La décision n'est pas surprenante étant donné la pluie qui tombe sur l'Émilie-Romagne depuis le début de la semaine. La F1 a annoncé ce mercredi que le Grand Prix qui devait se tenir à Imola ce week-end n'aurait pas lieu. Sans préciser s'il était annulé ou reporté à une autre date.







« La décision a été prise car il n'est pas possible d'organiser de manière sécurisée l'évènement, à la fois pour les fans, les équipes et notre personnel, précise le communiqué de la F1. C'est la chose responsable à faire étant donné la situation dans les villes de la région. Il ne serait pas juste et prudent de mettre plus de pression sur les autorités locales et les services d'urgence dans ces moments difficiles. »



« Nous devons avant tout assurer la sécurité et ne pas être un fardeau supplémentaire pour les autorités qui doivent déjà gérer une situation terrible. »



Stefano Domenicali, PDG de la F1

