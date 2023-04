Le film Blue Beetle se dévoile avec un trailer.Le film sortira en salle le 16 août en France et le 18 aux US.

Jaime Reyes est un jeune plein d’ambition. Alors qu’il rentre de l’université, le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre choisit de faire de lui son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d’une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jaime qui devient le super-héros Blue Beetle...

posted the 04/03/2023 at 05:53 PM by leblogdeshacka