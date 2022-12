Le nouveau film des réalisateurs Scott Beck et Bryan Woods, 65 - La Terre d'Avant, avec Adam Driver se dévoile avec un trailer, Sam Raimi en sera le producteur.Le film sortira en salle le 10 mars 2023 aux États-Unis et pour la France, eh bien, il faudra attendre encore, car toujours pas de date pour chez nous.

Mills (Adam Driver), membre d'une mission d'exploration dont le vaisseau et l'équipage de 35 passagers se sont écrasés sur un corps céleste non répertorié. Il parvient rapidement à localiser un survivant, la jeune Koa (Ariana Greenblat), mais va vite se rendre compte que l'astre est peuplé d'étranges créatures : les dinosaures d'il y a 65 millions d'années. Oui, comme le veut la catchphrase de la bande-annonce, « la recherche d'un nouveau monde les mena à la préhistoire », alors que nous suivrons vraisemblablement une civilisation future ayant connu un léger problème d'espace-temps.

posted the 12/17/2022 at 02:57 PM by leblogdeshacka