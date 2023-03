Écrit et réalisé par Daniel Scheinert et Daniel Kwan, connus collectivement sous le nom de Daniels (Swiss Army Man), ce long-métrage totalement fou produit par Anthony et Joe Russo (réalisateurs de Captain America : Le soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame) est un voyage à travers de multiples univers alternatifs qui intègrent le temps, la chance, les regrets et une myriade de réalités parallèles.



Au cœur de cette explosion sensorielle multi-référencée (de Hong-Kong au cinéma des sœurs Wachowski, en passant par les mangas et le ciné indépendant américain) rendue vivante et inoubliable par une distribution particulièrement inspirée, Michelle Yeoh offre une performance marquante dans le rôle d'Evelyn Quan Wang, une sino-américaine qui gère une laverie automatique en difficulté avec son mari Waymon Wang (Ke Huy Quan, l’ex-enfant acteur des Goonies et de Indiana Jones et le Temple maudit qui fait un retour tonitruant à l’écran). Faisant l’objet d’un contrôle fiscal, Evelyn est confrontée à la fois à la faillite de son commerce et à l’effondrement de son mariage, tandis que sa fille Joy (Stephanie Hsu), jeune adulte dépressive, devient le catalyseur d'un désastre existentiel à travers les dimensions. Chaque personnage aura son rôle à jouer dans cette bataille pour l'harmonie.

Énorme succès commercial et critique, Everything Everywhere All at Once a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office mondial et a foncé tête en avant dans la saison des awards en tant que favori dans de nombreuses catégories. Après avoir remporté 2 Golden Globes (Meilleure actrice et Meilleur second rôle masculin), il est désormais le film le plus nommé de la cérémonie des Oscars 2023 en obtenant 11 nominations, dont celles du meilleur film, de la meilleure actrice (Michelle Yeoh), du meilleur acteur dans un second rôle (Ke Huy Quan) et de la meilleure actrice dans un second rôle (Stéphanie Hsu et Jamie Lee Curtis).

Le film Everything Everywhere All at Once sera disponible dès le 8 mars à 21.00 sur OCS Pulp.