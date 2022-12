God of War Ragnarök n’aura jamais été aussi photogénique ! Avec notre toute dernière mise à jour, vous avez désormais accès au mode Photo.



Depuis la sortie du mode Photo dans God of War (2018 ), nous sommes constamment émerveillés par le niveau de talent et de passion dont fait preuve la communauté des photographes vidéoludiques gravitant autour du jeu.



Qu’il s’agisse des parenthèses de calme entre Kratos et Atreus, ou des combats brutaux et élégants où virevoltent le feu et la glace, l’impressionnante variété des clichés pris par les photographes dans God of War a été une inépuisable source d’inspiration pour notre équipe.



Grâce à notre nouvelle mise à jour de God of War Ragnarök, nous sommes ravis de pouvoir enfin vous donner accès au mode Photo également dans cet épisode !



God of War Ragnarök – Fonctionnalités du mode Photo



Appliquez des expressions aux personnages suivants dans une scène :

Kratos, Atreus, Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrúd.

Masquez les personnages principaux ou secondaires dans une scène.

Réglez la caméra avec :

Le champ de vision ;

La longueur focale ;

La rotation caméra.

Réglez l'obturateur avec :

La profondeur du champ ;

La distance de mise au point ;

L'ouverture.

Réglez les filtres et la luminosité avec :

Le grain photographique ;

L'exposition ;

L'intensité du filtre, avec possibilité d’ajuster la vibrance et la saturation.

Appliquez des vignettes, des bordures et des logos.

Pour vos premiers clichés, nous avons demandé quelques trucs et astuces à Tim Ward, responsable contrôle qualité à Santa Monica Studio (et grand aficionado du mode Photo) !



Conseils pour le mode Photo



Réglez l’intensité du filtre, la vibrance et la saturation sur le filtre désiré pour enrichir la palette de couleurs.

Lorsque c’est pertinent, pensez à ajouter une vignette pour donner plus de profondeur à votre photo.

N’ayez pas peur de mettre une petite dose de rotation caméra, surtout pour les scènes de combat. Cela rendra vos prises de vue plus dynamiques et évitera de donner l’impression que la caméra est toujours fixée dans la même position horizontale.

Si vous aimez prendre de la hauteur, vous pouvez incliner la caméra à 90 degrés pour une composition verticale.

N’oubliez pas que c’est l’éclairage qui fait tout ! Votre prise de vue n’aura de l’impact que si le sujet est correctement éclairé. Quand vous passez en mode Photo, gardez en tête l’emplacement de votre source de lumière pour que votre sujet soit bien visible.

Prenez votre temps pour prendre la photo qui vous convient. Souvent, après avoir ouvert le mode Photo avec une idée spécifique en tête, vous allez tomber sur une composition encore meilleure. Explorez le décor avec la caméra, déplacez-vous dans la scène et voyez si quelque chose vous saute aux yeux.

Nous avons hâte d’admirer vos photos prises dans God of War Ragnarök ! N’oubliez pas de les partager avec nous en nous taggant sur Twitter @SonySantaMonica, ou avec le hashtag #GodofWarRagnarok !

Le mode photo de God of War Ragnarok est enfin disponible.