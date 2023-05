En annonçant ce décès comme s'il s'agissait de celui d'une vraie personne, Tarantino poursuit la construction de ce personnage de légende : "J'ai écrit un livre sur les films de Rick Dalton, expliquait-il en 2021 dans un autre podcast animé par Jeff Goldsmith. C'est écrit comme si Rick était réel. Vous savez, comme ces bouquins consacrés à la filmo de Charles Bronson ou d'Anthony Quinn. C'est écrit sur ce modèle avec un synopsis pour chaque œuvre et même des extraits des critiques de l'époque. Le livre retrace tous les films de Rick, ça court jusqu'à la fin de sa carrière en 1988, je crois. Et ça présente aussi tous les épisodes de ses séries télé."

"Nous sommes tristes d'apprendre la disparition de l'acteur Rick Dalton, dont les rôles les plus célèbres resteront la série à succès Bounty Law et la trilogie Fireman, lit-on sur le compte Twitter officiel de ce podcast à propos de ce héros de fiction incarné par Leonardo DiCaprio. Rick est mort sans douleur dans sa maison à Hawaï, aux côtés de sa femme Francesca. RIP Rick Dalton : 1933-2023."

posted the 05/21/2023 at 06:10 AM by leblogdeshacka