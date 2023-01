Brisez le cycle alors que ce jeu de tir à la troisième personne primé apporte une action infernale sur PC. L'odyssée roguelike de Selene arrive avec une suite d'améliorations graphiques et basées sur les performances saisissantes pour assurer un voyage inoubliable.



Après s'être écrasée sur ce monde changeant de forme, Selene doit chercher à travers le paysage aride d'une ancienne civilisation pour s'échapper. Isolée et seule, elle se retrouve à se battre bec et ongles pour sa survie . Encore et encore, elle est vaincue, forcée de recommencer son voyage à chaque fois qu'elle meurt.

Grâce à un gameplay rapide et implacable, vous découvrirez que tout comme la planète change à chaque cycle, les objets à votre disposition changent également. Chaque boucle offre de nouvelles combinaisons, vous permettant de repousser vos limites et d'aborder le combat avec une stratégie différente à chaque fois.



Animée par des effets visuels époustouflants, la sombre beauté du monde en décomposition qui vous entoure regorge de surprises explosives. Des enjeux élevés, des combats alimentés par l'enfer des balles, aux rebondissements à couper le souffle dans des environnements austères et contrastés. Vous explorerez, découvrirez et vous frayerez un chemin à travers un voyage impitoyable, où le mystère traque chacun de vos mouvements.



Conçu pour une rejouabilité extrême, le monde procédural de Returnal vous invite à vous dépoussiérer face à la défaite et à relever de nouveaux défis évolutifs à chaque renaissance.



L' expérience PC complète



Inclut la prise en charge des réalisations, avec un suivi de la progression dans le jeu.



Cinq préréglages graphiques ont également été inclus, ainsi que des mesures de performances dans le jeu, notamment un compteur d'images par seconde, une jauge d'utilisation du GPU et du CPU et un suivi de la latence.

La version PC de Returnal sera lancée via Steam et Epic Games Store le 15 février pour 59,99 $, ont annoncé l'éditeur Sony Interactive Entertainment et le développeur Housemarque .