Maintenant que la grosse présentation est faite, passons au différentes éditions collectors du jeu.Nous connaissons la manette et le casque, place maintenant au collectors et sûrement une Series X au moment où j'écris, il y a rien de dévoilés encore.Je vois bien le petit robot dans le collectorLe jeuLe petit collectorLe gros collectorFranchement, pas surpris car j'avais vu un leak sur le contenu, par contre 299.99€

posted the 06/11/2023 at 06:41 PM by leblogdeshacka