remaster).Le meilleur de tous les Xeno malgré ses combats inférieurs aux autres.Bon les deux autres avant le 4 ou ?Le jeu le plus sous-coté de la machine.

Déjà 8 ans et la relève arrive.La Switch une console avec laquelle je n'ai jamais été tendre, même si je ne vais pas faire semblant, elle m'aura bien servie et fut pendant très longtemps la console sur laquelle je prenais comme beaucoup ici mes jeux indés.Mais l'important ce sont les exclues et malgrés le nombre de jeux sortis, je dois avouer que je ne retiens pas grand chose par rapports aux précédentes consoles Nintendo (l'age sans doute).J’espère une Switch 2 avec beaucoup plus de jeux plus mature dans leur ambiance et sortant des carcans habituelles comme on a pu avoir avec Astral Chain ou prochainement le remaster de Xenoblade X (ou quand on avait du Sin and Punishment 2, The Last Story ou Pandora Towser sur Wii).Plus de jeux ambitieux et moins de petits jeux oubliables comme le dernier Zelda pour combler le vide.Mon TOP 5:Mention spéciales:-Mario Odyssey (malgré que la moitié des Lunes servent a rien)- Super Mario RPG- Luigi's Mansion 3 (malgré le dernier tiers)- Kirby and the Forgotten Land- The Legend of Zelda: Link's AwakeningOuais la moitié c'est du remake, portage et du remaster, mais... c'est comme ça